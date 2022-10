Na svatební veletrh v Hradci Králové se můžete těšit 14. a 15. října v moderních prostorách hlavní budovy Univerzity Hradec Králové. Zájemce čeká inspirativní doprovodný program, s několika módními přehlídkami od různých svatebních salónů po oba dny konání veletrhu. Dvě podlaží plná vystavovatelů, profesionálů ve svém oboru, z řad zlatníků, módy dámské i pánské, obuvi, doplňků, dekorací, míst pro konání dne D, agentur, koordinátorů, vizážistek a vlasových stylistek, květinářů, cukrářů, fotografů, hudebních a tanečních uskupení jako možnou zábavu i pro svatebčany. Pro snoubence bude připravena speciální soutěž o svatební dort.

Přijďte střílet na mamuta, stopovat i rozdělat oheň

KDY: 15. října od 10 do 16 hodin

KDE: Náchod

ZA KOLIK: zdarma



Muzeum Náchodska se již tradičně připojuje k Mezinárodnímu dni archeologie, který se uskuteční v sobotu 15. října od 10 do 16 hodin ve výstavních prostorách Muzea Náchodska a přilehlých lokalitách.Tento rok pro vás připravuje archeologickou olympiádu, která vás provede krátkým okruhem v centru Náchoda od budovy stálé expozice Muzea Náchodska v Broučkově domě na Masarykově náměstí čp. 18, Staré radnice čp. 1 a přes Park osobností a Výstavní síň Muzea Náchodska (roh Tyršovy a Zámecké ul.) zase zpět.Celý den budete moct zakusit tematické aktivity pro děti i dospělé a naučit se dovednostem, které museli ovládat naši pravěcí předci. Třeba střelbu z luku na mamuta, stopování, umění rozdělat a uchovávat oheň nebo výrobu šperků. Těšit se můžete též na přednášky a komentované prohlídky s odborníky.

Kam na střední školu? Pomůže veletrh

KDY: 14. a 15. října

KDE: Jičín

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů se koná v pátek a v sobotu v Masarykově divadle v Jičíně. Nabízí možnost osobního setkání se zástupci jednotlivých středních škol, od kterých získáte všechny potřebné informace. Využijte příležitost usnadnit si rozhodování.

Otevření naučné stezky Na Stráni

KDY: 15. října

KDE: Dvůr Králové nad Labem



Místní akční skupina Královédvorsko a Lesy města Dvůr Králové nad Labem pro veřejnost připravily slavnostní otevření nové naučné stezky Na Stráni. Vezměte celou rodinu a přijďte prožít pěkný den v lese s doprovodným programem.



Slavnostní otevření naučné stezky Na Stráni se uskuteční v sobotu od 10 hodin. V průběhu celého dne bude připravený doprovodný program na jednotlivých stanovištích, a to po celé stezce. Budete si moci opéct buřty, zasadit si strom, prohlédnout si lesní techniku, popovídat si s lesníky o jejich práci, zhlédnout ukázku sokolnictví a dřevořezby a hlavně, projít si mezi prvními novou naučnou stezku.



Startovat se bude u vlakového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem, konkrétně zhruba 100 metrů od vlakového přejezdu nahoru. Zde je umístěna u silnice první naučná tabule. Slavnostní otevření se pak bude odehrávat na konci stezky, a to konkrétně v 15 hodin. Cílem vybudování této stezky je nejen zatraktivnění tohoto místa, ale znásobí se i možnost environmentálně vzdělávat obyvatele i turistické návštěvníky. Díky tomuto projektu budou moci Lesy města Dvůr Králové rozšířit své aktivity lesní pedagogiky pro základní a mateřské školy. Záměr tohoto projektu volně navazuje na již vybudovanou naučnou stezku na druhé straně města (u nemocnice), která se dle místní akční skupiny velmi dobře osvědčila a je hojně navštěvována veřejností i vzdělávacími institucemi.Celková délka stezky je 4 800 m a prochází po stávajících lesních pěšinách. Jedná se o nenáročný terén, který zvládne každý.

Inspektor Koníček a Bludička korálových ostrovů

KDY: 15. října od 19 hodin

KDE: Jaroměř

V jaroměřském městském divadle se uskuteční promítání studentského filmu Inspektor Koníček a Bludička korálových ostrovů, natočený studentem jaroměřského gymnázia Janem Kočím, který již s prvním dílem detektivky – Inspektor Koníček zasahuje – získal řadu cen v různých přehlídkách a soutěžích. Jako host vystoupí 2JAJA, večerem provede Vítek Martinec.

Koncert na hradě Vízmburk

KDY: 15. října v 18 hodin

KDE: hrad Vízmburk



Nenechte si ujít zakončení řemeslných trhů na vzkvétající zřícenině hradu Vízmburk. Na programu budou melodie z filmů Harry Potter, Statečné srdce, Ledové Království a další. Vystoupí Královéhradecké kvarteto.

Divadelní přehlídka k výročí LD Srdíčko

KDY: 15. a 16. října

KDE: Masarykovo divadlo, Jičín

Loutkové divadlo Srdíčko na podzim tohoto roku oslaví 70 let své činnosti a zve na přehlídku spřátelených loutkových divadel.

Program:

sobota 15. října 2022 v 10:00 - Vodníkova Hanička

hraje Loutkové divadlo ZVONEK Hořice

jednotné vstupné 50 Kč

sobota 15. října 2022 ve 14:00 - Pohádka o slunci

hraje Loutkové divadlo MARTÍNEK Libáň

jednotné vstupné 50 Kč

sobota 15. října 2022 v 19:00 hodin - Čerti na Velíši

Představení pro pozvané hosty k 70. výročí vzniku LD Srdíčko

neděle 16. října 2022 ve 14:00 - Matěj a strašidelný mlýn

hraje Loutkové divadlo SPOJÁČEK Liberec

jednotné vstupné 50 Kč

Rezervace vstupenek v Městském informačním centru na Valdštejnově náměstí v Jičíně, prodej pouze na místě před začátkem představení.

Škola připomene 155. výročí Aloise Rašína

KDY: 15. října

KDE: Nechanice



ZŠ a MŠ Nechanice ve spolupráci s městem pořádá vzpomínkovou akci. Návštěvníky čeká atraktivní program: zahájení výstavy v budově ZŠ, pěvecké a hudební vystoupení, vzpomínky na rodinu Aloise Rašína, jak se tvoří rodokmen, slavnostní proslovy, odhalení obrazu Aloise Rašína a nebo například autogramiáda tvůrců filmů Rašín a Karolíny Breitenmosser – Stransky.

Staročeský výlov nabídne i rybí speciality

KDY: 15. října od 9 hodin

KDE: v rybničním areálu u Petrovic

Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Týniště nad Orlicí pořádají v rybničním areálu u Petrovic „Staročeský výlov“. Nebude chybět prodej živých ryb, zejména kaprů, amurů, štik, pstruhů, rybích specialit,uzených ryb a dalšího občerstvení. „Těšíme se na vás na hrázi rybníka,“ zvou organizátoři. Akce se koná za každého počasí.

Přijďte si prohlédnout výstavu archeologických nálezů z Trutnovska

KDY: 14. - 16. října

KDE: Trutnov



Muzeum Podkrkonoší v Trutnově zve na Mezinárodní den archeologie, který připadá na sobotu 15. října. Naše muzeum si tento významný den připomene výstavou archeologických nálezů z Trutnovska od nejstarších dokladů lidské činnosti až po artefakty z 19. a 20. století. Prezentovány budou například pravěká štípaná a broušená kamenná industrie, soubor bronzových předmětů či keramické nádoby a kachle ze středověku a raného novověku. Představen bude také soubor keltských předmětů z období laténu nalezený nedávno ve Velkém Vřešťově a zapůjčený speciálně pro tuto příležitost z Muzea východních Čech v Hradci Králové. Zájemci mohou v tento den na výstavě využít konzultace muzejního archeologa Ondřeje Tůmy. Po celou sobotu bude vstup na archeologickou výstavu zdarma.



Hlavní program se uskuteční v našem muzeu v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin. Výstava bude přístupná také v pátek 14. října a v neděli 16. října.

Třebechovičtí skauti slaví výročí

KDY: do 23. října

KDE: Třebechovice pod Orebem

Skauti v Třebechovicích oslavují letos 110 let od svého založení. Ve spoluprácis místním muzeem připravili výstavu 110 let skautingu v Třebechovicích pod Orebem, která se koná od 2. do 23. října v 1. patře muzea. Oddíl byl založen mezi prvními na území Čech a Moravy schvalovací listinou s datem 5. listopadu 1912.„V rámci výstavy nečerpáte mnoho zajímavých informací o skautingu, můžete si sami vyzkoušet vázání uzlů, zkusit si stavění ohňů, nahlédnout do stanu s podsadou, otestovat svůj čich atd,“ uvádí Petra Jahnová, vedoucí muzea.

Výstava přiblíží Aloise Kareše

KDY: do 30. října

KDE: Vamberk



Spolek přátel historie Vamberka ve spolupráci s partnery připravily v Muzeu krajky Vamberk zajímavou výstavu rodáka Vamberka Alois Kareš a vystěhovatelství z Vamberka a Orlických hor. Expozice je přístupná až do 30. října.

Princezna se zlatou hvězdou na čele

KDY: 16. října v 15 hodin

KDE: Městské divadlo Dr. J. Čížka Náchod

ZA KOLIK: 90 korun

Divadelní společnost Julie Jurištové vás zve v neděli na pohádku s písničkami na motivy Boženy Němcové. Děj vás zavede do království krále Dobroslava, jehož jediná dcera princezna Lada právě slaví osmnácté narozeniny. Ty zkazí návštěva obhroublého krále Kazisvěta, který vládne v sousední zemi a nutí Ladu, aby se stala jeho ženou. Lada musí před zlým Kazisvětem z otcovského království uprchnout a hledat štěstí daleko od domova.

Drakiáda v Zájezdě

KDY: 15. října

KDE: na modelářském letišti u Knapů v Zájezdě, Zájezd 60, Česká Skalice



Soutěží se ve čtyřech kategoriích. První tři místa v každé kategorii dostanou diplom. Hodnocen bude drak a jeho schopnost létat. "Draka a dobrou náladu s sebou," vzkazují organizátoři.