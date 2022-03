Přijďte v pátek 11. března v 19:00 před Klicperovo divadlo na open-air setkání divadelníků a koncert, kde uslyšíte nejen písně v podání herců a spřátelených hudebníků, ale i třeba výběr z ukrajinské poezie. V průběhu večera bude možné přispět na sbírku s názvem „Pomozte Ukrajině s Pamětí národa“, kterou pořádá organizace Post Bellum.

Dary budou využity na nákup ochranného vybavení obránců Ukrajiny jako jsou neprůstřelné vesty, helmy, rukavice, vysílačky, drony s nočním viděním, zdravotnický materiál a další neútočné vybavení. Přispět můžete i prostřednictvím internetové stránky www.klicperovodivadlo.cz/ukrajina.

V sobotu 12. března se v divadle uskuteční odložená premiéra inscenace Doma, jsem zlato! v režii Jana Holce. Premiéře bude předcházet od 18:15 vernisáž výstavy obrazů výtvarnice Zuzany Tvrdíkové.

Sláva Ukrajině vol. 2

KDY: 12. března

KDE: Hradec Králové



Hradečtí výtvarníci chystají druhé kolo benefičního odpoledne Sláva Ukrajině vol. 2 – „Uměním proti agresi“, v sobotu 12. března od 16 hodin. Tentokrát v Bio Centrál, kde uspořádají výstavu obrazů dětí z výtvarných workshopů pod vedením Elišky Kuthanové, které se budou dražit společně s obrazy hradeckých umělců a výtvarníků spolku Nekonkrétno. Veškerý výtěžek bude opět věnován na sbírku Leader Projects z.u. a oblastní Charitu v Hradci Králové na podporu Ukrajiny.

Hudební koncert pořádaný v Artičoku podpoří Ukrajinu

KDY: 12. března

KDE: Hradec Králové

Organizace Zelení Hradec Králové, Zelení pro Královéhradecký kraj a kavárna Artičok pořádají v sobotu 12. března od 14.00 hodin Komorní koncert na pomoc Ukrajině. Na akci vystoupí Ivana Milek – mezzosoprán, Barbora Kulichová – flétna, Veronika Šmausová – klavír. Vstupné je dobrovolné a veškerý výtěžekz koncertu bude odeslán na SOS Ukrajina Člověka v tísni.

Hučák stále láká na virtuální prohlídky

KDY: po celý březen

KDE: www.virtualnevelektrarne.cz



I během března můžete navštívit Informační centra Skupiny ČEZ virtuálně. Hradecký Hučák tak lze prozkoumat z pohodlí svého domova nebo třeba v rámci školního vyučování. Registrovat se můžete zdarma na www.virtualnevelektrarne.cz.

Plechové obrazy ztvárňují nevšedně - všední objekty

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové

Od 16. února do 3. dubna je v galerijním sále Muzea východních Čech v Hradci Králové ke zhlédnutí „Plechová abstrakce“ hradeckého fotografa a výtvarníka Martina Veselého. Po celou dobu konání expozice bude Martin Veselý - vždy v úterý od 17.00 do 19.00 hodin - přibližovat návštěvníkům příběhy vystavených obrazů při komentované prohlídce.

Za zábavou do Rotundy. Zahrají DJs Fun, Sanny

KDY: 11. března

KDE: Hradec Králové



Bordel Rum party LOVE & PEACE v Rotundě v Šimkových sadech odstartuje v pátek 11. března ve 21 hodin. Těšit se můžete na deep house, funky house a nu-disco v podání oblíbeného dua DJs Fun & Sanny. Konec v ranních hodinách.

Říčky v Orlických horách slibují ideální lyžovačku

KDY: v těchto dnech

KDE: Říčky v Orlických horách

Podmínky pro dokonalou lyžovačku pokračují i v první polovině března. Polojasná obloha, teplota dva stupně pod nulou, téměř bezvětří a perfektně upravené sjezdovky s přimrzlým sněhem, to je aktuální sněhové zpravodajství ze Ski centra Říčky v Orlických horách.

Otevřeny jsou všechny sjezdové tratě, na kterých leží 80 až 130 cm přimrzlého technického sněhu. Ke sjezdovkám vás vyveze šestisedačková lanovka s bublinou. Vlek Tatrapoma je připraven do zálohy v případě většího počtu návštěvníků. Pro snadnější začátky výuky na lyžích nebo snowboardu můžete využít prostor Bobíkovy výcvikové louky s pohyblivým pásem a kolotočem, kam je možný vstup i bez instruktora.

Plně k dispozici jsou také doprovodné služby jako je ski servis, půjčovna s úschovnou nebo lyžařská škola a občerstvení. Běžecké trasy jsme upraveny v rozsahu Homole až Panské pole. Pro nákup levnějších skipasů můžete využít e-shop. Parkování na plochách Ski centra a skibus na pravidelných linkách je zdarma. Areál otevřený každý den od 8.00 do 16.00 hodin.

Muzejní kavárnu provoní čokoláda a káva

KDY: 12. března

KDE: Rokytnice v Orlických horách



V sobotu 12. března své brány otevře od 14 hodin v Sýpce – Muzeu Orlických hor Muzejní kavárna, tentokrát s příchutí čokolády. Čeká na vás příjemné posezení, ukázka pražení kávy v historické pražičce na otop dřevem, ochutnávka čerstvě upražené kávy, povídání o čokoládě Marcely Krčálové z čokoládovny Jordi´s, ochutnávka deseti druhů čokolády a kakaového bobu. Událost potrvá do 17 hodin. Vstupné dobrovolné.

Francouzksý večer

KDY: 12. března

KDE: Týniště nad Orlicí

Večer plný šansonů ve společnosti kapely Nos Dames. Koncert se uskuteční v Kulturním domě Týniště nad Orlicí v sobotu 12. března od 19 hodin. Uslyšíte klasické francouzské šansony a písně současných frankofonních zpěváků v podání Martiny Forejtkové (zpěv, klavír, akordeon), Miriam Otčenáškové (housle), Davida Jandla (zpěv, perkuse) a jejich hostů. Vstupenky si můžete rezervovat a zakoupit buď on-line na kc.tyniste.cz nebo tel.: 494 371 693 nebo přímo v kanceláři KD (v pracovní dny 9 - 16 hodin). Vstupné 150 korun.

Promítání starých dokumentárních filmů

KDY: 11. března

KDE: Vamberk



Spolek přátel historie Vamberka zve na promítání starých dokumentárních filmů. Přijďte se podívat, jak vypadal Vamberk v průběhu 20. století. Poznáte sebe, své rodiče a prarodiče? Promítání začne v 17 hodin v malém sále v místní Sokolovně.

Hurá na umělé kluziště

KDY: do konce března

KDE: Kostelec nad Orlicí

Venkovní kluziště za budovou Obchodní akademie Kostelec nad Orlicí je otevřeno každý den, a to v čase 13.00 až 16.00 hodin do března konce března. Vstup zdarma a na vlastní nebezpečí.

Výstava malíře Rudolfa Černého

KDY: do konce března

KDE: Kostelec nad Orlicí



Výstava obrazů k výročí 100 let narození akademického malíře Rudolfa Černého. Expozici si můžete prohlédnout do 31. března 2022 ve výpůjční době městské knihovny.

Hrad Potštejn - od tužky k počítačové grafice

KDY: v těchto dnech

KDE: Žamberk

Městská knihovna Žamberk zve nejen milovníky regionální historie na výstavu historických obrazů, kreseb a rytin hradu Potštejn. Předlohy k nim zapůjčilo Muzem a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, Rakouská národní knihovna, spolek Má vlast - můj domov a zámek Potštejn. Ke zhlédnutí jsou také náhledy počítačových animací hradu, které vznikly pro návštěvnickou aplikaci Visit.More v roce 2020. Prohlédnout si můžete i součásti středověkého brnění a jiné artefakty. Výstava probíhá ve spolupráci s projektem Starý Žamberk, jehož iniciátorem je Jindřich Žák.

Festival Cyklocestování

KDY: 12. března

KDE: Hradec Králové



Tradiční specializovaná přehlídka cestopisných besed a promítání o cyklocestování a cykloturistice. Tato nevšední akce je určena nejen pro všechny cyklocestovatele, kteří vyrážejí na své cesty po světě s kolem, ale i pro všechny příznivce nenáročné cykloturistiky, cestování a pohybu v přírodě. Těšit se můžeme na plno dobrodružství, sportovní výkony a plno krásných záběrů. Start v sobotu v 9 hodin v hradeckém Adalbertinu v malém sále.



Hlavním programem bude projekce extrémní bikerky Peggy Marvanové o jejích dálkových závodech bez podpory napříč divočinou. Za tahák festivalu lze určitě považovat inspirační povídání cestovatelského dua MizuBizu o jejich velké cestě Japonskem. Pro milovníky Afriky je tu pak beseda Martina Stillera o Rwandě a Ugandě, kam se vydal na těžko na kolech s trojicí kamarádů.



O zážitky nebude nouze ani v besedě šéfredaktorky časopisu Cykloturistika Slávky Chrpové, která absolvovala cestu po Azorských ostrovech. Zajímavé bude také povídání Jeníka Mráze, o jeho cestě na staré favoritce až na konec světa. Tradičně nesmí chybět rodina Vackova, která vás vezme na kolech na Filipíny.