Dětský den na Hradišti

KDY: 7. září

KDE: Hradiště v hradeckých městských lesích

ZA KOLIK: Zdarma

Pravé dobrodružství číhá venku. Pojďte ho zažít, skauti připravili další dětský den na Hradišti v hradeckých městských lesích. Kromě rukodělných činností, lanových aktivit a spousty dalšího se můžete také těšit na dobývání samotného hradu. Akce pro celou rodinu začne v 10 hodin.

Back to school

KDY: 7. září v 10:00

KDE: U prodejny Decathlon v Hradci Králové

ZA KOLIK: Zdarma



Opět po roce připravuje Decathlon událost Back to school, aneb den pro děti u prodejny Decathlon v Hradci Králové. První zářijovou sobotu si budete moci vyzkoušet mnoho různých sportů spolu s partnerskými sportovními kluby. Sportovní akce pro děti začne v 10 hodin.

Zahájení hokejové sezóny

KDY: 7. září

KDE: ČPP Aréna Hradec Králové

ZA KOLIK: Zdarma



V sobotu to bude v okolí hradecké ČPP Arény a hlavně v jejích útrobách žít hokejem. Mountfield HK totiž naváže na předchozí roky a znovu uspořádá pro své fanoušky Zahájení hokejové sezóny, jehož součástí bude velká autogramiáda celého A-týmu. Nabité odpoledne pak přinese vyvrcholení, jaké tady ještě nebylo, zápas proti jednomu z nejlepších evropských týmů a trojnásobnému šampionu Ligy mistrů, Frölunda Indians. Zahájení hokejové sezóny se bude konat v sobotu 7. září od 13:00 v prostorách před ČPP Arénou. Na návštěvníky zde bude čekat nespočet aktivit a různá vystoupení. Fanoušci si mohou vyzkoušet Stiga hokej, jízdu na kárách nebo golf, své stánky budou mít na místě Teniscentrum, OC Futurum nebo Rodinné pasy a Senior pasy, které si připraví tradiční malování na obličej či opičí dráhu. Nejmenší návštěvníci si zajisté užijí radovánky na skákacím hradě, budou si také moci vyzkoušet hokejovou výstroj. Na programu je také několik vystoupení, ve 14:10 se představí taneční skupina T-bass, dalším z nich je izraelská sebeobrana Krav Maga, která je plánována na 14:30. A ti co ji nestihnou, budou mít šanci ještě o hodinu později. Od 16:00 budou mít návštěvníci akce možnost vidět vystoupení karate Spartak HK. Vyvrcholení hokejového dne nastane úderem 17.hodiny. Mountfield HK totiž odehraje poslední zápas před startem Tipsport extraligy. Prověrku bude mít přitom extra kvalitní. Čeká ho totiž trojnásobný vítěz CHL z let 2016, 2017 a 2019; a pětinásobný a zároveň úřadující mistr Švédska Frölunda Indians.

Tlapková patrola

KDY: 7. září od 10:00

KDE: Bio Cenrál Hradec Králové

ZA KOLIK: 130 korun



V Adventure Bay se schyluje k velké události. Neohrožená Tlapková patrola totiž zažije svoje nejnovější a speciální dobrodružství v kinech na velkém plátně. Kluk Ryder a jeho psí záchranářský tým představí úplně nové epizody, ve kterých bude mít své místo a důležitý úkol každý z členů skupiny a jeho zvláštní schopnosti. Úkolů je více než dost, takže tlapky vzhůru do akce. Už žádný pláč a žádný vztek, Patrola má na vše lék. Na film pro děti můžete zajít do hradeckého kina Centrál od 10 hodin.

Pivní slavnosti v Motoazylu

KDY: 7. září od 15.00 hodin

KDE: Motoazyl, Třebechovice pod Orebem

ZA KOLIK: Zdarma



Po roce jsou zváni příznivci zlatavého moku do Motoazylu v Třebechovicích pod Orebem na Pivní slavnosti. Akce se koná v sobotu od 15.00 hodin. Těšit se můžete na pivní speciály z našeho kraje, speciality z grilu či soutěže o ceny. K poslechu a tanci zahraje již známá místní kapela Tarantule rock.

Festival sportu 2019

KDY: 8. září od 10 hodin

KDE: Jiráskovy sady Hradec Králové

ZA KOLIK: Zdarma



Mezi hradečáky oblíbený projekt Festival sportu, dříve Nábřeží sportu, již poosmé nabídne možnost na jednom místě nejen zhlédnout, ale také vyzkoušet na 50 druhů známých i méně známých sportovních odvětví. Sporty si můžete užít za odborné asistence zástupců organizací, které provozují svoji celoroční sportovní činnost na území města Hradec Králové. Součástí festivalu v Jiráskových sadech bude i v letošním roce hra, jejímž smyslem je nasbírat do hrací karty razítka za vyzkoušené sportovní disciplíny a získat od pořadatele akce drobné propagační předměty města Hradec Králové. Festival sportu začne v 10 hodin.

Město na kolech

KDY: 8. září od 10 hodin

KDE: Hradec Králové, Plavecký bazén

ZA KOLIK: Zdarma



Cyklistická vyjížďka městem Hradec Králové po vyznačené a bezpečné trase, spojená s kulturním a sportovním programem a vyhlášená skvělou přátelskou atmosférou všech vyznavačů cyklistiky. Této akce se mohou zúčastnit všichni od nejmenších dětí na odrážedlech až po seniory na cyklistických veteránech. Start v 10 hodin u Plaveckého bazénu v Hradci Králové.

Kerberos

KDY: 8. září od 17 hodin

KDE: Sbor kněze Ambrože

ZA KOLIK: Zdarma



Krásnou akustiku Sboru kněze Ambrože prozkouší tentokrát neobvyklé propojení dvou hudebních nástrojů - hoboj a kytara. Na tyto nástroje zahrají absolventky HAMU Magdaléna Klárová a Nikola Prokopcová. Koncert začne v 17 hodin.