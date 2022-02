Jedna z nejoblíbenějších akcí ve Ski areálu Říčky v Orlických horách. Vyzkoušet můžete poslední modely lyží od značek jako Rossignol nebo Dynastar. Užijte si profesionální testování lyží na vlastní kůži. Akce začne v sobotu v 8.00 hodin a skončí v neděli v 16.00 hodin.

Noční skialpinistický závod pro veřejnost

KDY: 12. února

KDE: Říčky v Orlických horách



Další ročník oblíbeného večerního závodu ve skialpinismu se uskuteční jako závod českého poháru v této disciplíně, a to v sobotu 12. února od 15.00 do 22.00 hodin. Těšit se můžete na tratě v blízkosti Ski areálu Říčky v Orlických horách, kde nebudou chybět náročná stoupání a rychlé sjezdy. Přihlášky lze zasílat na email ondrej.kalousek@hscr.cz.

Hvězdné války nebo Titanic - prohlédněte si výstavu Lega

KDY: do 13. února

KDE: Hradec Králové

Více než 600 stavebnic, 1500 figurek a několik set tisíc dílků stavebnice lego nabízí prázdninová výstava v Hradci Králové. Velký zájem o legendární stavebnici překvapil i pořadatele. Expozice je k vidění do 13. února v učebnách SPŠ, SOŠ a SOU Hradební.

Hned v první den výstavy se při vstupu dělala fronta a nedočkavé zájemce museli pořadatelé pouštět po skupinách. Návštěvníci se mohou nejen dívat, ale vyzkoušet si můžou ovládání některých exponátů přes mobilní aplikaci a nechybí také kout, kde si lidé mohou něco ze stavebnice postavit. Výstava tak představuje modely na dálkové ovládání, několik fungujících vlakových souprav, realisticky osvětlené modely nebo stavebnice v životní velikosti. Některé hračky jsou z jediného dílku, další ale třeba z 9 tisíc kostiček, jako ty inspirované filmy Star Wars nebo Titanic.

Prázdniny v Draku

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové



Divadlo Drak připravilo pro návštěvníky během jarních prázdnin výstavu Příběh Draku 1958-2018, Továrnu na utopii a hravou interaktivní laboratoř.

Hradecký skatepark je o prázdninách otevřený každý den

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové

Skatepark v Šimkových sadech je během jarních prázdnin v době od 4. do 13. února otevřen každý den od 12.00 do 20.00 hodin. Kromě tohoto období platí ve skateparku i nadále zimní provoz, a to pouze při splnění podmínky bezpečné sjízdnosti dráhy.

Muzeum otevřelo výstavu Marka Zákosteleckého

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové



Souborná výstava loutek, kostýmů a scénografie, určená především dětem všech věkových kategorií, mapuje více než třicet let tvorby divadelního scénografa a režiséra Marka Zákosteleckého. Je možné vidět průřez jeho prací, která zahrnuje návrhy i realizace loutek, kostýmů, scénografie, ale i užité grafiky, ilustrace a volné tvorby. Marka Zákosteleckého s Hradcem Králové spojuje téměř dvacetiletá kariéra v Divadle Drak. Přehlídka loutkařského umění je od února k vidění v hradeckém muzeu.

Putujtem s Gustíkem za pokladem

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové

Lev Gustík zve děti na zajímavé akce v krajském městě. Při hledání plakátků Gustíka na lvích stezkách můžete navštívit programy pro rodiny s dětmi v hradeckém muzeu a galerii. Muzeum východních Čech připravilo pro děti netradiční komentovanou prohlídku nových expozic a Galerie moderního umění nabízí tvořivou dílnu „Obrazárna“. Na oba programy je třeba rezervace. Mapku, pravidla zimního putování a více informací naleznete na webu www.gustik.cz.

Muzeum spustilo novou multimediální expozici o Janu Kotěrovi

KDY: v těchto dnech

KDE: www.muzeumhk.cz



Letos si připomínáme 150. výročí narození mimořádného architekta, designéra a pedagoga Jana Kotěry. Tvůrce přecházející ve své tvorbě od secese k modernímu klasicismu je považován za skutečného zakladatele české moderní architektury. V českém kulturním dění zanechal nesmazatelnou stopu. A díky starostovi Františku Ulrichovi můžeme několik jeho staveb obdivovat také v krajském městě. Muzeum východních Čech v Hradci Králové zpřístupnilo novou multimediální výstavu o Janu Kotěrovi a Hradci Králové na odkazu https://exhibition.indihu.cz/view/jan-kotera. Prohlídka je optimalizována pro stolní počítač a notebook, nejlépe funguje v prohlížeči Chrome. V nastavení mějte povolen JavaScript.

Valentýnský běh

KDY: 12. února

KDE: Hradec Králové

Zimní běžecký závod v běhu na 10 a 5 km uprostřed hradeckých městských lesů. Speciální valentýnská medaile pro každého, svařák a bohaté občerstvení po závodě. Součástí závodu je také kategorie dvojic.

Miss Dietrich lituje

KDY: 13. února

KDE: Rychnov nad Kněžnou



V neděli 13. února v 19.30 hodin začne v divadelním představení velký duel dvou silných žen, z nichž každá má svou pravdu. Místem konání je Pelclovo divadlo, vstupné 380/350 korun.

Komedie Pelíšky v podání Mladých herců

KDY: 13. února

KDE: České Meziříčí

Divadlo Mladých herců z Českého Meziříčí zve na premiéru divadelní komedii Pelíšky, kterou soubor odehraje v neděli 13. února v kině v Českém Meziříčí od 14.00 hodin. Režie: Míša Bastlová, Roman Bednář.

Komentovaná prohlídka rodného domu F. L. Věka

KDY: 12. února

KDE: Dobruška



Další komentovaná prohlídka slavného dobrušského rodáka odstartuje v sobotu v 16 hodin, vstupné dobrovolné.