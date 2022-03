V broumovském klášteře se uskuteční benefiční koncert „Broumovsko pro Ukrajinu“. Vystoupí na něm harfenistka Kateřina Englichová, violistka Věra Binarová a pěvecký sbor Amicitia z broumovské ZUŠ. Koncert bude možné sledovat online na sociálních sítích organizátorů. Výtěžek koncertu bude využit na humanitární pomoc lidem prchajícím z válkou zasažené Ukrajiny.

Agentura pro rozvoj Broumovska začala aktivně organizovat pomoc lidem vyhnaným z Ukrajiny. Od víkendu je zajišťována materiální pomoc a také první ubytování pro potřebné ve spolupracujících hotelových provozech. Na darujme.cz byla vyhlášena finanční sbírka „Broumovsko pro Ukrajinu“. Vybrané finanční prostředky z této sbírky i z benefičního koncertu budou využity na pokrytí potřeb lidí, kteří na Broumovsko dorazí. Pokud by tyto potřeby přesáhly, předá je Agentura pro rozvoj Broumovska organizaci Člověk v tísni pro humanitární pomoc přímo na Ukrajině.

Program koncertu:

Haleluja - kánon

Siahamba - tradicionál

Jiří Pavlica: Andělé boží

Karl Jenkins: Adiemus

G. A. Frescobaldi: Toccata J. S. Bach: Air R. Vaughan – Williams: Fantasia on Greensleeves A. Hasselmanns: „La source“ (Pramen) pro harfu sólo M. Marais: Čtyři francouzské tance G. Fauré: „Après un rêve“ (Po procitnutí) C. Saint – Saëns: „Le cygne“ (Labuť) J. S. Bach – G. Gounod: Ave Maria

Vstupenky je možné zakoupit buď online na smsticket.cz nebo přímo na místě. Živý přenos koncertu bude možné sledovat na YouTube kanálu broumovského kláštera nebo na FB profilu Agentury pro rozvoj Broumovska. Koncert bude možné podpořit na darujme.cz.

Masopust slibuje maškary i jitrnice

KDY: 6. března

KDE: Piletice



Masopust na Šrámkově statku v Pileticích se uskuteční tuto neděli 6. března. Dvorek statku, počínaje desátou hodinou dopolední, ožije venkovním trhem s nabídkou masopustních dobrot, ukázkou bourání prasátka s komentářem mistrů řezníků, prodejem zabijačkových pochutin a především obchůzkami masopustních maškar.V rámci programu, jenž potrvá do čtyř hodin odpoledne, budou mít příchozí příležitost prohlédnout si „zimní“ provoz venkovského statku, ohřát se u kachlových kamen v roubence a ochutnat čerstvě upečený chléb.Pozornosti návštěvníků by neměla uniknout ani národopisná výstavka věnovaná životu na vsi počátku 20. století, která vznikla z darů občanů z Hradce Králové a okolí. Sbírka těchto přibližně 250 artefaktů zahrnuje předměty zařizovací, hospodářské a řemeslnické.

Svět kostiček

KDY: do 6. března

KDE: Městské muzeum – Špýchar, Dvůr Králové



Příznivci pestrobarevných kostiček mohou až do neděle zavítat na výstavu mnoha exponátů z více než 500.000 dílků ze stavebnice Lego pod názvem „Svět kostiček®“.Náplní výstavy je expozice s městskou tématikou, sestavenou na dioramatu města s kolejištěm a pohyblivými vlakovými soupravami. Dále se představí také vlastní tvorba vlakových souprav, modely leteckého a raketového provozu (Nasa Discovery) a vybrané tovární sety – ediční modely za posledních 25 let, filmová tvorba, válečná zóna robotů z edice Lego® Bionicle® a Hero Factory, ale také další zajímavé exponáty ze sbírkových fondů projektu Svět kostiček. Pro nejmenší stavitele bude ke zhlédnutí část rozsáhlé sbírky kousátek, chrastítek, kostiček, minifigů a hraček z dnes již nevyráběné edice Lego® Baby Primo®.

7. rybářský bál v Hostinném

KDY: 5. března od 20 hodin

KDE: sál Národního domu v Hostinném



Přijďte si zatančit a pobavit se, navíc pomůžete dobré věci. Výtěžek z prodeje vstupenek bude věnován na pomoc Ukrajině.

FIS MASTERS CUP

KDY: 5. – 6. března

KDE: Pec pod Sněžkou



Závody Světového poháru FIS v alpských disciplínách jsou zpět. Na sjezdovce Javor v Peci pod Sněžkou se uskuteční již 16. ročník tohoto tradičního šampionátu kategorie Masters. V disciplínách slalom a obří slalom se o cenné trofeje utká více než 200 závodníků z celého světa. Těšte se na skvělé sportovní klání s neopakovatelnou atmosférou.

MOSKVA – DAČNOJE – Daria Gosteva (RU)

KDY: 5. března ve 20 hodin

KDE: Valdštejnská lodžie, Jičín



Malé dokumentární loutkové představení ruské scénografky o podivném domě pod smrky kousek za Moskvou. Po představení bude následovat komorní povídání o současné situaci obyčejných lidí v Rusku.Studená kuchyň, postavená z okenních rámů, prudké červené shody, zpívající ‘burzhujka’, Dong i Jumbli, práh a terpentýn. A my.Autorské představení studentky DAMU Darii Gostevyhudba: Frieda Gawenda (D)Vzhledem k dramatickým událostem na Ukrajině se organizace Nová síť spolu s regionálními partnery rozhodla realizovat speciální projekt Nová síť za Ukrajinu. Cílem je v regionech ČR prezentovat umělce a díla zabývající aktuálními tématy na Ukrajině a v Rusku. Jde především o zvýšení povědomí o stavu společnosti obyčejných lidí na území obou zemí.Vstupné je dobrovolné. V případě vašeho zájmu je třeba si rezervovat místo na: smolikova@valdstejnskalodzie.cz. Jedná se o představení s omezenou kapacitou.

Sláva Ukrajině – uměním proti agresi

KDY: 4. března od 16 hodin

KDE: Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Hradečtí výtvarníci pod záštitou Regionálního ukrajinského spolku ve východních Čechách vás srdečně zvou na benefiční večer na podporu Ukrajiny, kterým vás provedou Artem Dotsenko společně s Ilonou Dvořákovou. V programu vystoupí:

* Natáliia Zhovtobriukh – první houslistka Filharmonie Hradec Králové, která kromě hudebního doprovodu také pohovoří o dlouhodobé situaci na Krymu a útěku její rodiny do Čech.

* Larisa Prodanets – ředitelka Nadačního fondu Leader Projects z.ú., která připojí informace a aktuální přehledu o situaci na Ukrajině, včetně představení sbírky Nadačního fondu Leader Projects z.u.

* Jakub Kalenský – seniorní analytik Evropského Centra Excelence pro boj s hybridními hrozbami v Helsinkách v on-line rozhovoru s Ilonou Dvořákovou.

Benefiční večer bude zakončen dražbou obrazů výtvarníků ze spolku Nekonkrétno a dalších hradeckých umělců, kterou povede Tomáš Zeman, kurátor a provozovatel Galerie Václava Havla.

Veškerý výtěžek tohoto benefičního večera poputuje na sbírku Nadačního fondu Leader Projects, z.u., která právě probíhá na adrese Pražská třída155, 500 04 Hradec Králové – Kukleny (bývalé ZVU).

Materiální sbírka pro Ukrajinu

KDY: 4. a 5. března

KDE: Police nad Metují



Město Police nad Metují s Pellyho domy vyhlašují první termín materiální sbírky pro Ukrajinu, a to v pátek 4. března od 9 do 16 hodin a v sobotu 5. března od 9 do 12 hodin v sále Pellyho domů. Shromážděné věci budou prioritně, ve spolupráci s městem Broumov, poskytnuty ukrajinským rodinám a občanům, kteří našli azyl na Broumovsku. Přinést můžete (ideálně v papírových krabicích) základní vybavení domácnosti (například varné konvice, nádobí, povlečení, sušák na prádlo – cokoliv, co by pomohlo vybavit prázdné byty, kde je pouze kuchyňská linka). Dále jsou žádoucí dětské pleny, hygienické potřeby, dětská výživa, trvanlivé potraviny.Dětské kočárky, postýlky a nábytek je možné přivézt pouze po předchozí domluvě, a to mailem na info@pellyhomy.cz nebo sms – 602 645 332. Oblečení a hračky zatím nenoste.

Tragedie lesa

KDY: 4. března – 29. května

KDE: Náchod

Galerie výtvarného umění v Náchodě zve na výstavu Tragedie lesa. Vernisáž výstavy se koná dnes 4. března v 17 hodin.

Farmářské trhy

KDY: 5. března

KDE: Hradec Králové



Od jara do podzimu můžete opět zavítat na farmářsko – potravinářské trhy v Hradci Králové, kde je možné ochutnávat a nakupovat výpěstky a potravinářské výrobky, které prezentují sami producenti. Jejich předností je důraz na kvalitní suroviny, ekologický způsob zemědělství a tradiční způsoby zpracování surovin. Trhy se uskuteční každých 14 dní, přičemž ty první budou v sobotu 5. března. Vždy v ulici Letců vedle OC Atrium od 8 do 12 hodin.

Police Symphony Orchestra v Trutnově

KDY: 5. března

KDE: Uffo, Trutnov



Koncert Police Symphony Orchestra v Trutnově se koná v sobotu od 19 hodin v Uffu. Čeká vás čerstvě vyladěný repertoár filmové, klasické i populární a swingové muziky. Od 14 hodin je přidaný ještě jeden koncert – výtěžek muzikanti věnují na humanitární pomoc Ukrajině.

Masopust na pivovarském dvorku

KDY: 4. a 5. března

KDE: Hradec Králové



Na pivovarském dvorku Klenotu v Hradci Králové budou připraveny zabíjačkové dobroty, víno, horké nápoje a drobné řemeslné výrobky. Přijít můžete v pátek 4. března od 15.00 do 19.00 hodin a v sobotu 5. března od 11.00 do 19.00 hodin.

Nezapomenutelné písně

KDY: 6. března v 19 hodin

KDE: Společenské centrum – Kino 70, Dobruška

Jedna z velkých osobností české kultury, Jiří Suchý, se představí v dobrušském sále Kina 70. Společně s jeho dlouholetou kolegyní Jitkou Molavcovou nás pozve do zlaté éry Semaforu. Vzácným hostem večera bude také český zpěvák, frontman populární české skupiny Chinaski a příležitostný herec Michal Malátný.

MARIONETY – ZUŠ Týniště nad Orlicí

KDY: 5. března od 19 hodin

KDE: Kulturní dům v Týništi nad Orlicí



Představení vzniklo jako divadelní projekt studentů literárně-dramatického oboru na Základní umělecké škole Týniště nad Orlicí.Autorský příběh zpracoval studentský divadelní soubor LaDrOt pod vedením Veroniky Plašilové a byl inspirován dramatem Henrika Ibsena – Nepřítel lidu.Představení Marionety reaguje na nadčasové téma „člověk a systém dnešní společnosti“. Moc, peníze, korupce, manipulace, pokrytectví a krátkozrakost.Hrají: Lenka Hánlová, Karolína Vítková, Valérie Brandejsová, David Dominik Maryško, Sára Kvasničková a Matěj Hloušek.