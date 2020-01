KDY: 26. ledna, 16.00

KDE: kavárna Artičok

ZA KOLIK: 80 Kč

Návštěvníci uvidí tři příběhy o chytrém Honzovi. Nejprve o tom, jak se vyučí zpěvákem, poté pomůže babičce, která mu za to daruje kouzelnou husu. Nakonec rozveselí smutnou princeznu a poradí si i s drakem. V pohádce budou děti napovídat Honzovi, jak se má správně zachovat. Herec Marek Vojtěch kromě loutkoherectví ovládá i hru na harmoniku, takže si s ním děti zazpívají a Honzovi mohou napovídat, co má správně udělat. Pořad je vhodný pro děti od tří let. Cena vstupenek je 80 korun, držitelé Rodinných pasů mají symbolické vstupné jen za 20 korun. Akce se koná v útulném prostředí kavárny Artičok od 16 hodin.