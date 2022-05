V sobotu 7. května se náplavka v Hradci Králové opět promění v oázu gastronomických zážitků, chutí a doprovodného programu. Vstup je pro návštěvníky zdarma. Pochoutky budou k dostání od 10.00 do 20.00 hodin.

Aukce podpoří dětskou kliniku hemato-onkologie

KDY: 8. května

KDE: Hradec Králové



Přijměte pozvání na čtvrtý ročník vernisáže a charitativní aukce dětských obrázků a podpořte dobrou věc. Charitativní akce proběhne ve prospěch hemato-onkologického oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové, oddělení větších dětí a pro děti léčené na tomto oddělení. Událost se uskuteční v neděli 8. května od 11.30 hodin ve vestibulu krajského úřadu na Pivovarském náměstí.

Pořadatelé jsou Ema Hubáčková a Krajský úřad KHK.

Obyčejná krása z podhůří Orlických hor

KDY: od 8. května

KDE: Hradec Králové

Fotografická výstava knihovnice a kronikářky Dagmar Honsnejmanové Obyčejná krása z podhůří Orlických hor přibližuje přírodu v okolí obce Mokré na Rychnovsku. Na území se nacházejí mokřiny, lužní les a další místa, která před námi odkrývají obyčejnou krásnu fauny a flóry místní krajiny, a vybízejí k procházkám nebo jen k příjemnému posezení v trávě. Zahájení expozice se uskuteční v neděli 8. května ve 14.30 hodin v Turistickém informačním centru na Eliščině nábřeží v Hradci Králové.

Solárně nasvícené panely vystaví úvahy o zdrojích energie

KDY: od 6. května

KDE: Hradec Králové



Energie a civilizace v Hradci Králové – unikátní aktuální exteriérová výstava, která ukazuje závislost našeho blahobytu a míru bezpečnosti na zdrojích energie. Od 6. května v noci nasvícená a volně přístupná na nám. 28. října.



Expozice řeší prostřednictvím čtyřiceti témat způsoby využívání energie v historických, společenských, politických a technických souvislostech a nastiňuje jejich možné dopady na naši i budoucí generace. V noci solárně nasvícené panely s fotografiemi a texty nabízejí úvahy a propojení s událostmi napříč časem a jejich dopadem do budoucna.

Muzeum láká na skvosty panenek

KDY: od 1. května

KDE: Nový Bydžov

Vraťte se zpět v čase a nakoukněte do minulosti jak své tak i vašich prarodičů a praprarodičů. Patříte-li mezi milovníky hraček a všeho, co k dětství patří, je tento tip na výlet právě pro vás.Muzeum hraček Stuchlíkovi najdete v bývalém areálu Jabloneckých skláren u koupaliště v Novém Bydžově, Ulice u Mlýna 1437. V dnešní době disponuje muzeum více jak tisíci hraček. Sbírka je již takového rozsahu, že patří mezi největší stálou expozici historických a retro hraček v republice.Pro všechny dětské návštěvníky jsou připraveny zajímavé soutěžní úkoly o sladké odměny.

Sbírka se neustále rozrůstá a nabývá nevídaných rozměrů. Muzeum se například pyšní panenkou německého výrobce Hertel Schwab. Panenka byla vyrobena kolem roku 1900, má pravé lidské vlasy a skleněné spací oči. Propracované staré šaty doplňuje zimní rukávník a kolem krku opravdová kožešina z lasiček. Panenka je unikátní svou velikostí 90 cm. Tento skvost se podařilo muzeu získat dražbou v Německu.

V květnu má novobydžovské muzeum otevřeno po celý pracovní týden pondělí až pátek, vždy od 10 do 14 hodin.

Za sportem na turnaj do Třebechovic

KDY: 8. května

KDE: Třebechovice pod Orebem



V neděli 8. května se uskuteční 38. ročník tradičního nohejbalového turnaje trojic, který se koná v Třebechovicích pod Orebem za Sokolovnou. K dispozici jsou 3 kurty. Maximální počet je 18 družstev.Občerstvení zajištěno po celý den. Zájemci se mohou těšit na točené pivo a kýtu z rožně. Registrovat se je možné na tel. 723 856 063 či emailu: jahna@centrum.cz.

Sobotní pochod povede přes tři hrady

KDY: 7. května

KDE: Sopotnice, Potštejn, Žampach

Po dvou zrušených ročnících oblíbené turistické akce Přes tři hrady se konečně její fanoušci tuto sobotu - 7. května dočkají. Vydat se budou moci přes Sopotnici, Potštejn i Žampach.

Kvůli akci pojede i více autobusů. Linka 250 pro tuto příležitost posílí, a to o spoje s odjezdem v 8.05, 8.35, 9.05, 10.05, ve 13.00, 14.00, v 15.10 a 17.10 o železniční stanice v Rychnově nad Kněžnou do Sopotnice. Dále pak v 8.17, 8.47, 9.17 a 10.17 z Vamberka do Sopotnice a ve 13.30, 14.30, 15.40 a 17.40 ze Sopotnice do do Vamberka a Rychnova nad Kněžnou. Odjezdy ze Sopotnice do Rychnova (mimo Vamberk) posílí spoje v 8.35, 9.10, 9.35 a v 10.35.

Zámky můžete navštívit se slevou

KDY: sezona 2022

KDE: Rychnovsko



Letos spojily síly Zámek Častolovice, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Nový zámek Kostelec nad Orlicí a Zámek Doudleby nad Orlicí a společně lákají na novinky a slevy. Navštívíte-li kterýkoli ze čtyř zámků, získáte 10% slevu na prohlídky interiérů. Stačí si na pokladně vyžádat ke vstupence i návštěvnickou slevovou kartu. Akce platí po celou sezonu 2022 a sídla můžete navštívit v libovolném pořadí.



Každé z uvedených sídel nabízí kromě prohlídek interiérů i něco navíc. Například v Častolovicích a v Kostelci se můžete projít anglickými parky, Rychnov okouzlí novými prostory.

Expozice v zrcadle času přibližuje historii Opočna

KDY: dlouhodobá expozice

KDE: Opočno

Dům čp. 55v Opočně je jedním z nejstarších ve městě. Nachází se v sousedství zvonice a Mariánského kostelíku. Vedle informačních panelů, fotografií, ilustrací a trojrozměrných exponátů z historie města se v něm návštěvník může seznámit i s domem samotným, který je vzácným historickým exponátem.Expozici vytvořilo Muzeum a galerie Orlických hor.

Komunál s Alchymií zahrají ve Vamberku

KDY: 7. května

KDE: Vamberk



Komunál a Alchymie, kapely z Chlumce nad Cidlinou, vystoupí v Sokolovně ve Vamberku. Koncert se uskuteční tuto sobotu 7. května od 20.00 hodin. Předprodej vstupenek v kanceláři MK Sokolovnaa v síti Ticketstream.