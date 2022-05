Městské lesy Hradec Králové a společnost Hakel zvou na první ročník Hradeckých Čarodějnic a otevření sezóny Kempu na Stříbrném rybníce pro rok 2022. V sobotu od 12:00 bude kemp přístupen široké veřejnosti. Od 14:00 začne oficiální program. Na přibližně 15 stanovištích si vyzkouší své dovednosti a schopnosti hlavně děti. Pro prvních 1000, kteří nasbírají alespoň 10 razítek z 10-ti stanovišť, bude připravena odměna v podobě špekáčků a upomínkových předmětů. Soutěžit se bude také o nejlepší oblek čarodějnice, který slavnostně vyhlásí nejlepší český jezdec rallye DAKAR 2022 Zdeněk Tůma.

Hudební program se uskuteční na novém pódiu přímo v areálu kempu. Návštěvníci se mohou těšit na hudebníka Voxela, písničkáře Lásku, hradeckou elektro swingovou formaci Mr. Moss, rockový Hakel Band a také na kapelu Enter. Od 19:00 se odehraje slavností čarodějnický průvod od hlavní brány kempu k velkému ohni, kde bude spálena čarodějnice, kterou děti společně vyrobí s Divadlem Drak. Celým programem bude provázet moderátor Vlasta Korec. Občerstvení z grilu, opékání špekáčků a vychlazené pivo samozřejmostí. Akce je zdarma.

Hradecký Majáles se vrací na scénu

KDY: 30. dubna

KDE: Hradec Králové



14. ročník legendárního festivalu – Hradecký Majáles se vrací v plné síle. Zakoupené vstupenky na rok 2020 zůstávají v platnosti bez nutnosti výměny, to samé platí pro vouchery. V sobotu se odehraje majálesový průvod centrem města, který vyvrcholí v podobě majálesového open-air festivalu U Pileťáku (ul. Akademika Bedrny). Start ve 12:00.

Den otevřených dveří na stanicích hasičů

KDY: 1. a 2. května

KDE: Královéhradecký kraj

Přijďte se podívat na zásahovou techniku a poznejte práci hasičů zblízka. Podrobný rozpis stanic naleznete na webových stránkách HZS Královéhradeckého kraje nebo na FB.

Čarodějnice na Park Golfu

KDY: 30. dubna

KDE: Hradec Králové



Čarodějnice na Park Golfu budou ve znamení magických soutěží, her a zábavného odpoledne pro děti, ale i dospělé. Pro zájemce budou připraveny úkoly na jednotlivých stanovištích. Všichni účastníci budou odměněni nejen cenami, ale i skvělou zábavou. Děti, které přijdou v masce, dostanou speciální cenu. Program zahrnuje soutěže, skákací hrad, opékání špekáčků, hudba a disco, malování na obličej, malování mandal, odměny a dárky.



Vstupné: 100 korun, rodič doprovod 65 korun (v ceně 2 ks špekáčků, chléb a soutěže).

Vstupenky: parkgolf.cz/home/carodejnice-2022.

Událost odstartuje v 17.00 hodin.

Čarodějnice se slétnou na Bílé věži

KDY: 30. dubna

KDE: Hradec Králové

Pracovníci Bílé věže pořádají v sobotu 30. dubna od 10 hodin čarodějnický den. Na královéhradecké dominantě a v blízkém okolí se to bude hemžit malými i velkými „dívkami na koštěti“. Návštěvníci akce si budou moci vybrat z pestrého programu. V 10.00 hodin odstartuje Putování s čarodějnicí pro nejmenší, od 11.00 do 16.00 hodin děti potěší hrátky před věží a Polednice ve věži bude kouzlit od 14.00 do 15.30 hodin. Další informace naleznete na stránkách Bílé věže www.bilavez.cz.

Jarní muzicírování rozveselí Jiráskovy sady

KDY: 1. května

KDE: Hradec Králové



Folklórní soubor Kvítek a Hradecká kulturní a vzdělávací společnost zvou širokou veřejnost na písničkou a tancem laděné odpoledne v rámci akce Jarní muzicírování. Vystoupení folklórního souboru se uskuteční v neděli 1. května od 15 hodin nedaleko soutoku Labe s Orlicí, v příjemném prostředí Jiráskových sadů. „Pojďte si poslechnout lidové písně a bude-li se vám chtít, můžete si i do rytmu poskočit,“ lákají pořadatelé události. Vstupné zdarma.

Orestés na scéně Klicperova divadla

KDY: 30. dubna

KDE: Hradec Králové

Předposlední premiérou divadelní sezóny 2021/2022 bude v Klicperově divadle Euripidův Orestés v režii Jakuba Nvoty. Jedná se o jeho první spolupráci s Klicperovým divadlem. Na antickou tragédii na Hlavní scéně se diváci mohou těšit od 30. dubna 2022. V roli Oresta se představí Vojtěch Říha, v roli Elektry potom Anna Kratochvílová. Premiéře bude předcházet vernisáž retrospektivní výstavy nedávno zesnulého Jiřího Šindlera s názvem Brány času.

Čarodějnice v Týništi doprovodí pestrý kulturní program

KDY: 30. dubna

KDE: Týniště nad Orlicí



Čarodějnice v týnišťském pojetí – to už dávno není jen večerní oheň, ale i několikahodinový pestrý program, ve kterém nechybí hudební vystoupení, hry a zábava pro děti nebo volba Miss čarodějnice, a to vše v centru města. Hlavní pódium „MĚSTO TÝNIŠTĚ STAGE“ bude stát na Mírovém náměstí, druhé pódium „TLAPNET STAGE“ nedaleko na Tyršově náměstí. Od 15.30 hodin na nich postupně vystoupí 8 kapel, včetně dvou hlavních „hvězd“ Vypsané fiXy a Mňágy a Žďorp.



Dětský program startuje v 15 hodin v dolní části Mírového náměstí. O organizaci her a soutěží se letos postará DDM Týniště nad Orlicí, Česká Spořitelna a EKO-KOM. Samozřejmostí je opékání buřtů na zahradě DDM a velká čarodějnická hranice. Na náměstí kromě pódia vyroste také velký stan s občerstvením, točit se bude Plzeňský Prazdroj, podávat se bude káva a spousta jiných nápojů, jídla všeho druhu i další pochutiny, takže na akci můžete určitě přijít i s prázdným žaludkem. Vstup zdarma.

Vzpomínky na dětství aneb 80 modelů výstavních kočárků zaplní muzeum

KDY: od 29. dubna

KDE: Rychnov nad Kněžnou

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou láká na výstavu s názvem „Kočárky. Dětské a loutkové kočárky v letech 1860 – 1960“. Těšit se můžete na 80 historických modelů. Expozice bude slavnostně otevřena v pátek 29. dubna od 17 hodin, kdy se bude konat i slavnostní zahájení sezóny.

Solničtí zvou na oblíbené čarodějnice U Lipek

KDY: 30. dubna

KDE: Solnice



Město Solnice, SDH Solnice, MŠ Solnice a Solnický Brouček lákají na Pálení čarodějnic v Solnici U Lipek. Akce odstartuje v 18 hodin průvodem s čarodějnicí od mostu u místní hasičské zbrojnice. Na účastníky čekají i různé čarodějné soutěže a občerstvení bude zajištěno členy SDH Solnice.

Jak to bylo před 50 lety, připomenou oslavy

KDY: 1. května

KDE: Dobruška

Během letošního prvomájového odpoledne se dění v Dobrušce vrátí o půl století zpět. Součástí velice pestrých oslav 50 let od otevření rodného domku F. V. Heka totiž bude i divadelní vzpomínka na dobu a lidi v době, kdy se památka otvírala, a také retro projížďky po Dobrušce historickým autobusem.

Vše vypukne v 15 hodin před domkem čp. 185 v Novoměstské ulici, kde se nejslavnější osobnost Dobrušky narodila, za přítomnosti vzácných hostů, herců a pamětníků. Po slavnostním zahájení připomenou žáci ZUŠ Dobruška nejen oblíbený televizní seriál F. L. Věk, ale také talent obrozence F. V. Heka. Vedle muzejní expozice bude otevřeno i sklepení a v něm výstava Příběh jednoho domu. Doprovodné akce se po půl páté odehrají ve Společenském centru – Kino 70. V malém sále to bude výstava fotografií zachycujících atmosféru otevření nejnavštěvovanější dobrušské muzejní expozice, upomínkových předmětů, originálních kostýmů ze seriálu F. L. Věk, ve velkém sále budou moci zájemci zhlédnout dobový dokument a reportáže se vzpomínkami pamětníků. Program uzavře vystoupení ženského pěveckého sboru Vlasta.

Podorlický skanzen se otevře na prvního máje

KDY: 1. května

KDE: Krňovice



Krňovický skanzen letos otevře jarmark v neděli 1. května. Nejvíce pozornost návštěvníků upoutá novinka loňské sezony – větrný mlýn Kapounka, který v minulosti stával v Libranticích. Vězte, že disponuje i funkční technologií.

Poznejme naše Ukrajince

KDY: 1. května

KDE: Chlumec nad Cidlinou

V neděli 1. května od 14 hodin se v chlumeckém Klicperově domě koná akce Poznejme naše Ukrajince. Událost vznikla jako spontánní nápad několika chlumeckých občanů a vedení Klicperova domu uspořádat setkání s ukrajinskými uprchlíky, kteří momentálně žijí v Chlumci nad Cidlinou.

"Impulzem k uspořádání akce byl nejenom zájem poznat jejich osudy a zemi, ze které přišli, ale také xenofobní komentáře ze strany některých chlumeckých občanů napsané na facebookových stránkách spjatých s Chlumcem nebo i vyslechnuté při běžných hovorech ve městě. Součástí programu bude také ochutnávka tradičních ukrajinských pokrmů, pozvání přijal i Luděk Jirka z UHK, který se Ukrajině a ukrajinské migraci dlouhodobě věnuje, a s nímž bude možné diskutovat o situaci na Ukrajině či dezinformacích ve válečném konfliktu," říká za pořadatele Hana Živná.

Pálení čarodějnic v Žamberku

KDY: 30. dubna

KDE: Žamberk



Myslivecká chata v Žamberku (Pod Suticí – soutok Orlice a Rokytenky) připravuje na sobotu soutěžní zábavné odpoledne pro děti a dospělé. Těšit se můžete na jízdu zručnosti pro malé i velké, vystoupí břišní tanečnice Babylenky, nebude chybět vyhlášení nejatraktivnější malé i velké čarodějnice a od 19:00 do 22:00 zahraje kapela Drums & Guitars. Začátek v 15:40.