Výrava startuje. Sezónu zahájí rockovým koncertem

KDY: 3. července

KDE: areál ve Výravě

ZA KOLIK: plné vstupné 490 korun

První červencovou sobotu se v areálu ve Výravě rozezní tóny rockových legend. Na jevišti vystoupí kapely Arakain, Debustrol, Ramchat (SK), Root, Rimortis, Wishmasters, Sebastien. Festival začne ve 13.00 hodin. Za vstupenku zaplatíte 520 korun, lze si ji zajistit v předprodeji na ticketstream.cz. ZTP/P mají vstup zdarma, doprovod hradí plné vstupné. ZTP mají 50 procent ze vstupného na místě konání akce. Děti do 140 cm sleva 50 procent ze vstupného na místě konání akce.

Gurmánská oáza potěší milovníky jídla a pití

KDY: 3. července

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK:



Již tuto sobotu si můžete od 10 do 19 hodin na Smetanově nábřeží a v blízkém parku vychutnat gurmánskou show. Nebudou chybět speciality české i mezinárodní kuchyně belgické hranolky, holandský sýr, americké speciality, indonéská kuchyně, francouzské lahůdky a mnoho dalších dobrot. U stánků ochutnáte regionální a farmářské potraviny, dobré pivo a víno, zajímavé koktejly, domácí limonády, kávu i něco sladkého k ní. Zkrátka gastronomický zážitek v doprovodu hudby i aktivit pro děti. Koncerty skupin Pavouk čichal salám a Čedič se budou střídat s dětskými diskotékami, ukázkou pojídání chilli i vařením.

Pohofest láká fanoušky škodovek

KDY: 2. - 4. července

KDE: Přepychy

ZA KOLIK:

Závěr týdne v přepyšském areálu trhů bude patřit všem milovníkům škodovek. Od pátku 2. července až do neděle 4. července se tu uskuteční už jedenáctý sraz Pohofest. Návštěvníci se mohou těšit na sobotní přehlídku vozů značky Škoda, spanilou jízdu, soutěže, burzu dílů i večerní překvapení. Pokud nevlastníte škodovku, nevadí! Přijďte se podívat do areálu plného škodovek, originálních i upravených (tuning), dát si dobré pivo a něco dobrého k jídlu. Pohodový sraz fanoušků vozů Škoda volně navazuje na sraz Škoda-virt v Hrochově Týnci. Letos se uskuteční již 11. ročník. Škoda-VIRT je klubové fórum pro fanoušky vozů Škoda. Zde se dozvíte rady o vozech škoda, poradíte se ve fóru, můžete se podívat, kdo má jaké auto s jakou úpravou, dozvíte se více o srazech škodovek a mnohé další. Naleznete ho na stránkách http://www.skoda-virt.cz.

První Filmový večer bude patřit mysteriózní Podobizně

KDY: 3. července

KDE: Rychnov nad Kněžnou

ZA KOLIK:



Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou chystá v sobotu 3. července od 17 hodin v pořadí první Filmový večer v Orlické galerii (II. patro Kolowratského zámku), během kterého se bude promítat film Podobizna (1947, režie: J. Slavíček). Portrét zlého člověka může osudově ovlivňovat i osudy lidí, kteří se trvale ocitnou v jeho blízkosti. Přesvědčí se o tom i nebohý malíř, sebezáhubně fascinován podobiznou zločinného kupce a lichváře. Mysteriózně laděný příběh, dnes již silně vyšumělý, se vyznačuje stupňující se hororovou atmosférou a svým výtvarným pojetím odkazuje k expresionismu v nasvětlování prostoru i herecké práci. Účast možná za dodržení epidemiologických nařízení vlády o kulturních akcích a s potvrzením o negativním testu, očkování či prodělání nemoci.

Den obce Vítězná

KDY: 3. července

KDE: Vítězná

ZA KOLIK: 150 korun

Už tradiční akce Den obce Vítězná slibuje na sobotu velmi pestrý doprovodný program. Chystá se například traktoriáda s průjezdem v bahně, nebude chybět stánkový prodej i zábava pro děti. Jako tradičně se moderování chopí Honza Čenský a vystoupí zde František Nedvěd, Heidi Janků, Slza či kapela Jelen. Pro letošní rok se bude opět vybírat vstupné 150 korun a platit bude pro území hlavního pódia. Vstupné zaplatí pouze přespolní návštěvníci. Občané obce Vítězná a děti do 12 let budou mít vstup zdarma, proto si nezapomeňte občanský průkaz na prokázání trvalého bydliště. Podrobný program najdete ZDE



Prázdniny na Kuksu zahájí jarmarky. Labužnický a sváteční

KDY: 3. - 4. a 5. - 6. července

KDE: Kuks

ZA KOLIK: vstupné na jarmarky se neplatí



Okuste Kuks na vlastní jazyk! Tradiční speciality místních výrobců smísí se s exotickými pochutinami přespolních a bude jen na vás, čemu dáte nakonec přednost. Na čerstvém vzduchu člověku vytráví a gastroprocházky po Kuksu prokládané kapkou vína baví návštěvy už stovky let. Prázdniny můžete 3. - 4. července zahájit na Kuksu „Labužnickým jarmarkem“ a 5. - 6. července „Svátečním jarmarkem“. Pod širým nebem, v komorně malém duchu, přesto plné chutí, vůní a řemesel.

Rodačka z Trutnova Alena Valentová představuje svou tvorbu

KDY: do 27. července

KDE: Trutnov

ZA KOLIK: 30, 15 korun

Galerie Uffo zve na výstavu nazvanou Family Pop. Svou aktuální tvorbu zde představuje trutnovská rodačka Alena Valentová. Výstava Family Pop má v rámci kontinuální umělecké produkce autorky výlučné, možná až přelomové místo. Zvolené téma rodiny má osobnější rozměr a odhaluje návštěvníkům výstavy privátní svět, který si většinou každý z nás nechává jen pro sebe a své nejbližší. Otevřeno: pondělí – pátek 8:00 – 18:00, sobota 10:00 – 18:00 hodin.

Koncert Vende Ballini

KDY: 2. července

KDE: Trutnov

ZA KOLIK: zdarma



Trutnovské hudební léto zve na koncert místní kapely Vende Ballini. Uskuteční se vedle Uffa v 16:30 hodin a vstupné se neplatí!

Pochod na Sněžku za východem Slunce

KDY: 2. července

KDE: Dolní Kalná

ZA KOLIK:

Chcete zažít jeden z nejsilnějších a nejkrásnějších turistických zážitků, který vás doslova pohladí po srdci a budete si jej dlouho pamatovat? Domluvte se s přáteli a vyrazte společně za východem Slunce na Sněžku! Tento pátek 2. července odstartuje tradiční, již 45. ročník nočního výstupu na nejvyšší horu Česka. Start nočního putování je v Dolní Kalné, kde bude mezi 17. až 20. hodinou probíhat u sokolovny registrace a start účastníků na 50 kilometrovou trasu. Po výstupu na vrchol Sněžky sejdou účastníci do Špindlerova mlýna, odkud je zpět do Dolní Kalné odvezou autobusy.

První noční prohlídka hradu Vízmburk

KDY: 4. července

KDE: Havlovice

ZA KOLIK: 80 korun, děti a důchodci 50 korun



V neděli od 22 hodin se koná nevšední prohlídka nočního hradu Vízmburk. Sejdete se na hradě ve 22 hodin a strávíte hodinu v nočním osvětleném a částečně neosvětleném hradě. Pohrajete si se světly i s vaší fantazií. Na závěr vás bude čekat překvapení. Přijďte zažít to, co ještě nikdo nezažil. S sebou si vezměte lucerny, lampičky, světýlka (ne otevřené ohně).

Prodloužený víkend láká na Mlynářský slavnosti v Ratibořicích

KDY: 3. - 6. července

KDE: Ratibořice

ZA KOLIK: Za vstupné 30 korun dostanete před mlýnem koláč zdarma

Na dvoře Rudrova mlýna v Babiččině údolí v Ratibořicích se o nadcházejícím prodlouženém víkendu, v časech od 11 do 16 hodin, uskuteční oblíbené Mlynářský slavnosti. V sobotu ve 13 hodin vystoupí folková kapela Strunovrat ze Slatiňan, v neděli od 11 hodin zahraje pražská kapela Motovidlo, v pondělí ve 13 hodin se můžete těšit na českého písničkáře Miroslava Palečka a ve 14.30 pobaví zpívající právník Ivo Jahelka. V úterý od 14 hodin jsou na programu Kantoři z Hradce Králové.

Papouščí den na Rozkoši

KDY: 2. července od 17 hodin a 3. července od 10 hodin

KDE: Česká Skalice, autokemp Rozkoš

ZA KOLIK: vstupné na akci je dobrovolné



Nenechte si ujít třetí ročník setkání papouškářů s papoušky. Poznáte několik druhů papoušků a za příznivého počasí uvidíte volnoletectví. Možnost vyšetření papoušků nabídne veterinářka Veronika Plháková Milerská. Jistě vás potěší také fotografování s papouškem a potisk fotky na tričko nebo hrníček. Přijede mnoho zajímavých hostů a nakoupíte zde chovatelské potřeby. V sobotu od 19 hodin zahraje kapela Antares. Přijďte se podívat na exotickou krásu.

Klášter můžete poznávat i při nočních prohlídkách

KDY: o letních prázdninách

KDE: Broumov

ZA KOLIK:

Oblíbené prázdninové Noční prohlídky a Noční hrané prohlídky broumovského kláštera jsou opět po roce tady! Doporučuje se rezervace míst na emailu prohlidky@ klasterbroumov.cz

Noční prohlídky se konají každou prázdninovou středu a sobotu ve 20:30 a 22:00. Zažijete při nich jedinečnou atmosféru potemnělého kláštera. Prohlídky jsou tematicky zaměřené na momenty života v klášteře a zavedou vás do nejkrásnějších historických interiérů kláštera.

Noční hrané prohlídky / Aloisovy lapálie jsou v plánu každý prázdninový pátek v 19:00 a 21:00 hodin. Letošním průvodcem těchto prohlídek je historická postava mladého spisovatele Aloise Jiráska studenta klášterního gymnázia, který v rámci svého poutavého vyprávění provede své hosty klášterem, studiem a trochu i svým životem. A možná potká i pár dalších překvapivých historických postav, které by se jinak ve skutečnosti nepotkaly Aloise Rašína či Vincence Maiwalda.

„Čáry v jičínské krajině“

KDY: 3. července od 15 hodin

KDE: Jičín

ZA KOLIK:



Na hradě Veliš stýkají se dvě čáry v krajině. Jedna vede od Kartuziánského kláštera ve Valdicích přes Lodžii, lipovou alej, kostel sv. Jakuba na Veliš. Druhou čáru představuje sám Velišský hřbet se svými významnými body, jako jsou Smírčí kříž, hrad Veliš, Podhradí, Loreta. Vyprávění nazvané Čáry v jičínské krajině, na které zve v rámci projektu Prodloužené víkendy v Jičíně Bohumír Procházka (ProChor), připomene minulost i současnost. Výklad se koná na „Novoměstské promenádě“ u hřbitovní zdi.

Lidová architektura na fotografiích

KDY: od 4. července do 31. srpna

KDE: Sobotka

ZA KOLIK:

Městské kulturní středisko Sobotka zve na výstavu fotografií Petra Luniaczka „Lidová architektura Sobotky a Vesce u Sobotky“. Vernisáž výstavy se uskuteční 6. července v 11 hodin v Městské knihovně Fráni Šrámka v Sobotce. Úvodního slova se ujme Marie Šimůnková, kronikářka vesnické památkové rezervace Vesec u Sobotky. Výstava bude přístupná od 4. do 9. července denně od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin a dále pak v pondělí 15-18, úterý a čtvrtek 9-11 a 13-17 a v pátek 12-16 hodin.

Šrámkova Sobotka

KDY: od 3. do 10. července

KDE: Sobotka

ZA KOLIK:



Letošní Šrámkova Sobotka, festival českého jazyka, řeči a literatury, se bude konat 3. – 10. července. Program se tradičně odehrává především na zahradě Šrámkova domu, Šolcově statku, místní faře, v městském divadle či v sále spořitelny, nezřídka však také na soboteckých prostranstvích. Letošním tématem festivalu je folklor – k němu se váže nejen tradiční cyklus dopoledních odborných přednášek, ale i náplň různorodých jazykových a interpretačních dílen. V dílně literárního překladu z angličtiny se budou frekventanti věnovat duchařským historkám, v dílně překladu z němčiny pověstem a pohádkám ze Sudet. Nebude chybět ani tradiční tvůrčí psaní nebo recitační dílny či storytelling. Festival je „family friendly“ – rodiče mohou absolvovat dílny pro dospělé a zároveň si být jisti, že jejich děti tráví čas smysluplně a bezpečně. Proto je i spektrum dílen pro děti velmi široké. Nabídka je přizpůsobena nejen věku (od předškolních po náctileté), ale i různo­rodosti zájmů. Kromě každoročního „dramaťáku“ budou moci děti navštěvovat dílny storytellingu nebo tvůrčího psaní, což jsou letošní novinky. Festival nabídne vedle odborných přednášek také řadu besed, výstav, autorských a scénických čtení, divadel a koncertů. Podrobný program najdete ZDE

Stezka korunami stromů Krkonoše slaví 4. narozeniny

KDY: 3. července od 10.00 do 17.00 hodin

KDE: Janské Lázně

ZA KOLIK:

Vydejte se v sobotu na Stezku korunami stromů v Krkonoších, která slaví už čtvrté narozeniny a organizátoři připravili pro návštěvníky lákavou akci. O hudební doprovod se postará již tradičně Agentura VOSA JEDE z Trutnova. Děti se mohou těšit na program na téma Pohádkový les. Na Stezce na vás bude čekat vodník, čert, Popelka, čarodějnice nebo Červená karkulka. Za splnění všech úkolů děti dostanou sladkou odměnu. Dále vystoupí: Akrobati La Putyka, chůdaři i dřevosochaři.