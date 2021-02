Pohádková cesta uprostřed lesů

KDY: kdykoliv

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: zdarma

Královéhradeckými lesy vede unikátní pohádková stezka plná příběhů, které skrývají mnoho lesních ponaučení a tajemství. Trasa dlouhá přibližně 2,5 km se vine od Mazurovy chalupy a končí u rybníka Výskyt. Návštěvníci se v krásné přírodě postupně seznámí s pohádkami a postavičkami výtvarnice a spisovatelky Marty Pohnerové, jako jsou například drak Větvička, kouzelník Šišule či borůvková víla. Jednotlivé pohádky na panelech doprovází postavičky vyřezané místním řezbářem.

Po hřebeni Orlických hor

KDY: kdykoliv

KDE: Orlické hory a Podorlicko

ZA KOLIK: zdarma



Naučná stezka začíná na parkovišti v sedle pod Šerlichem a končí u parkoviště na Mezivrší. Vede po červeně značené Jiráskově horské cestě vrcholovými partiemi chráněné krajinné oblasti Orlické hory a je celoročně volně přístupná pro pěší turisty, cyklisty a lyžaře. Na trase o celkové délce 17 km je instalováno deset informačních tabulí, které návštěvníky seznamují s přírodou Orlických hor, její ochranou, vývojem osídlení, dějinami turistiky a sportu. Jednou ze zastávek naučné stezky je i Velká Deštná - nejvyšší vrchol Orlických hor s nadmořskou výškou 1115 m.

Okolím Deštného

KDY: kdykoliv

KDE: Deštné nad Orlicí

ZA KOLIK: zdarma



Okolím Deštného je vedena naučná stezka, která seznamuje nejen s přírodními krásami, ale i s historií oblasti. Doporučený směr okruhu začíná v Deštném-Zákoutí a pokračuje přes Šerlich směrem na Vrchmezí. Odbočuje v Polomském sedle a přes Sedloňovský vrch se vrací do Deštného, k Národnímu domu. Na osmi informačních panelech se seznámíte s místní přírodou.

Naučná stezka Zemská brána

KDY: kdykoliv

KDE: Orlické hory a Podorlicko

ZA KOLIK: zdarma



Stezka vede údolím Divoké Orlice od Zemské brány do Klášterce nad Orlicí. Informační panely seznámí návštěvníky s přírodními zajímavostmi této lokality, částečně též s historií, zejména s objekty hraničního opevnění z doby před druhou světovou válkou.

Naučná stezka Opevnění Rokytnicka

KDY: kdykoliv

KDE: Bartošovice v Orlických horách

ZA KOLIK: zdarma



Naučná stezka seznamuje s objekty československého opevnění na hřebenech Orlických z let 1936 až 1938. Trasa zahrnuje čtrnáct informačních zastávek mezi Panským Polem a Anenským vrchem a v prostoru tvrze Hanička.

Namalujte vlastní výstavu, vyzývá muzeum děti v soutěži

KDY: kdykoliv

KDE: www.vcm.cz

ZA KOLIK: zdarma



Východočeské muzeum je uzavřené, výstavy na pardubickém zámku jsou zamčené a návštěvníci se musí spokojit s procházkou po valech nebo aktivitách na internetu. K webovým výstavám, virtuální prohlídce nebo Zámecké stopovačce přibyla nová soutěž pro děti. Jmenuje se Muzeum jako malované a vyzývá děti, aby nějakou výstavu samy namalovaly. Soutěž Muzeum jako malované je připravená pro děti od 1 roku do 15 let. Vyhrát mohou dárek a volnou vstupenku do muzea pro své rodiče. Soutěžícím stačí namalovat, na jakou výstavu by se těšili nejvíce a poslat vyfocený nebo naskenovaný obrázek na adresu podrouzkova@vcm.cz. Východočeské muzeum pak všechny vystaví na svých webových stránkách. Podrobné zadání soutěže najdou zájemci na stránce Museum virtualis www.vcm.cz/muzeum/museum-virtualis , kde Východočeské muzeum nabízí své online aktivity na jednom místě. V sekci Pro děti tak kromě soutěže Muzeum jako malované lákají hravá puzzle s zámeckými a muzejními motivy, své místo tu má i venkovní hra Zámecká stopovačka, postupně tu budou přibývat poznávací kvízy.

Výstava odhaluje unikátní středověkou ptačí sekerku

KDY: kdykoliv

KDE: www.muzeumhk.cz

ZA KOLIK: zdarma



V nové expozici Muzea východních Čech v Hradci Králové vám archeoložka Petra Sehnoutková představí jedinečnou středověkou ptačí sekerku. V roce 2019 byla ve východních Čechách objevena tzv. ptačí sekerka pocházející z raného středověku. Pokud jste nestihli její výstavu v muzeu, nyní se můžete ponořit do objevování tajů spojených s tímto skvostným předmětem v klidu domova. Drobná bradatice je jedinečná svým miniaturním provedením a použitím stříbrné výzdoby s motivy ptáčků, křížku a hvězd. Není divu, že ptačí sekerka vzbudila všeobecné nadšení. Jakou cestu prošla od svého nalezení až po vystavení v muzeu? Kdo byl jejím majitelem? Odkud se k nám dostala? To vše zjistíte na webu muzea www.muzeumhk.cz.