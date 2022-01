Máte letos v plánu vyrazit na svah s novými lyžemi, ale není vám úplně jasné, podle čeho vybírat? Nadcházející víkend od 14. do 16. ledna máte poprvé možnost účastnit se největšího testování lyží v Česku. V Krkonoších na Svatém Petru bude k testování připraveno přes 400 lyží od 16 značek. Během dne tak můžete projet tolik lyží, kolik jen stihnete. Jednoduše přijedete do depa, kde na vás budou čekat stovky lyží od hromady značek. Vy jedny lyže vrátíte a jiné si půjčíte. A tak to můžete dělat celý den od 8.30 do 16.00 hodin. Ti nejzdatnější z vás stihnou za den třeba i 15 až 20 modelů. Při testování určitě poznáte, který typ lyže a značky vám opravdu sedí.

Muzeum přiblíží významné dějiny dětem

KDY: 14. ledna

KDE: Hardec Králové



Přijďte 14. ledna od 16:00 své ratolesti seznámit s expozicí hradeckého muzea Cesty města o významných dějinách Hradce Králové. Prohlídka bude věnována části K městu českých královen, tedy do podoby středověkého města. Děti si například budou moci vyzkoušet, jak náročnou práci měli písaři a stavitelé, nebo s jakými hračkami si musely vystačit tehdejší děti. Program vhodný pro malé návštěvníky od 6 let, vstupné dospělí 90 a děti 70 korun. Nutná rezervace na webu muzea.

Poznáte hračky svého mládí? Běžte do muzea

KDY: do 6. února

KDE: Hradec Králové

Hračky z 20. století vystavuje během těchto dnů Muzeum východních Čech v Hradci Králové. K vidění jsou panenky, autíčka, stavebnice, ale také knížky, nebo hry z doby po druhé světové válce. Poznáte mezi nimi také ty, které jste jako děti našly pod stromečkem? Expozici můžete zhlédnout až do 6. února.

Divadlo Drak vzpomíná na Karla Čapka

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové



Dne 9. ledna roku 1890 se narodil Karel Čapek. V hradeckém Divadle Drak je jeho tvorbě věnováno hned několik programů: hravá expozice Továrna na utopii, autorská inscenace R.U.R 2.0 nebo víkendové ateliéry tzv. Neděle s Karlem. Aktuální celý program divadla naleznete na webových stránkách https://draktheatre.cz/program/.

Patrick Marek odkrývá svět jazzu a vážek

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové

Nadace Světlo pro tebe, Velké náměstí 18/28, Hradec Králové hostí výstavu snímků fotografa Patricka Marka, který se specializuje na svět velkých pódií, jazzu ale i vážek. Hodiny trpělivě přešlapuje pod pódiem a čeká na tu správnou chvíli, kdy může zachytit umělce jinak, než je to běžné. Stejně tak dokáže čekat hodiny bez hnutí v rašeliništích či pralesích, obdivujíce křehkost a suverenitu vážek.

Zhlédněte krajinu příběhů Orlických hor

KDY: od 12. ledna

KDE: Rychnov nad Kněžnou



Fotograf Rostislav Bartoň představuje ve svých snímcích kouzelné Orlické hory. Přehlídku fotografií s názvem Krajinou příběhů můžete od 12. ledna zhlédnout v Městské knihovně Karla Poláčka.

V Orlickém Záhoří budou svištět rohačky

KDY: 15. ledna

KDE: Orlické Záhoří

Kotel zábavy! To slibuje Závod na saních rohatých s přednáškou a ukázkami jízdy ve Ski areálu Černá Voda Orlické Záhoří, který se koná už tuto sobotu 15. ledna. Start ve 12 hodin, vyhodnocení výsledků od 16 hodin. Klání se uskuteční v rámci projektu Kultura a sport bez hranic.

Knihovna otevřela novou výstavu Rudolfa Černého

KDY: od 10. ledna

KDE: Kostelec nad Orlicí



Městská knihovna Kostelec nad Orlicí zve na výstavu akademického malíře Rudolfa Černého. Expozice je ke zhlédnutí od 10. ledna do 31. března ve výpůjční době knihovny. Městská knihovna se od ledna pyšní také novým biblioboxem umístěným před vchodem knihovny, který čtenáři mohou využívat k vracení knih a publikací.

Odhalte tajemnou záhadu vamberecké mumie

KDY: 15. ledna

KDE: Rokytnice v Orlických horách

Muzeum Orlických hor zve na přednášku Bohumíra Dragouna na téma „Záhada vamberecké mumie“, která se uskuteční v sobotu 15. ledna od 17 hodin. Sestupte spolu s Bohumírem Dragounem do tajemných krypt pod kostelem ve Vamberku a klášterem v Broumově, abyste zde pátrali po osudech jedné z tzv. Vambereckých mumií. Společně poodhalíte roušku tajemství a pokusíte se zodpovědět otázky, proč leží Vamberecké mumie v Broumově, a ne ve Vamberku, zda lidské ostatky spojované se šlechtičkou Magdalenou z Grambů skutečně patřily této ženě, a zda se opravdu ztratila její hlava. Tyto a mnohé další záhady se postupně drolí ve světle moderní vědy. Účast na akci pouze za dodržení epidemiologických nařízení vlády o kulturních akcích. Vstupné zdarma.

Opočnem zavoní zvěřinové hody

KDY: 15. až 23. ledna

KDE: Opočno



Restaurace Jordánek v Opočně pořádá oblíbené zvěřinové hody, které se uskuteční od 15. do 23. ledna. Už nyní je doporučena rezervace na tel. čísle 608 367 555 nebo 494 667 555 či e-mailem rezervace@jordanek.cz. Web: www.jordanek.cz.

Zámeckou galerii ozdobily exkluzivní betlémy

KDY: do 6. února

KDE: Kvasiny

Pozvánka pro všechny milovníky betlémů na výstavu do Zámecké galerie v Kvasinách, kam zapůjčilo čtyři betlémy ze svých sbírek i Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Již 11. oblíbenou expozici betlémů lze navštívit v Zámecké galerii Kvasiny až do 6. února. Otevřeno je od pondělí do pátku od 10 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin. O víkendech a svátcích můžete na výstavu zavítat pouze odpoledne od 14 do 16 hodin. Ozdobou přehlídky jsou také skvostné biblické výjevy od Ilony Klawitterové.

Výstava Začarovaný hvozd rozvíjí dětskou fantazii

KDY: do 24. ledna

KDE: Žamberk



Při návštěvě Městské knihovny Žamberk si můžete v čítárně prohlédnout novou výstavu – tentokrát na motivy knihy spisovatelky Kláry Smolíkové Začarovaný hvozd. Autorkou krásných ilustrací, rozvíjejících dětskou fantazii, je výtvarnice Ester Kuchynková.Také knížky Kláry Smolíkové děti nejen pobaví, ale současně i nenápadně vzdělávají a vychovávají.