Přijďte oslavit a zažít tradiční masopustní zvyky. Uvidíte pravou českou zabijačku a ochutnáte vyrobené speciality, vytvoříte si s dětmi masopustní masky a projdete herní stanoviště. To vše v areálu Parku Na Větvi v Hradci Králové o nadcházejícím víkendu - v sobotu 26. a neděli 27. února od 9.00 do 18.00 hodin.

Sobota: Tradiční česká zabijačka, dílnička na výrobu masek, dětské herní stanoviště, prodej zabijačkových specialit.

Neděle: Průvod masek, prodej zabijačkových specialit.

Hostinec Malý Růžek připravuje masopust

KDY: 26. února

KDE: Hradec Králové



Po dvou letech opět na Malém Růžku v Hradci Králové přivítáme v sobotu 26. února od 9.00 do 22.00 hodin masopust s maškarami, hudbou a zabíjačkou. Těšit se můžete na jitrnice, ovárek, kroupy, prdelačku, koláče, frgály, koblihy, pivo (8 druhů), svařák, kořalky. Masopustní průvod se uskuteční od 13.00 do 15.00 hodin.Akci pořádá, Malý Růžek, Chilli táta a Pekařství pod věží.

Svinary rozveselí oblíbený masopust

KDY: 27. února

KDE: Svinary

Před hospodou U Pírků odstartuje tuto neděli 27. února od 10.00 hodin tradiční masopustní průvod. Dětský sbor Červánek požádá o povolení průchodu obcí a maškary se vydají do třech stavení, která pohostí vesnici. Průvod se poté vrátí k obecní hospodě, kde opět Červánek vystoupí.

Rodiny, které zvou masopust k sobě:

10:20 první zastávka rodina Jiřího Kačera (ulice K Lesu)

10:45 druhá zastávka rodina Cackova a Markova (ulice K Lesu)

11.15 třetí zastávka rodina Hamplova (ulice Borová)

Veselo bude, na mou duši, v Liberku, Hlásce i na Rampuši

KDY: 26. února

KDE: Hláska, Liberk, Rampuše



Obce ožijí o nadcházející sobotě 26. února masopustem. Začne v 10 hodin dopoledne na návsi v Liberku, odkud se na tradiční obchůzku jednotlivými vesnicemi vydá průvod maškar. Jak upozorňují pořadatelé v pozvánce, zakončen bude poražením kobyly na Sokolím hnízdě. Tak se přijeďte podívat.

Exotické ovoce ochutnáte ve Futuru

KDY: 27. a 28. února

KDE: Hradec Králové

Do krajského města 27. a 28. února zavítá to nejlepší přímo z Afriky. Přijďte do OC Futurum Hradec Králové ochutnat skvělé tropické ovoce, které pro vás pěstují drobní ugandští farmáři. A na co se můžete těšit?

Prodávat se bude sušené ovoce, dálkami vonící koření ze Zanzibaru, kvalitní čaje, džemy a mnoho dalšího.

Virunga.cz je česko-ugandský food projekt, který dováží tu nejčerstvější zemědělskou produkci, letecky, ze srdce Afriky. Podporuje ugandské lokální farmáře a pěstitele.

Drak odehraje adaptaci podle skutečné polární výpravy

KDY: 26. února

KDE: Hradec Králové



Druhá premiéra sezóny v Divadle Drak patří inscenaci Expedice: Má láska! režiséra Filipa Homoly a scénografa Roberta Smolíka. Hostující tvůrci si k divadelnímu zpracování vybrali skutečný příběh ve Švédsku nejčastěji popisované polární výpravy inženýra Andréeho, který se na sklonku devatenáctého století pokusil společně se dvěma dalšími členy expedice zdolat v té době zcela neprobádané území Severního pólu za pomoci vodíkového balonu. Slavný příběh neúspěšné expedice, jejíž záhadný konec se doposud nikomu nepodařilo zcela objasnit, se na českém jevišti objeví vůbec poprvé. Premiéra se uskuteční 26. února v 18.00 hodin na Hlavní scéně Divadla Drak.

Plechové obrazy ztvárňují nevšedně - všední objekty

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové

Do 3. dubna je v galerijním sále Muzea východních Čech v Hradci Králové ke zhlédnutí „Plechová abstrakce“ hradeckého fotografa a výtvarníka Martina Veselého. Prodejní výstava byla zahájena vernisáží 15. února. Po celou dobu konání expozice bude Martin Veselý - vždy v úterý od 17.00 do 19.00 hodin - přibližovat návštěvníkům příběhy vystavených obrazů při komentované prohlídce.

Malíři Nevzdělanci vystavují v galerii i na Náplavce

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové



Nevzdělanci aneb undergroundoví malíři, jak si sami říkají, přivezli svou tvorbu do krajského města. První část výstavy je k vidění v Galerii Na Parkány, kde zhlédnete originání malby, napříč zánry, od jednotlivců uskupení. Druhá část je umístěna na Náplavce. Zde naleznete unikátní, velkoformátový obraz, který malovali tři malíři dohromady, a nechybí ani skici a vizuály. Expozice potrvá do 31. března.

Divadlo odehraje první premiéru

KDY: 26. února

KDE: Hradec Králové



První premiérou Klicperova divadla v kalendářním roce 2022 bude inscenace současné komedie britské dramatičky Laury Wade Doma, jsem zlato! Jedná se dokonce o vůbec první uvedení této hry České republice. Režie se ujal umělecký šéf ostravského Divadla Petra Bezruče Jan Holec. Současná epidemická situace znemožnila uvedení v plánovaném termínu 19. února. Česká premiéra inscenace Doma, jsem zlato! se tak odehraje na hlavní scéně Klicperova divadla v sobotu 26. února v 19 hodin.

Ukončete jarní prázdniny zábavným karnevalem

KDY: 27. února

KDE: Kostelec nad Orlicí



Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí pořádá v neděli 27. února Dětský karneval s indiánskou tématikou. Zábavné odpoledne se uskuteční od 14.00 do 17.00 hodin na Rabštejně. Karneval bude plný tance, her a soutěží. Součástí bude ocenění masek a tombola. Vstupné 50 korun dítě, 60 korun dospělí.

Vyzkoušejte večerní běžecký okruh

KDY: v těchto dnech

KDE: Orlické Záhoří

Ski aréna Orlické Záhoří pravidelně upravuje osvětlený běžecký orkuh, který je v provozu každý den od setmění do 22.00 hodin. Běžkování v aréně i parkování zdarma.

Výstava modelu opočenského zámku

KDY: do 28. února

KDE: Opočno



Přijďte si do opočenského informačního centra prohlédnout model opočenského zámku zhotovený v měřítku 1:80. Autorem modelu o půdorysu 100x75 cm je Luboš Váradi. K jeho vytvoření bylo zapotřebí 2.600 špejlí. Unikátní model je k vidění do konce února.