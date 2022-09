Série uměleckých a kulturních intervencí pod názvem Sýpka 2022 opět otevře veřejnosti objekt bývalého obilného sila v ulici Za Škodovkou v Hradci Králové. Ve čtvrtek 22. září započal program, který až do neděle 25. září nabízí autorské projekce, koncerty, výstavy, instalace a umělecké intervence, filmový program, performance, výtvarné dílny, ale také diskuzní panely nad různými tématy. Mimo jiné nad budoucností tohoto objektu, který v nedávné době unikl demolici. Pět pater objektu tak postupně kurátorsky ovládne studentský spolek Katedry filozofie a společenských věd FF UHK Libomudravna, kolektiv putovního festivalu Trať, spolek OFFcity i pořádající MENU nebo Bio Central. Vstup na program je doporučený. Kompletní program na webu www.menumusic.cz. Pořádá: MENU z.s., Libomudravna, festival Trať, OFFcity a Bio Central. Partneři: Statutární město Hradec Králové, Galerie moderního umění v Hradci Králové, ZUŠ Střezina, Univerzita Hradec Králové a rodina Matouškova.

Desítky ptačích druhů lákají na výstavu exotů

KDY: 24. a 25. září

KDE: Třebechovice pod Orebem



Základní organizace Českého svazu chovatelů Třebechovice pod Orebem pořádá ve dnech 24. a 25. září výstavu exotického ptactva. Do areálu třebechovických chovatelů u výpadovky na Hradec Králové můžete zavítat v sobotu od 8 do 17 hodin a v neděli mezi 7. a 16. hodinou. K vidění bude 62 ptačích druhů. Papoušci, drobní exoti, plodožraví ptáci a hrabaví. Součástí výstavy bude bodovaná část zaměřená na výstavní andulky, agapornise a zebřičky.

Beseda s novinářkou Allou Větrovcovou

KDY: 23. září

KDE: Hradec Králové

Muzeum východních Čech zve na páteční besedu se spisovatelkou a novinářkou Allou Větrovcovou, která bude od 17 hodin vyprávět o prvních dnech války v Kyjevě. Novinářka ukrajinského původu je očitou svědkyní vojenských událostí v hlavní metropoli Ukrajiny. Besedu pořádá Regionální ukrajinský spolek ve východních Čechách a Integrační centrum pro cizince Diecézní charity Hradec Králové pod záštitou primátora Alexandra Hrabálka. Akce se koná v rámci Dnů ukrajinské kultury v Hradci Králové 2022. Více také na webu www.cizincihradec.cza na facebooku https://www.facebook.com/ukrajinskyspolekunas.cz/.

Skupina T-BASS oslaví 25. výročí

KDY: 24. září

KDE: Hradec Králové



Oslava 25. výročí taneční skupiny T-BASS se uskuteční v sobotu 24. září od 15 hodin na střeše OC Futurum v Hradci Králové na tradiční mega show skupiny – Streetmania, kde se představí nejen všechny taneční složky T-BASS, ale také exkluzivní, hvězdní hudební i taneční hosté. Vstupné je zdarma. „Streetmania je party století, plná skvělé hudby a tance, zážitek až do západu slunce,“ uvádí Zdeněk Zolman, zakladatel skupiny. V průběhu celého září pak T-BASS pořádá zápis nových členů ve věku již od 2,5 let. V případě zájmu neváhejte kontaktovat na tel. 603 976 337, e-mail: t-bass@email.cz. Více informací pak naleznete na webu skupiny www.t-bass.cz, nebo se můžete zastavit přímo v tanečním studiu Strop v Gagarinově ulici čp. 844/9 na Slezském předměstí, kde bude otevřena recepce i kavárna vždy od pondělí do čtvrtka mezi 16. a 18. hodinou.

MINT Market nabídne designové skvosty

KDY: 24. září

KDE: Hradec Králové

MINT Market se v sobotu 24. září vrátí do Hradce Králové, kde už po sedmé představí více než 60 značek lokálních a nezávislých designérů. Od 10 do 17 hodin najdete na Smetanově nábřeží před Náplavkou originální módu, designové doplňky, oblečení pro děti, hračky, šperky, kabelky, pásky a boty, bio kosmetiku a stovky dalších autorských výrobků přímo od jejich tvůrců. Chybět nebudou ani vybrané delikatesy. Vstup je jako vždy zdarma a bez bariér. Za MINT Marketem stojí parta lidí, kteří eventy pořádají víc než deset let. V současné době ho úspěšně provozují od Ostravy až po Plzeň, přičemž počet nových lokalit neustále roste. Trhy jsou známé svou přátelskou uvolněnou atmosférou a širokým sortimentem originální ho zboží, většinou ruční nebo řemeslné výroby, s vysokým zastoupením současných trendů, jako jsou například fair-trade, eko, bio, zero waste nebo upcycled. Návštěvníci často ocení osobní přístup a přímý kontakt s výrobci. Designeři zase rádi využijí příležitosti prezentovat svoje výrobky širokému publiku, aniž by tomu museli věnovat všechen svůj čas nebo prostředky. „Podpora malých a lokálních značek je od samého začátku jednou ze základních myšlenek našeho projektu“, dodává principálka Lenka Šašková.

Vyhoukaná SOWA vydává nové CD Anapurno

KDY: 23. září

KDE: Hradec Králové



Koncert kapely Vyhoukané SOWY rozšířený o křest CD Anapurno. Skupina představí i klip Dráždíme hady. Speciálním hostem bude Miloš Dvořáček. Koncert se koná v pátek 23. září v AC klubu Hradec Králové od 20.30 hodin.

Královédvorské Svatováclavské posvícení

KDY: 24. září

KDE: Dvůr Králové nad Labem

Svatováclavské posvícení se koná na náměstí T. G. Masaryka, a to v sobotu 24. září od 14 hodin. Těšit se můžete na vystoupení hudebních skupin Big Band Dvorský, Pískomil se vrací, Jary Tauber s kapelou, Crazy Dogs nebo The Beatles Revival Band s Karlem Kahovcem. V rámci doprovodného programu vystoupí žáci místní ZUŠ R. A. Dvorského či taneční skupiny Angeles Dance Group a TS Attitude. Chybět nebude ani občerstvení či pouťové atrakce na náměstí Odboje.

Bylinkobraní zamíří do zahrad Žirče

KDY: 24. září

KDE: areál Žireč



Přijďte se dozvědět vše o využití bylinek v lékařství, kuchyni nebo kosmetice. Bylinkobraním vás provedou profesionální zahradníci a jedni z nejlepších bylinkářů v Česku. Vstupné: dospělí 100 korun, senioři 70 korun, děti od 3 do 18 let 50 korun, ZTP zdarma.

Svatováclavské oslavy v Rudníku

KDY: 24. září

KDE: Rudník



Obec Rudník připravuje Svatováclavské slavnosti, které se uskuteční v sobotu 24. září od 14.30 hodin.

Garden party rozveselí polický rynk

KDY: 24. září

KDE: Police nad Metují



V sobotu 24. září se bude konat další, již 32. ročník, slavné Garden party. Panstvo se shromáždí o druhé hodině po poledni na polickém rynku. Poté špacírem bude průvod pokračovat k restauraci Hvězda. Zábava potrvá do ranních hodin.

Tradiční Traktoriáda obklopí Suchý Důl

KDY: 24. září

KDE: Suchý Důl

Již 10. ročník oblíbené a hojně navštěvované Traktoriády se opět uskuteční v Suchém Dole (směrem na Hlavňov) u Police nad Metují v sobotu 24. září od 12.30 hodin. Nebude chybět program pro děti a občerstvení.

Mezinárodní festival krásných umění

KDY: do 30. října

KDE: Hořice



V Hořicích se v těchto dnech koná již osmý ročník Mezinárodního festivalu krásných umění. Letos je zaměřený na umění a kulturu v Německu a jeho podtématem je život v megapolis. Pro historické i současné Německo je totiž výrazný obrovský hospodářský boom, který přetváří města ve velké sítě aglomerací, mísících různá etnika. V takových sídlištích se jedinec často ztrácí a je kritický vůči jazyku nápisů, reklamy, komerce i vůči všemožným neosobním systémům, které dávají jeho životu rytmus. Uvidíte v Městském muzeu a Galerii plastik Hořice.

Botanická vycházka za zajímavou květenou

KDY: 23. září

KDE: Týniště nad Orlicí

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou s Městskou knihovnou Týniště nad Orlicí zvou na tradiční podzimní vycházku s botanikem Janem Doležalem do okolí Týniště nad Orlicí za místní zajímavou květenou. Sraz účastníků je na programu v pátek 23. září v 15 hodin u vodárenské věže, Týniště nad Orlicí. Přesná trasa bude dle počasí upřesněna. V případě nepříznivého počasí bude exkurze zrušena.

Tvůrčí dílna muzea aneb Vyrob si svého draka

KDY: 24. září

KDE: Rychnov nad Kněžnou



Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou pořádá v sobotu 24. září od 10 do 17 hodin v Sýpce, Muzea Orlických hor, tradiční tvořivou dílnu na téma Vyrob si svého draka. Pro zájemce bude vše k výrobě připraveno.

Výlet do Podorlického skanzenu

KDY: kdykoliv

KDE: Krňovice

Podorlický skanzen v Krňovicích se soustřeďuje na architektonické a technické památky regionu Královéhradecka, podhůří Orlických hor a Podkrkonoší. Muzeum tohoto typu je jediné v Královéhradeckém kraji. V září a říjnu je skanzen otevřený každou sobotu, neděli a statní svátek od 10 do 16 hodin. Vstupné 100 korun, zlevněné 70 korun, děti do 6 let zdarma.

Zavzpomínejte na Boženu Němcovou

KDY: kdykoliv

KDE: Česká Skalice



Romány Boženy Němcové se odehrávají v malebné i tajemné krajině, kterou si můžete sami projít. Z České Skalice se stačí vydat na nenáročný výlet údolím řeky Úpy skrz přírodní památku Babiččino údolí. Projděte se líbezným Babiččiným údolím. Naučná stezka o 24 zastaveních vás provede po místech, kde mladá spisovatelka působila, a kde se odehrávala některá její díla včetně Babičky. Podívejte se na areál staré Barunčiny školy v České Skalici, kterou malá Barunka Panklová navštěvovala v letech 1826 až 1833. Krásná keramická výzdoba atria školy od akademického malíře Jiřího Škopka zobrazuje vytříbenou formou život ve venkovské škole.