Nádraží ozdobí expozice modelů vlaků a železnic

KDY: od 6. listopadu

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: zdarma

Královéhradecké hlavní nádraží obklopí od soboty 6. listopadu do středy 17. listopadu 36. ročník tradiční výstavy modelů železnic. Ke zhlédnutí bude 7 kolejišť různých velikostí. Hlavní atrakcí je velké klubové kolejiště H0, které bylo vystavené i na expozici Modell hobby v Praze. Také bude vystaveno nové kolejiště s americkou železnicí, které sklidilo uznání na výstavách v České republice i v Drážďanech.

V průběhu výstavy bude v sobotu k dispozici dílnička pro děti, kde si malí návštěvníci budou moci postavit domeček a odnést si ho domů. Malé děti dostanou pozornost u pokladny.

„Pokud návštěvníci přijdou v pracovní dny, budou provozovány parní lokomotivy, k vidění budou též i modely, které zhotovili sami modeláři," uvedl vedoucí železničního klubu František Bláha, který letos oslavil 40 let od založení. „Patříme k nejstarším klubům u nás. K výročí budou ve čtyřech vitrinách vystaveny modely zhotovené či upravené našich modelářů. Budou vystaveny i oceněné špičkové modely z mezinárodních soutěží a výstav. Na expozici bude i hrací koutek s mašinkami pro nejmenší děti," doplnil František Bláha.

Mateřské školy se mohou objednat na tel. čísle 721 779 956. Dopolední program je jen pro mateřské školy, pro které bude připraven krátký program. Od 12.00 hodin bude otevřeno pro objednané školní družiny s výkladem do 14.00 hodin.

Tradicí je vstupenka v podobě kartonové jízdenky, která je raritou i nostalgií.

Na místě lze zakoupit starší i nové modely modelářů a doplňky k modelové železnici.

Festival nabídne folk i elektroniku

KDY: 5. a 6. listopadu

KDE: Běleč nad Orlicí



V kulisách tábora J. A. Komenského v Bělči se 5. a 6. listopadu bude konat festival Podzimní snění, který se v obklopení hradeckých lesů uskuteční podruhé, a navazuje tak na desetiletou tradici akce, jejíž domovinou byla v předchozích ročnících Praha. Událost, která měla v minulém roce nucenou koronavirovou pauzu, potěší zejména milovníky alternativních hudebních žánrů, a to od folku, elektroniky, až po hypnotický rock okořeněný jazzem. Desátý ročník festivalu přivítá dvacítku kapel a interpretů tuzemské nezávislé hudební scény.

Skočte si do sauny nebo do kina

Není to jen o kapelách. Sobotní doprovodný program potěší i milovníky introvertního rozjímání nebo finské kratochvíle. Připravena je sauna u rybníky, fashion bazar, pásmo poezie, filmové pásmo a další. Nedělní tečku za desátým ročníkem festivalu udělá dopoledním zamyšlením DJ Bříza. Přespání umožněno v zateplených prostorách tábora. Více info na FB události.

Drak roztančí nová hudební inscenace

KDY: 6. listopadu

KDE: Hradec Králové

Nové divadelní představení Divadla Drak s názvem Slož si, určené dětem od tří let, je zvukově pohybový koncert do světa hudby. Hra, kterou rozehrají čtyři herečky, se vydá po stopách velké záhady jménem hudba. Co to vlastně hudba je? A jak vzniká? Proč některé zvuky jednou vnímáme jen jako ruch nebo šum, zatímco jindy se zničehonic začnou stávat hudbou? Odpovědi na tyto otázky se diváci dozví už na brzké premiéře, která se uskuteční v sobotu 6. listopadu ve Studiu Divadla Drak ve dvou termínech, a to od 16.00 a 18.00 hodin.

Knihovnu zkrášlily výrobky z rukodělných technik

KDY: od 1. listopadu

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: zdarma



Knihovna města Hradce Králové 1. listopadu otevřela výstavu Podzimní a adventní čas se spolkem lidové tvorby. Expozice potrvá až do konce prosince.

„Na výstavě si mohou návštěvníci najít inspiraci pro podzimní, adventní i vánoční výzdobu z rukodělných technik, které vyučujeme v našich kurzech. Paličkování, malba na hedvábí, perníčky, quilling, korálkové ozdoby, kůže, frivolitky, betlém ze šustí, batika, drátování, plstění, háčkování,“ informuje za hradecký spolek lidové tvorby Monika Lemberková.

Muzeum zve na výstavu historických a současných vánočních ozdob

KDY: od 5. listopadu 2021 do 6. února 2022

KDE: Hradec Králové

Muzeum východních Čech představí návštěvníkům historické vánoční ozdoby ze sbírky Věry Dvořáčkové a také různorodou tvorbu současných výrobců z oblasti severovýchodních Čech. Výstava nabídne ohlédnutí za tradicí výroby vánočních ozdob z různorodých materiálů. Návštěvníci uvidí ozdoby z papíru, vaty, leonského drátu, skleněného vlákna, vosku i tradičního skla.

Produkce foukaných skleněných ozdob současných firem je zaměřená na moderní a designové dekory, netradiční zpracování, působivé barevné kombinace i tradiční vzory ve stylu retro.

Lampionový večer

KDY: 5. listopadu

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: zdarma



Na děti bude v okolí KS Médium (Jana Masaryka 605) připraveno 15 stanovišť. Živá strašidýlka pro ně budou mít nachystané úkoly. Na každém stanovišti mohou najednou soutěžit 2 děti. Start i cíl je na strašidelně vyzdobené zahradě. Děti si mohou kartičky vyzvednout na startu v čase od 17:30 do 18:30. Na každého odvážlivce čeká odměna. Nezapomeňte si vlastní lampion. Strašidelné kostýmy jsou vítány. V případě dotazů volejte 605 453 632.

Běh pro Orion odstartoval. Udělejte dobrý skutek a přidejte se také

KDY: do 22. listopadu

KDE: kdekoliv

ZA KOLIK: 300 korun

Spolek Běh v srdci pořádá benefiční běh a výtěžek ze startovného se rozhodli věnovat Centru Orion Rychnov nad Kněžnou. Startovné je 300 korun a výtěžek bude využit na další aktivity Centra Orion. Virtuální běžecký závod odstartoval 22. října a potrvá až do 22. listopadu. Více na webu spolku.

Přepychy krášlí dýňové hlavy i zářící koráby

KDY: 6. listopadu

KDE: Přepychy

ZA KOLIK: zdarma



V Přepychách se nebojíme… To je název akce, která zpestří tuto sobotu 6. listopadu od 17 hodin podvečer na fotbalovém hřišti v Přepychách. Stačí si vzít s sebou hrneček na čaj a dobrou náladu, o vše ostatní bude postaráno.

Určitě se přichystejte na zajímavou podívanou. Vyvrcholením programu totiž bude vyhlášení vítěze o nejkrásnější dýni. Navštivte navečer travnatou plochu u rybníka sv. Ján a nechte se okouzlit zdejší atmosférou, kterou tu budou dodávat rozzářené dýně. A kdo chce, může pro své favority hlasovat. Hlasovací lístky jsou k dostání ve zdejších obchodech, na poště Partner i na obecním úřadě.

Zámecká minizoo v Častolovicích má nové obyvatele

KDY: kdykoliv

KDE: Častolovice

ZA KOLIK: zdarma

Nevíte kam vyrazit na výlet? Co třeba do Častolovic? Projít se můžete zámeckým parkem, který se teď oděl do podzimních barev. Najdete tu i otevřený altán Gloriet s občerstvením. Těšit se můžete také na přírůstky ve zdejším zvěřinci. Přibyl tu malý oslík a také roztomilé lamy alpaky. Jmenují Nicol a Conie, přijďte je pozdravit.

Příznivci piva, hurá do muzea!

KDY: do 14. listopadu

KDE: Vamberk



Na podzim byla v Muzeu krajky Vamberk slavnostně zahájena výstava Pivovary a hospody ve Vamberku. Expozice Spolku přátel historie Vamberka vznikla ve spolupráci s Muzeem krajky Vamberk. Bohatou textovou část doplnila celá řada trojrozměrných předmětů ze sbírek Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou iz těch soukromých, historické fotografie, mapy se zakreslenými hospodami či stavební plány. Velkou zajímavostí je také soubor pivovarských odznaků Reného Kolečka, který je jeden z největších v České republice. Expozici můžete navštívit do 14. listopadu.

Solnici pobaví komedie Kšanda

KDY: 7. listopadu

KDE: Solnice

ZA KOLIK: 300 korun

Kultura Solnice s.r.o. zve do místního společenského domu na divadelní komedii Kšanda v neděli 7. listopadu od 19.00 hodin. Předprodej probíhá ve Společenském domě nebo na www.kulturasolnice.cz.

Výstava Paměti národů

KDY: v těchto dnech

KDE: Rychnov nad Kněžnou

ZA KOLIK: zdarma



Tento týden se uskutečnila vernisáž stálé venkovní expozice Nechte si vyprávět: Rychnovsko. Výstava představuje příběhy 16 pamětníků, kterým v mládí vstoupil do života totalitní režim. Přes všechny těžkosti však zůstali věrni svému přesvědčení, zachovali si důstojnost a chuť žít. Expozice je ke zhlédnutí u Poláčkova náměstí v Rychnově nad Kněžnou.