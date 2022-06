Nebeská Rybná opět přivítá Orlického sekáče – oblíbenou a hojně navštěvovanou soutěž v kosení louky. Pohled na louku vrátí diváka o několik desítek, možná i o celou stovku let zpět, do doby, kdy se žilo pomaleji a pole i louky nebrázdila obrovská plechová monstra, ale tráva a obilí „lehaly“ pod kosami sekáčů. Soutěž v kosení louky odstartuje v sobotu 4. června v 8.00 hodin, prezence bude od 6.30 do 7.30 hodin. Muži čeká pokos 10×10 m, ženy 10×5 m, děti do 15 let 5×5 m.

„Každý sekáč je vítán a může se přihlásit i v den konání akce. Vítaní jsou i všichni diváci. Pro děti bude v rámci doprovodných programů připraven také skákací hrad a malování na obličej,“ informuje za pořadatele Josef Jehlička.

Víkend elegance ozdobí Stříbrňák

KDY: 3. až 5. června

KDE: Hradec Králové



Exklusivní auta, zábava pro děti i dospělé nebo koncert kapel Poletíme a Jam and Bazar přivítá v prvním červnovém víkendu kemp Stříbrný rybník, kde se bude konat akce s příznačným názvem Víkend Elegance. Téměř 3 desítky luxusních aut a motocyklů, bohatý doprovodný program pro děti, dámský koutek Mary Kay i módní přehlídka pro ženy. Pánové kromě vystavených exponátů jistě ocení možnost nechat se oholit od profíka nebo návrat do dětských let s RC modely aut. Máte rádi Abbu, Beatles, Bee Gees a další kapely sedmdesátých a osmdesátých let? Pak si nenechte ujít páteční koncert známé vrchlabské kapely Jam and Bazar, hudebním vrcholem soboty bude živý koncert Poletíme?.



„Akci připravujeme dlouho a už se moc těšíme na její začátek. Účast nám slíbil například i herec Petr Čtvrtníček, který kromě svého Mercedesu přiveze i stánek s uzenářskými lahůdkami, které bude sám také prodávat. Bude to velká show, jejíž součástí bude i spanilá jízda exponátů do centra Hradce Králové. Věříme, že počasí nám bude přát a že program, který jsme připravili, přitáhne celé rodiny,“ představil akci Martin Sýkora, manažer Víkendu Elegance.

Sportovní hry rozpohybují Náplavku

KDY: 4. června

KDE: Hradec Králové

Smetanovo nábřeží bude v sobotu 4. června hostit Decathlon Hradecké sportovní hry. Start v 10:00, čekají vás pouliční turnaje, dětský den, občerstvení. Registrace na webu www.hradeckesportovnihry.cz.

Folklorní festival roztančí krajská města. Návštěvníky potěší i divadlo

KDY: 3. až 5. června

KDE: Hradec Králové, Pardubice



Třicátý ročník Folklorního festivalu Pardubice – Hradec Králové se uskuteční o víkendu 3. až 5. června.



Zahájení festivalu se odehraje v pátek 3. června v 18 hodin ve společenském sále Radnice v Pardubicích.



V sobotu 4. června se program festivalu přesune do Hradce Králové do Žižkových sadů a Adalbertina. Dopolední program bude patřit loutkovému divadlu. Po poledni ovládnou pódium dětské soubory, odpoledne se pak představí účinkující festivalu v hlavním programu Roztančené sady od 15 do 16 hodin. Zvláštností festivalu je pořad scénických forem. Představení nazvané Po sousedsku se odehraje v Klicperově divadle od 16.30 hodin. V podvečer se festivalové dění přesune na Šrámkův statek do Piletic, kde se při programu Přijďte pobejt, aneb smyslů plný večer, potkají festivaloví návštěvníci s účinkujícími folklorními soubory.



V Turistickém centru v Hradci Králové a na Šrámkově statku v Pileticích bude možné navštívit výstavy věnované 30. výročí festivalu.



V neděli 5. června se v dopoledních hodinách uskuteční pořad Folklorní školička a v závěrečném pořadu festivalu Rozmlouvání se ještě jednou setkají festivaloví hosté a pardubické dětské soubory. Program začíná ve 14 hodin na nádvoří zámku v Pardubicích.

Legiovlak zastavil i na hradeckém nábřeží

KDY: do 5. června

KDE: Hradec Králové

V krajském městě si v těchto dnech můžete prohlédnout pojízdné muzeum Legiovlak, unikátní soupravu 14 zrekonstruovaných vozů, představující věrnou repliku legionářského vlaku, v němž žili a bojovali příslušníci naší zahraniční armády v Rusku v letech 1918 až 1920.

Legiovlak je v železniční stanici Hradec Králové hl. n. veřejnosti bezplatně přístupný od úterý 31. května do neděle 5. června. Otevírací doba muzea ve všední dny od 8 do 18 hodin, o víkendech pak od 9 do 19 hodin. Pro školní či jiné větší organizované skupiny je doporučena registrace termínu komentované prohlídky s průvodcem v dobové uniformě přes rezervační systém, který naleznete zde: www.legie100.com/legiovlak (kolonka „Rezervace prohlídky pro školy“).

Týniště oslaví svátek swingové hudby

KDY: 3. a 4. června

KDE: Týniště nad Orlicí



Swingový festival Jardy Marčíka se koná ve dnech 3. a 4. června v Týništi nad Orlicí v komorním prostředí Tyršova náměstí (v prostoru mezi kulturním domem a budovou základní umělecké školy). Oba dva dny odstartují v 18.00 hodin.Vstupenky lze zakoupit i on-line na webových stránkách Kulturního centra (kc.tyniste.cz).



A co pro vás letos organizátoři připravili? „Návštěvníky čekají dva večery plné dobré swingové hudby a pohodyv příjemném prostředí, občerstvení (jídlo, nápoje – nealko i alko – kafe, víno z Moravy) a doufejme i hezké počasí. Největšími hvězdami festivalu jednoznačně budou Ondřej Gregor Brzobohatý s doprovodem saxofonisty Matouše Kobylky, legendární Ochestr Karla Vlacha a zcela jistě také hosté Mladého týnišťského big bandu – Ilona Csáková a Petr Bende. Kompletní program najdete na webových stránkách Kulturního centra – kc.tyniste.cz. Těšíme se na vás,“ zve na akci ředitelka Kulturní centra Týniště nad Orlicí Dana Dobešová.

Toulání kolem Orlice zpestří novinky

KDY: 4. června

KDE: Těchonín

Příznivci turistických akcí si mohou do svého kalendáře připsat letošní jubilejní ročník Toulání kolem Orlice, jehož tradici obnovili turisté v Těchoníně ve spolupráci s obcí. Pochod se koná v sobotu 4. června. Vybrat si můžete celkem ze 4 tras – 3, 13, 23 a 40 kilometrů. Tříkilometrová trasa je především určena pro menší děti – v průběhu cesty na ně čeká několik zastavení s rozličnými úkoly, po jejichž zdolání budou odměněny nějakou drobností na každém stanovišti. Úkoly jsou v každém ročníku tematicky propojené (v minulých ročnících byli Lichožrouti, Minecraft).

Letos poprvé bude pochod okořeněn zrekonstruovaným vchodovým objektem Dělostřelecké tvrze Bouda (i s občerstvením v nové provozní budově). Odpoledne v prostoru cíle živě zahraje kapela INV (Jablonné nad Orlicí). A toto vše za 30 korun startovného.

Hurá na lanovku, tříkolky a koloběžky! Deštné zahajuje letní sezonu

KDY: od 4. června

KDE: Deštné v Orlických horách



V sobotu 4. června nastartuje deštenské středisko letní provoz. Znovu se rozjede lanovka a návštěvníci si mohou užívat letních aktivit. Během června bude deštenská lanovka vyvážet turisty nahoru o víkendech od 9 do 17 hodin, o prázdninách pak každý den.



V provozu budou také všechny aktivity - tříkolky, koloběžky, Kačenčina pohádková stezka i diskgolf. Otevřen je také lanový park, od 1. června denně do konce prázdnin, adventure golf a další aktivity Adventure Deštné.