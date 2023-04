Předposlední dubnový víkend nejen prohřejí sluneční paprsky, ale nabídne i mnoho zajímavých akcí a událostí! Rozhodně neseďte doma a vyberte si z nabídky, kterou vám pravidelně přinášíme. Rádi fotografujete a natáčíte videa? Pokud kamkoliv zavítáte, napište nám o tom a pošlete snímky i krátké záznamy, rádi vše zveřejníme v rubrice Čtenář reportér.

Zahradnické trhy v Kuksu. | Foto: Jan Bartoš

HRADECKO

Ozvěny Festivalu otrlého diváka

Kdy: pátek 21. dubna od 18 hodin

Kde: kino Bio Central, Hradec Králové

Za kolik: 160 korun/film

Proč přijít: Festival otrlého diváka přiváží výběr obzvláště vytříbených hroznů ze svého 18. ročníku do Bio Central. Vedle ikonického živého dabingu, jímž bude tentokrát překabátěn zběsilý antikoncepční thriller Kdopak to vraždí II, se můžete těšit také na nejlepší celovečerní porno všech dob Rozkvět Misty Beethoven a karnevalově zběsilou mesiášskou soap operu United Trash: Štěrbina německého undergroundového provokatéra Christopha Schlingensiefa.

Pozvánka:

Jubilejní 10. koncert Hany Juričkové

Kdy: sobota 22. dubna od 17 hodin

Kde: Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Přijďte na jubilejní 10. koncert Hany Juričkové, který se koná v jedinečných prostorách smiřické zámecké kaple. Hostem koncertu bude Smíšený pěvecký sbor Smetana Hradec Králové. Akci pořádá Kulturní středisko Dvorana.

Den otevřených dveří záchranářů

Kdy: sobota 22. dubna od 9 do 17 hodin

Kde: areál Letecké záchranné služby, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na dni otevřených dveří Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje vás čeká program plný ukázek záchranářské techniky a vybavení. Chybět nebudou ani oblíbené ukázky činnosti záchranářů. Uvidíte komentovanou ukázku resuscitace posádkou záchranné služby, záchranáři chystají i simulovanou dopravní nehodu a nebude chybět letová ukázka záchrany vrtulníkem Letecké záchranné služby. V mezičase bude nachystána třeba výuka první pomoci nebo prezentace speed carvingu (dřevořezba motorovou pilou v limitu jedné hodiny) v podání mistra světa v umělecké řezbě Radka Smejkala. Samozřejmostí bude i občerstvení a těšit se můžete i na pivní speciály "Svatý Kryštof" a "Hradecký záchranář". Parkování v místě akce a jeho okolí je omezené. Vstup do areálu nejlépe Třebešskou ulicí podél Univerzity obrany nebo přes fakultní nemocnici.

Sousedání na Malém náměstí

Kdy: neděle 23. dubna od 14 hodin

Kde: Malé náměstí, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Sousedské setkání na Malém náměstí přináší program pro místní i kolemjdoucí. Příchozí čeká pojízdná knihovna, výtvarná dílna - peněženky z recyklovaného materiálu, malování hennou, placková dílna, swap květin, semínek a sadby, hry, blešák, stánky lokálních výrobců, tvůrců a sociálních podniků a pohoda na lavičkách nebo na dece.

JIČÍNSKO

Výročí 600 let od Bitvy u Hořic

Kdy: čtvrtek 20. až sobota 22. dubna

Kde: Hořice v Podkrkonoší

Proč přijít: Je to již 600 let, co se na vršku sv. Gotharda střetla polní vojska husitů pod vedením již slepého Jana Žižky z Trocnova a Diviše Bořka z Miletínka, aby si vyřídila účty s opoziční šlechtou v čele s Čeňkem z Vartenberka a upevnila moc v našem kraji. Letošní kulaté výročí husitské bitvy si připomenete řadou zajímavých akcí.

Těšit se můžeme na přednášku historika, prof. Petra Čorneje, který je autorem obsáhlé knihy o Janu Žižkovi. Městské muzeum připravuje výstavu Husité v našem kraji, jejíž součástí budou například zrestaurované artefakty zbraní z té doby. Hlavní akce proběhnou od čtvrtka 20. do soboty 22. dubna. Na čtvrteční večer jsou v Biografu Na Špici připraveny projekce klasického, byť poněkud tendenčního Vávrova a naopak Jáklova akčního filmu Jan Žižka.

Během pátečního dopoledne se mohou hlavně děti těšit do Smetanových sadů a na vršek sv. Gotharda, kde pro ně budou připraveny soutěže a herní prvky, samozřejmě hlavně s tematikou husitství a středověku. Páteční večer bude předzvěstí blížící se bitvy, o šarvátky bojovníků či středověkou hudbu nebude nouze. A v sobotu to na Gothardě vyvrcholí! Dopoledne pietní akt u sochy Jana Žižky z Trocnova a následné vysazení Žižkova dubu, hudba a šermířská klání a odpoledne pak hodinová rekonstrukce bitvy.

Den Země

Kdy: sobota 22. dubna

Kde: Centrum přírodních věd - Hvězdárna Jičín

Za kolik: 40 korun / 60 korun

Proč přijít: Zábavné odpoledne pro rodiny i jednotlivce každého věku. Těšit se můžete na hry, díly zvířata, ekostopu a také na koncerty několika kapel, které se uskuteční na střeše hvězdárny od 17.30 do 22.00 hodin.

NÁCHODSKO

Pochod Okolo Jaroměře

Kdy: sobota 22: dubna od 7.00 hodin

Kde: Jaroměř

Za kolik: Startovné je 50 korun a dostanete mapu, špekáček k opečení a diplom za zdárné zvládnutí trasy

Proč přijít: Po roce je tu zas pochod Okolo Jaroměře. Sraz je u sokolovny, kde se bude mezi 7. a 9. hodinou startovat. Pokud se chcete vydat na 50 km trasu, pak je start už v 6 hodin. Na pochod se můžete vydat pěšky či na kole. Trasa pro pěší, ta nejkratší, by měla být schůdná i pro kočárky, pro děti zde budou k "lovení" rozmístěné obrázky. Délky tras pro chodce jsou 9, 18 a 50 km. Pro cyklisty jsou připravené trasy 20, 45 a 60 km. Jezdce na horských kolech čeká 30 km dlouhý úsek.

Pozvánka:

Výstava vláčků a modelů na zámku

Kdy: sobota 22. a neděle 23. dubna

Kde: Zámek Nové Město nad Metují

Proč přijít: Modelářské centrum a Zámek Nové Město nad Metují zvou na oblíbenou výstavu nejen pro pány kluky. V sobotu od 9 do 17 hodin a v neděli od 9 do 16 hodin budou k vidění modulové železnice, modelová kolejiště různých měřítek H0,TT,N, papírové a plastikové modely i práce dětí z modelářského a programovacího kroužku. Všichni zájemci se mohou zapojit do modelářských dílen a vyzkoušet si asistovanou jízdu na modulové železnici Zobra.

Jarní zahradní trh

Kdy: sobota 22. dubna od 9 do 17 hodin

Kde: Zahradní kavárna TREES, Červený Kostelec

Proč přijít: Od rána do pozdního odpoledne se uskuteční zajímavá setkání s řemeslníky, pěstiteli, farmáři, knihkupci, designéry, výrobci kosmetiky, švadlenkami, pletařkami. Nabízet se bude keramika, textil, brokát, knihy, náramky, čelenky a mnoho dalšího. K tomu zahradnické produkty, byliny, květiny. A také hodně dobrot a nápojů, dětské hřiště… Uvidíte spoustu krásných věcí, které jsou vidět jen málokdy. Naplánovaný je podvečerní koncert s Bornerová Trio, a to v 17.00 hodin. A také speciální dva bloky (11.00 a 13.00 hodin) s Evou Pechovou, která tvoří zázraky ze dřeva.

Brány města dokořán

Kdy: sobota 22. dubna od 10.00 do 17.00 hodin

Kde: Nové Město nad Metují

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční celodenní akce na zahájení turistické sezóny. Koncerty, vystoupení ZUŠ, vystoupení DDM Stonožka, vystoupení Stepík Nové Město nad Metují, Bumble bee band, zámecké trhy, přehlídka automobilových veteránů, pouťové atrakce a Spolkový den - prezentace činnosti novoměstských spolků.

Svatojiřská pouť z Otovic do Martínkovic

Kdy: sobota 22. dubna v 10.30 hodin

Kde: Otovice

Proč přijít: Poutnický předprogram se uskuteční už v pátek, a to při příležitosti Dne Země. V 17.00 hodin se chystá úklid poutnické stezky (sraz Na Písku), ve 20.00 hodin ve Ville Strookikaas, Otovice 139 zazní koncerty Kvadrata Supro a Audio Attaché.

Svatojiřská pouť z Otovic do Martínkovic se koná o den později.

~ 10:30 Shromáždění poutníků u kostela sv. Barbory v Otovicích; komentovaná prohlídka kostela

~ 11:00 Procesí od kostela ke kostelu

~ 12:00 Mše svatá v kostele sv. Martina a Jiří v Martínkovicích s doprovodem Clari Cantus

~ 13:00 Vyprávění o pouti s paní Hannelore Erber a tvůrčí dílna na faře Hoprich

~ 14:00 – 18:00 Doprovodný program a volná zábava pro děti i dospělé. Hudba. Občerstvení. Na písku.

V neděli v 10:00 hodin je v plánu úklid. Vítán je každý dobrovolník. Občerstvení zajištěno.

RYCHNOVSKO

Slavnostní otevření hasičské zbrojnice

Kdy: sobota 22. dubna od 14.00

Kde: Hasičská zbrojnice Potštejn

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Dobrovolní hasiči z Potštejna se pyšní novým moderním zázemím, které rozhodně stojí za prohlídku. V sobotu se při příležitosti otevření jejich sídla chystá slavnostní nástup hasičských jednotek s prapory a vystoupení mažoretek Marlen z Kostelce nad Orlicí. Po proslovech starosty obce a hostů budově požehná Zbigniew Czendlik. Těšit se můžete také na ukázky hasičské techniky.

Expedice Alba

Kdy: sobota 22. dubna v 8.45

Kde: sraz u Vodárenské věže v Týništi nad Orlicí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Spolek přátel města Týniště a Spolek přátel Častolovic zvou na zajímavou procházku podél pozoruhodného vodního díla, uměle vytvořeného vodního kanálu Alba, a to z Týniště nad Orlicí do Častolovic. Podle historických záznamů vznikl už v dobách středověku a patří k nejstarším na území Čech.

TRUTNOVSKO

Zahradnické trhy v Kuksu

Kdy: pátek 21. dubna (12.00 - 18.00 hodin), sobota 22. dubna (9.00 - 18.00 hodin), neděle 23. dubna (9.00–16.00 hodin)

Kde: nádvoří, Hospitál Kuks

Za kolik: základní 50 korun, snížené (děti nad 6 let, studenti, důchodci) 30 korun, zdarma děti do 6 let, ZTP-P.

Proč přijít: Můžete se těšit na široký sortiment balkónových i zahradních rostlin, keřů, skalniček a doplňkového tematického zboží, odborné přednášky, bohatou nabídku občerstvení a různých dobrot.

Pozvánka:

Oslavy Dne Země

Kdy: sobota 22. dubna

Kde: Horní Maršov

Proč přijít: Oslavy Dne Země Doteku na téma: „Člověk a krkonošská příroda“ – je věnováno 60. výročí založení Krkonošského národního parku. A na co se můžete těšit? V předvečer oslav v pátek 21. dubna se koná beseda „Proč je v Krkonoších KRNAP?“ v podniku KAFE & VÍNO Nade Dnem od 18 hodin.

V sobotu dopoledne můžete vyrazit na vycházku s průvodcem na téma „Za tajemstvím krkonošského lesa“. Odpoledne bude připravený bohatý program v areálu DOTEK: tvoření, hry a krátká stezka po okolí zaměřená na přírodu dnes a v minulosti, vernisáž fotografické výstavy „Neznámé východní Krkonoše“, výborné jarní občerstvení, prezentace Správy KRNAP dle otevírací doby Infokoloniálu. V 17 hodin proběhne koncert Josefa Gušlbauera ve starém kostele.

Pozvánka: