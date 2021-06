V sobotu vyjedou cyklobusy

KDY: od 29. května

KDE: Královéhradecko

ZA KOLIK: dle aktuálního ceníku

Projeďte křížem krážem nejzajímavější místa našeho regionu na kole. Poslední květnový víkend se rozjedou na pravidelné trasy oblíbené cyklobusy a zahájí tak další sezónu provozu, a to nejenom pro příznivce cyklovýletů. Cyklobusy budou v provozu přes celé léto až do konce září.

Cyklobusy vás zavezou do turisticky atraktivních koutů Královéhradeckého kraje, a to v oblastech Krkonoš, Orlických hor, Českého ráje a Kladského Pomezí. V Krkonoších se můžete svézt například až ke Špindlerovce, do Pece pod Sněžkou nebo na Pomezní Boudy. V Kladském Pomezí lze využít cyklobusy k výletům do Adršpašsko-teplických skal, na Náchodsko, do Krkonoš, nebo se svézt k sousedům do Polska do cyklisty oblíbeného Karlówa. V Orlických horách se svezete na Šerlich, do Neratova nebo do Rokytnice. Již bez vleku na kola můžete turistickým autobusem zamířit také do Pekla a podél Metuje se vydat na výlet. V Českém ráji zavítejte k Prachovským skalám, k Jinolickým rybníkům, na Hrubou Skálu či do Sobotky. Ze všech těchto míst vedou cyklotrasy po krásách kraje a nabízí mnoho možností na poznávání okolí ze sedla kola.

Od letošního roku jsou cyklobusy zajišťovány autobusovými dopravci, kteří provozující veřejnou službu podle nového smluvního vztahu s Královéhradeckým krajem. Ve většině případů se tak svezete zcela novým autobusem. Autobusy jsou klimatizovány, vybaveny LCD panely a poskytují připojení k wifi zdarma. Nově také můžete využít platbu jízdného platební kartou.

Muzeum zahájí sezónu výstavou o Rudolfu druhém

KDY: od 28. května

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: dle ceníku muzea



Po dlouhých měsících Muzeum východních Čech i expozice Muzea války 1866 na Chlumu zpřístupní veřejnosti od 28. května běžný provoz. Od téhož dne bude v hradeckém muzeu k vidění nová expozice „Rudolf II. Umění pro císaře“. Jedná se o soubor běžně nepřístupných výtvarných děl např. Bartholomea Sprangera, Hanse von Aachen či Josepha Heintze st. Dále bude představen soubor grafických listů a kreseb, včetně několika dosud anonymních zajímavých rudolfínských děl, erbovní privilegia, mapy a další předměty související s rudolfínskou dobou. Zvláštním bonusem v rámci výstavy bude výpůjčka významného portrétu Rudolfa II. od Lucase van Valckenborch z doby před rokem 1585 zakoupeného v roce 2012 do knížecích lichtenštejnských sbírek ve Vídni/Vaduzu. Mnohá ze zmíněných děl doposud nebyla vystavena a očím veřejnosti tak budou představena poprvé. Většina z exponátů pochází ze soukromých sbírek. Některá z nich byla teprve nedávno zakoupena v cizině a vrátila se díky soukromým sběratelům do země svého původu.

Na oblíbené farmářské trhy se vydejte opět k Atriu

KDY: 29. května

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: zdarma

V sobotu se můžete vypravit na pěší zónu v ulici Letců vedle Obchodního centra Atrium. Tam budete moci mezi 8. a 12. hodinou ochutnávat a nakupovat kvalitní a čerstvé potravinářské výrobky nejen z hradeckého regionu. Na trzích najdete řadu stánků s širokým sortimentem jakostních domácích produktů. Své výpěstky a výrobky budou prezentovat sami producenti, kteří kladou ve své činnosti důraz především na kvalitní suroviny, ekologický způsob zemědělství a tradiční způsoby zpracování zdravotně nezávadných surovin bez použití konzervantů a jiných aditiv. Trhy se konají dvakrát měsíčně, a to až do 11. prosince. Další trhy se uskuteční 12. června.

Na procházky do lokalit Na Plachtě

KDY: kdykoliv

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: zdarma



Unikátní lokalita, vzácné druhy hmyzu a obojživelníků, jedno z nejatraktivnějších území v Hradci Králové - to je přírodní památka Na Plachtě. Přírodní památka Na Plachtě a její blízké okolí je nejen ideálním odpočinkovým místem, ale také skvělou variantou pro různé aktivity, jako je běh, cyklo výlety, venčení psů, fotografování přírody apod. Děti v městských lesích potěší hrací parky.