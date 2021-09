Hradecká sýpka se otevřela zážitkům

KDY: do 28. srpna

KDE: Hradec Králové

Bývalé obilné silo v ulici Za Škodovkou v Hradci Králové, které v nedávné době uniklo demolici, hostí sérii uměleckých a kulturních intervencí pod názvem Sýpka 2021. Sýpka se otevřela veřejnosti v sobotu 21. srpna a započala kulturní program, který až do následující soboty 28. srpna nabízí autorská čtení, projekce, koncerty, divadelní představení, výtvarné dílny, ale také diskuzní panel nad budoucností tohoto objektu. Celý program najdete na www.menumusic.cz. Vstup volný.

Autorské čtení současné česká poezie, představí v pátek 27. srpna básníka a šéfredaktora digitální kurátorské platformy Psí víno Luboše Svobodu a básníka, výtvarníka a hudebníka Michala Drozena. Jejich básnické čtení a následnou diskuzi bude moderovat literární kritik Libor Staněk II. Michala Drozen pak s elektrickou kytaru a drum machine představí svou současnou, intimní a osobitou písňovou tvorbu pod aktuálním hudebním alteregem Spiral Sadness. Program tohoto večera doplní hudební vystoupení Faolán McGowen sestavené z terních nahrávek nasbíraných v objektu a společný koncert dvou hudebních ambientních projektů Obelisk of Light a Šumař.

Závěrečný den, sobota 28. srpna, nabídne nejen tradiční výtvarnou dílnu, specifickou odpočinkovou zónu pod taktovkou pojízdné knihovny Divé báby, ale také divadelní představení Venduly Tomšů a Iana Mikysky s názvem Pět knih. Pomyslným tahákem jistě bude jemný akustický koncert pro svá mechanická zvuková udělátka, různé samohybné či kinetické podomácku vyrobené objekty Petra Válka, jehož v poslední době fascinuje zejména vyrábění zvukových objektů z nalezených materiálů. Závěrečnou položkou bude filmová projekce autorského dokumentu Viery Čákanyové. Vizuálně a zvukově atraktivní snímek FREM se pokouší přetavit složitý komplex myšlenek spojených spojených s otázkami lidské existence v kulisách arktické přírody ve znepokojivou filozofickou úvahu nad limity antropocentrického myšlení.

Matyáš Novák se vrací do svého rodného města

KDY: 29. srpna, 31. srpna

KDE: Hradec Králové



V krajském městě vystoupí v následujících dnech nadějný hradecký rodák klavírista Matyáš Novák.

V neděli 29. srpna Matyáš Novák provede Senátní koncert ve Valdštejnské zahradě na podporu královéhradecké zvonohry ve věži Sboru kněze Ambrože. V úterý 31. srpna člen PETROF Art Family zahraje v sále Antonína Petrofa v PETROF Gallery. Během podzimu talentovaného klavíristu čekají další tři koncerty ve východních Čechách a zavítá i do dalších regionů České republiky.

Křest knihy Aleny Kotzmannové s dernisáží

KDY: 28. srpna

KDE: Hradec Králové

Galerie moderního umění v Hradci Králové připravuje křest knihy Aleny Kotzmannové: Pokus o znovunalezení skutečnosti. Křest doprovodí dernisáž letních výstav – Pozdní intimita, Strom uprostřed krajiny a Frugo. Událost se uskuteční 28. srpna od 17.00 hodin. Večer se od 19.30 hodin můžete těšit na party na terase, kde zahraje– DJ set VOODOO808. Chybět nebude bar s míchanými nápoji. Na nové publikaci Pokus o znovunalezení skutečnosti se podílí devět renomovaných autorů, kterými jsou například Tomáš Pospiszyl, Martina Pachmanová, Radek Wohlmuth nebo Edith Jeřábková. Kniha představuje Pokusy – jednotlivé cykly fotografií, tisků a objektů. Základní ideou je kombinace nalezených vizuálních motivů, které autorka sestavuje do sérií s fotografiemi z vlastního archivu a nově pořízenými snímky. Dvě ze zmíněných sérií (Pokus o znovunalezení skutečnosti IV a Pokus o znovunalezení skutečnosti V) jsou součástí výstavy Pozdní intimita. Publikace vychází v rámci Edice autorských knih a monografií GMU.

Výravou bude znít punk, rock i heavy metal

KDY: 27. srpna

KDE: Výrava



Punkáči Visací zámek, rockový Alkehol a kapely Limetall a De Bill Heads rozjedou další show, která potěší všechny návštěvníky, kteří dorazí v pátek 27. srpna na letní výravský parket. Poslední srpnová akce odstartuje v 18 hodin. Svoz a rozvoz autobusy zdarma, parkovaní i stanování také zdarma. Více informací zjistíte na webových stránkách www.vyrava-letniparket.cz.

Zvon Augustin rozezvučí Bílou věž

KDY: 28. srpna

KDE: Hradec Králové

U příležitosti svátku svatého Augustina se na hradecké Bílé věži i v letošním roce uskuteční oblíbený slavnostní ceremoniál připomínající výročí zvonu Augustinu, a to v sobotu 28. srpna. Slavnost oživí od 17.00 hodin tradiční průvod zvoníků v dobových kostýmech, ke kterému se může připojit také široká veřejnost. Při ceremoniálu, kdy zvoníci obdrží povolení ke zvonění, bude před cechovní korouhví a ferulí pasován nový zvoník zvonu Augustin. V 18 hodin se rozezní zvon. Jedná se o jedinečnou událost, jelikož hradečtí zvoníci jsou jediní v České republice, kteří zvoní oblečení v dobových kostýmech.

Sady zaplní oslavy vína, jídla i hudby

KDY: 27. srpna

KDE: Hradec Králové



Oblíbená, známá či teprve začínající česká a moravská vinařství přivezou ty nejlepší vína ze svého výběru do Jiráskových sadů v pátek 27. srpna. Svátek vína na soutoku, který potrvá od 14 do 22 hodin, nabídne i třeba mexickou kuchyni, cimbálovku a další místní kapely.

Dagmar Pecková vystoupí na kosteleckém zámku

KDY: 27. srpna

KDE: Kostelec nad Orlicí

Hvězda světových operních scén Dagmar Pecková poprvé vystoupí v Novém zámku, a to v rámci putovního hudebního Festivalu Zlatá Pecka, který také podporuje mimořádně talentované děti festivalovým koncertem s názvem TALENTISSIMO. Mezzosopranistka Dagmar Pecková tento projekt podpoří svým koncertním vystoupením a celý večer bude také zasvěceným průvodcem programu. Geniální děti, pro které je hra na klavír, housle, violoncello či akordeon nedílnou součástí života, usedají ke svým nástrojům ve třech či čtyřech letech, aby v osmi letech již vystupovaly s velkými orchestry nebo jezdily po světě a získávaly v mezinárodní konkurenci ocenění. Tito malí géniové zahrají v zámku Kinských v Kostelci nad Orlicí v pátek 27. srpna od 18.00 hodin.

Zámek připravuje jedinečné noční prohlídky

KDY: 28. srpna

KDE: Častolovice



Užijte si prohlídky častolovické zámecké expozice s praskajícím ohněm v barokním krbu Rytířského sálu od 19.00 hodin do půlnoci. Poprvé se noční prohlídka uskutečnila poslední červencovou sobotu. Druhým termínem, ve kterém bude možné do exkluzivních zámeckých prostorů zavítat v noci, bude poslední prázdninová sobota 28. srpna, a i na tento den zámek chystá pestrý program. Nezapomeňte na rezervaci termínu prohlídek na https://www.zamek-castolovice.cz/. Zámecká kavárna s restaurací a nádvoří budou otevřeny do 01:00 hodiny.

Třebešovské dožínky jsou za dveřmi

KDY: 29. srpna

KDE: Třebešov

V neděli 29. srpna v 10 hodin odstartují slavnostním průvodem od kapličky Třebešovské dožínky. Součástí programu je mše svatá s předáním dožínkového věnce. Zazní Spirituál Gymnázia Suverenního řádu maltézských rytířů ve Skutči, připraveno je občerstvení, vystoupení JK bandu i venkovní projekce komedie Bábovky.

Noční prohlídky náchodského zámku

KDY: 28. srpna ve 20, 21 a 22 hodin

KDE: Náchod



Během netradiční srpnové noční prohlídky se přenesete do doby posledních náchodských majitelů zámku – princů a princezen rodu Schaumburg-Lippe. Těšit se můžete na zamilovaný pár – něžnou Bathildis a nesmělého Fridricha. Přípravami na jejich svatební den vás budou doprovázet moudří a životem protřelí rodiče nevěsty, podpantoflák Bedřich, nešťastná Luisa či konvencemi utlačovaná Charlotta. Ti svými zážitky a „radami do života“ ovlivňují nastávající manžele. Na pozadí příprav svatby tak vypuká nejistota snoubenců, zda vůbec chtějí do manželství vstoupit. Jak jen to celé dopadne? Zjistíte, pokud si zarezervujete vstupenky na tel. 773 771 818 nebo e-mail: nachod@npu.cz a dorazíte se podívat.

Broumovský festival vyvrcholí Bachovskou nocí

KDY: 27. a 28. srpna

KDE: Broumov

Na pátek a sobotu 27. a 28. srpna připravil festival Za poklady Broumovska bohatý program, jehož vrcholem bude speciální páteční Bachovská noc za svitu svíček s violoncellistou Jiřím Bártou a sobotní koncert Epoque Quartet a Dua Siempre Nuevo. Ten ukončí letní hudební pouť po kostelích broumovské skupiny. Součástí doprovodného programu budou kytarové koncerty Alexandra Glize, prohlídky kláštera spojené s minikoncerty Tria Braunensis a divadlo pro děti v podání Naivního divadla Liberec.

Bleší trhy míří do Jaroměře

KDY: 28. srpna

KDE: Jaroměř



Spolek Pronáměstí zve prodejce a kupující na další Bleší trhy, které se uskuteční v sobotu 28. srpna v době od 8 do 11 hodin na Velkém podloubí náměstí v Jaroměři. Prodat, koupit a vyměnit zde můžete věci, které se již běžně nevidí a navíc za velmi příznivé ceny. Smlouvání povoleno, prodejní místo zdarma. Více informací zjistíte na telefonním čísle 723 881 288.

Ve Schrollově parku v Broumově se bude slavit

KDY: 27. srpna

KDE: Broumov

V pátek se v Broumově uskuteční slavnostní znovuzprovoznění kašny s fontánou ve Schrollově parku. Zároveň Broumovští oslaví 200 let od narození Josefa Schrolla. Podnikatel a průmyslník Josef Schroll žil v letech 1821 až 1891, z jeho iniciativy byla postavena železnice z Hejtmánkovic do Broumova a angažoval se i v sociální oblasti. V parku se od 17 hodin se uskuteční tematické loutkové představení divadla BRUM, taneční vystoupení žáků ZUŠ Broumov a v neposlední řadě dojde k odhalení busty. Bude možné zhlédnout také výstavu „Benedikt Schroll syn“ v altánu. Akce je součástí Broumovského festivalu na konci léta.

Mezinárodní horolezecký filmový festival

KDY: 26. až 29. srpna

KDE: Teplice nad Metují



Mezinárodní horolezecký filmový festival je soutěžní přehlídka profesionálních a amatérských filmů z celého světa s horolezeckou i jinou sportovní tématikou. Tento festival má v Teplicích nad Metují dlouholetou tradici a těší se velké oblibě, jak u českých tak zahraničních návštěvníků, kteří našli zalíbení v extrémních sportech, a to zejména v těch, které se provozují ve volné přírodě. Termín festivalu se postupem času ustálil na posledním srpnovém víkendu a dělá tak pomyslnou tečku za dvěma měsíci prázdnin. 38. ročník festivalu slibuje pestrý program a mnoho zajímavých hostů.

Hurá s dětmi do pohádek čaroděje Archibalda

KDY: kdykoliv

KDE: Staré Hrady

Celoročně můžete na pohádkovém hradě a zámku Staré Hrady čarovat s pohádkovými bytostmi – princeznami, vodnicemi, čerticemi, čaroději a čarodějnicemi a jejich tři sta padesáti pohádkovými kamarády. Otevřeny jsou pro vás čtyři prohlídkové okruhy: Hrad a zámek s Dračí královskou komnatou, kde se zabydlelo na třicet druhů draků a dráčků a dokonce i Dračí královská rodina. V hradních prostorách mnoho tisíc exponátů představuje život za Františka Josefa I. a pro dospěláky je připravena i ochutnávka Starohradské medoviny. V Zámeckém pohádkovém sklepení se na vás těší draci, obři, vodníci, víly i skřítkové. Spousta zábavy vás čeká i na okruhu Hradní pohádková půda.

60 let na jednom okruhu

KDY: po celé léto

KDE: Hořice



Letošní expozice Musea Czech Road Racing, které se nachází v prostorách hořického zámku připomíná výročí konání prvního poválečného ročníku závodu 300 zatáček. K tomuto výročí zde můžete vidět řadu neznámých fotografií, závodní motocykly z této doby, promítá se i dokumentární film z tohoto závodu. V Síni legend přibyly ke stávajícím expozicím jezdců motocykly, poháry a věnce dalších jezdců našich i zahraničních, kteří se výrazně prosadili na hořickém okruhu. Ve všech výstavních prostorách jsou vystavené zajímavé závodní motocykly, kombinézy a přilby jezdců a mnoho dalšího. Otevřeno je od pátku do neděle v čase od 10 do 17 hodin, v srpnu můžete do muzea zavítat i ve čtvrtek.

Za výletem na zříceninu hradu Kumburk

KDY: kdykoliv

KDE: Jičínsko

Tato zřícenina vzdálená zhruba 11 km od Jičína nepatří mezi nejnavštěvovanější místa Českého ráje. I přesto ale stojí za návštěvu. Z vyhlídkové věže se vám naskytne nezapomenutelný výhled do všech světových stran. O zřícenině koluje spousta tajemných pověstí – je zde prý ukryt velký poklad hlídaný kohoutem s ohnivýma očima. A také se zde čas od času zjevuje přízrak panny Meluzínya smutného myslivce. Na Kumburku byla vězněna i Eliška Kateřina Smiřická.

Gladiátoři se vydají do terénu v Nové Pace

KDY: 27. a 28. srpna

KDE: Nová Paka



Gladiator race se běží v Nové Pace. Prostředí skiareálu Máchovka pod Pošmistrovským kopcem slibuje náročný, ale krásný závod v Podkrkonoší. Nebude chybět ani voda, bahno, lesní terény, výběhy a sběhy a velká divácká kulisa. Na „gladiátory“ čeká nejen běh, ale i mnoho překážek. Noční závody startují v pátek od 20:45, v sobotu další kategorie od 9 hodin.

Dvacátý Theatrum Kuks pobaví všechny generace

KDY: do 29. srpna

KDE: Kuks

Podvacáté ožil kukský barokní areál divadlem, vážnou hudbou a jedinečnými koncerty. Multižánrový festival Theatrum Kuks nabízí od 25. do 29. srpna bohatý program pro všechny generace. Během pěti dnů vystoupí osobnosti klasické hudby, oceňované divadelní soubory a spousta dalších umělců. Nechybí ani nabitý doprovodný program s diskuzemi, výletem, výstavami, landartovou instalací nebo pouličním divadlem.

Víkend s Krakonošem

KDY: 28. a 29. srpna

KDE: Janské lázně



Nenechte si ujít zábavný víkend s postavou Krakonoše pro malé i velké. Ochutnáte krkonošské speciality, navštívíte farmářský trh, autogramiádu Krkonošské kuchařky se Šárkou Dankovou, poznáte krkonošská řemesla… A pro nejmenší bude nabité soutěžní dětské dopoledne před DL Vesna. Nebude chybět ani silniční vláček. Akce pro rodiny s dětmi se uskuteční po oba víkendové dny od 10 do 18 hodin.

Chinaski zahrají pod širým nebem na Bojišti

KDY: 27. srpna

KDE: Trutnov

Na letní turné nazvané Pod širým nebem vyrazila kapela Chinaski. Během šňůry po přírodních amfiteátrech a zámeckých zahradách dorazí 27. srpna do Letního kina Bojiště v Trutnově. Fanoušci mohou očekávat průřez největšími hity kapely i novinky z posledního alba 11. Koncert zahájí kapela O5 a Radeček. Chinaski na pódium dorazí po osmé hodině. Areál se otevře už v 17 hodin.

Loučení s prázdninami

KDY: 28. srpna

KDE: Pec pod Sněžkou



Zavítejte do Herní krajiny Pecka! První krkonošské divadlo Járy Dostálka si na sobotu připravilo představení „Jak Trautenberka bolely zuby“. Ve spolupráci s místními animátory bude připravený také doprovodný program pro děti. Začátek akce je ve 14.00 hodin, představení začne o hodinu později.

Den obce Dolní Dvůr: zábava pro děti i dospělé

KDY: 28. srpna

KDE: Dolní Dvůr

V Dolním Dvoře se v sobotu koná Den obce. Program je připraven pro všechny věkové kategorie. Ti nejmenší si užijí naplno od 14 hodin stezku s úkoly, hry pro děti a malování na obličej. Těm odrostlejším zahrají Nikita & Filip, Jakoband, kapela Brok a Jam & Bazar. Letos je také od 21:30 hodin připravena ohnivá show. Součástí programu bude soutěž O nejchutnější dolnodvorský koláč. Kdo se chce zúčastnit, může se přihlásit na Obecním úřadě Dolní Dvůr.

Galerie loutek Jiřího Nachlingera

KDY: do 29. srpna

KDE: Kuks



Stálá expozice Braunova socha loutkou v Kuksu představuje soubor unikátních vyřezávaných marionet Jiřího Nachlingera, inspirovaných barokními sochami Matyáše Bernarda Brauna. Galerie je otevřená vždy od pátku do neděle mezi 11. a 17. hodinou. Prázdninové měsíce jsou dále obohaceny o víkendová představení a výstava je také interaktivní.