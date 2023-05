První květnový prodloužený víkend nabídne mnoho zajímavých akcí a událostí. Vyberte si z nabídky, kterou vám pravidelně přinášíme. Rádi fotografujete a natáčíte videa? Pokud kamkoliv zavítáte, napište nám o tom a pošlete snímky i krátké záznamy, rádi vše zveřejníme v rubrice Čtenář reportér.

Trutnovské dračí slavnosti - sobotní večerní průvod a vyzdvižení draka | Foto: Miloš Šálek

HRADECKO

Festival chutí

Kdy: sobota 6. května od 11 hodin

Kde: Náměstí 5. května, Hradec Králové

Za kolik: 100 korun / děti zdarma

Proč přijít: Světové chutě na jednom místě na vás čekají na food & culture festivalu v Hradci Králové. Můžete se těšit na jídlo, pití, ale i hudbu, soutěže a bohaté vyžití pro děti. Akce se bude konat na náměstí 5. května a u náplavky.

Noční koloběžkování

Kdy: sobota 6. května od 18 hodin

Kde: kemp Stříbrný rybník, Hradec Králové

Za kolik: 300 korun za startovné

Proč přijít: Milovníci koloběžkování mají v sobotu sraz na Stříbrňáku. Absolvovat mohou noční závod na 10 kilometrů, pohodovou vyjížďku s občerstvením, nebo dětskou stezku s plněním světelných úkolů za doprovodu rodičů. Startovat se bude hned, jak se setmí. Děti čeká na koloběžce asi čtyřkilometrová stezka, na které budou připraveny světelné úkoly. Dospělí si mohou vybrat, jestli pojedou 10 kilometrů závodním tempem a poperou se o nejlepší umístění, nebo zvolí pohodovou vyjížďku a raději se cestou občerství a užijí si noční romantiku v Hradeckých lesích. Koloběžku, světlo nebo čelovku i helmu pořadatelé rádi půjčí.

Rozkvetlý Hrádek

Kdy: do neděle 8. května, vždy od 10 do 16 hodin

Kde: zámek Hrádek u Nechanic

Za kolik: dle ceníku zámku

Proč přijít: Na zámku Hrádek u Nechanic se koná VI. ročník květinové výstavy Květiny pro lesk a slávu Harrachů. Květiny zaplnily interiéry zámku 29. dubna, ještě ale máte čas se na rozkvetlou krásu podívat, výstava končí v pondělí 8. května. Během prohlídky si můžete prohlédnout květinová aranžmá, která byla speciálně vytvořena pro tuto příležitost. Každá místnost zámku reprezentuje jedinečné přínosy rodu Harrachů skrze dějiny. Na výstavě si můžete vychutnat krásu květin, které připomínají zásluhy rodu v oblastech jako je sklářství, Krkonoše, pěstování rajčat a mnoho dalších.

Zvon Augustin

Kdy: pondělí 8. května, 17.00 - 17.15 hodin

Kde: Bílá věž, Hradec Králové

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Při významných dnech a státních svátcích můžete být doslova pár kroků od toho, když zvoníci rozpohybují třetí největší zvon v republice. Buďte u toho, když se na Den vítězství rozezní zvon Augustin na Bílé věži v Hradci Králové. Sraz účastníků je nejméně 15 minut před časem zvonění, jinak z bezpečnostních důvodů nebude umožněn vstup. Počet účastníků je omezen na 15. Vstupenky lze zakoupit v turistickém informačním centru na Eliščině nábřeží nebo formou eVstupenky.

JIČÍNSKO

Novopacký šutrák

Kdy: sobota 6. května

Kde: hotel Centrál, Nová Paka

Proč přijít: Modelářský klub IPMS Krkonoše, z.s. zve všechny své příznivce a rodiny s dětmi na již v pořadí 22. ročník mezinárodní výstavy a soutěže plastikových a papírových modelů s názvem „Novopacký šutrák“. Termín připadá na sobotu 6. května od 9:00 do 16:00 hodin v budově hotelu Centrál v Nové Pace. Na akci se představí modeláři nejen z tuzemska, ale také ze zahraničí. K obohacení programu přispějí také místní auto-modeláři a spřátelení železniční modeláři.

Jako již tradičně, pořadatelé připravili vedle standartních kategorií také zajímavých šest speciálních kategorií. Ty zahrnují např. Cenu plk. let. Otakara Hrubého, DFC na počest 110. výročí od jeho narození, Cenu Petra Navrátila - nejstaršího člena klubu a Cenu Krkonoš. Spřízněný modelářský klub AMC Nová Paka si tradičně vyhlásí Cenu PaedDr. Josefa Tůmy za nejlepší civilní automobil.

Prestižní ocenění v podobě výbrusu achátu – „novopackého šutráku“, od kterého je také odvozen název soutěže, získají ti nejlepší modeláři v jednotlivých kategoriích a z rukou starosty města Nová Paka převezme vůbec nejlepší modelář pohár.

Organizační výbor si i letos slibuje hojnou diváckou účast, na akci se těší a svým příznivcům vzkazují: „Přijděte, bude se na co dívat!“

Pozvánka:

XVI. Třtěnické pivní slavnosti

Kdy: sobota 6. května v 19.00 hodin

Kde: Letní areál Třtěnice

Za kolik: Cena vstupenky v předprodeji 399 korun

Proč přijít: Otvírání letní sezóny na legendárním celokrytém letním parketu Třtěnice u Jičína, kde zazní největší hity skupin Komunál, Turbo a jako host vystoupí Nukleární hovada. Nenechte si ujít tuto velkolepou show na které nesmíte chybět. Součástí akce bude bohatý výběr piv: grilovaná kýta, sýry, klobásy a další pochoutky. Vstup do areálu bude možný od 17:00 hodin. Nově je zde možnost stanování, plac pro karavany nebo obytné vozy.

Pozvánka:

NÁCHODSKO

Májové trhy v Pekle

Kdy: sobota 6. května od 11.00 do 16.00 hodin

Kde: "Bartoňova útulna", Peklo u Nového Města nad Metují

Proč přijít: Májové trhy v Pekle opět nabídnou stánky s různými rukodělnými výrobky, pro děti budou připravené dílničky, jízda na koních i plno dobrot. Kyvadlová doprava od sokolovny v Novém Městě nad Metují bude jezdit od 10.30 do 16.00 hodin.

Vycházka s ponocným v Bělovsi

Kdy: sobota 6. května od 14.00 do 15.30 hodin

Kde: Náchod-Běloves

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Město Náchod a Městské informační centrum Malé lázně zvou na Vycházku s ponocným v Bělovsi, která se uskuteční v sobotu od 14 hodin. Sraz je před Vilou Komenský a vstup je zdarma. Ponocný kdysi v každé obci a na každé vesnici chránil noční klid. Zároveň během svých pochůzek zažil řadu zajímavých příhod. Při pochůzce s ponocným v Bělovsi se dozvíte řadu zajímavostí a příběhů z dob minulých. V kostýmu ponocného provází Richard Švanda.

Náchodské Májování

Kdy: neděle 7. května

Kde: Masarykovo náměstí, Náchod

Za kolik: zdarma



Okresní výstava drobného zvířectva

Kdy: sobota 6. května a neděle 7. května

Kde: areál U Cihelny, Náchod–Staré Město

Za kolik: 50 korun, děti 10 korun

Proč přijít: Tradiční okresní výstava drobného zvířectva. Těšit se můžete na okresní soutěž chovatelů králíků, expozice holubů, drůbeže a exotů, prodej chovatelských potřeb, zvířat, sadby a květin. V sobotu od 11 hodin bude probíhat prodej kuřic, housat a kuřat.

Součástí nedělní výstavy bude oblíbené psí korzo.

Otevřeno bude v sobotu od 8.00 do 17.30 hodin a v neděli od 8.00 do 12.00 hodin.



Muzeum magie zve na první letošní „Magic party“

Kdy: sobota 6. května od 15.00 hodin

Kde: Jaroměř

Proč přijít: Přátelské posezení v duchu kouzel a magie, během kterého se uskuteční oficiální zahájení ve formě první letošní „Magic party“. Letos to je již 33 let od založení klubu Magická lóže M.S.Patrčky, který Muzeum magie spravuje a sdružuje kouzelníky převážně z východních Čech. Klub založil 8. dubna 1990 jaroměřský rodák pan Jaroslav Zach, který je i autorem Muzea magie.

Stejně jako v loňském roce bude u muzea každou první sobotu v měsíci až do září vždy od 15.00 hod. uspořádáno kouzelnické vystoupení pro veřejnost. Vystoupí Mistři Magické lóže M.S.Patrčky a hosté.

Pozvánka:

RYCHNOVSKO

Za kostičkami do Opočna

Kdy: v květnu, červnu a září (do 3. září) o víkendech od 10.00 do 16.00, v červenci a srpnu od úterý do neděle od 9.00 do 17.00

Kde: zámek Opočno, bývalá zámecká kuchyně

Za kolik: jednotné 90 korun, děti do 5 let zdarma

Proč přijít: Chcete si letos v létě postavit vlastní hrad nebo zámek? V Opočně máte šanci a fantazii se meze nekladou! Budete mít příležitost proniknout do umění architektury různých slohů v herně s kostičkami lego. Bavit se budou malí i dospělí. Inspirací pro návštěvníky mohou být vystavené modely či obrazy památek. Snad i odhalíte místo, kde dodnes sedí zazděná Kateřina ze Šelemberka.

Za kuriózními exponáty zámeckých sbírek

Kdy: v pondělí 8. května od 13.00

Za kolik: jednotné vstupné 240 korun, děti do 5 let zdarma

Proč přijít: Správcem depozitáře komentovaná prohlídka bude výjimečná, zavede za kuriozitami zámeckých sbírek. Při speciální prohlídce zhlédnete exponáty na svou dobu velice moderní a praktické. Jen pramálo byste u některých tipovali, jakému účelu sloužily a jak se tehdy používaly. K vidění bude například kopírka na dopisy z 19. století, pojízdná tabatěrka, puška pro jednookého střelce a mnoho dalšího.

TRUTNOVSKO

Dračí slavnosti

Kdy: pátek 5. května a sobota 6. května

Kde: Trutnov

Proč přijít:



Pátek: Naučná stezka akustických hudebních nástrojů

Máte rádi akustické hudební nástroje? Vydejte se tedy hudební stezkou, kde se budete moci nejen zaposlouchat do zvuků různých hudebních nástrojů, ale zároveň se o nich dozvědět zajímavé informace. Sraz účastníků je v 19:30 u jezírka v městském parku. Odtud vás po jednotlivých stanovištích provede tajemný průvodce.

19:30 – 19:40 – dešťová hůl, kalimby, ocean drum

19:45 – 19:55 – flétny, píšťaly

20:00 – 20:10 – žindl (Sofleggio frekvence)

20:15 – 20:25 – handpan

20:30 – 20:40 – didgeridoo

20:45 – 20:55 – gong, tibetské mísy

Restaurace Zámeček

Restaurace Zámeček v městském parku je již mnoho let minulostí, proč si ale toto dříve tak vyhledávané místo nepřipomenout. V místě, kde Zámeček stával, si budete moci vychutnat hudební vystoupení několika souborů a zároveň se občerstvit v improvizované kavárně. Od 21:00 nastane sled hudebních vystoupení – Za dvě dvě, Nažďár a bubeníků z Maďarska. Odtud se také budete moci vydat po vyznačené stezce do lesoparku ke Stromu přání. V kavárně budou k dispozici lístky, kam svá přání můžete napsat a poté je zavěsit na větve Stromu přání. Během sobotního programu odevzdají vaše přání magickým silám, aby se mohla reálně splnit. V případě nepřízně počasí se Hudební stezka i ostatní hudební vystoupení odehrají pod podloubím Krakonošova náměstí.

Sobota: Pozor, pozor! Dělostřelecká salva!

10:00 hod. před budovou ČSOB

V lese se chováme tiše, ale slavnosti letos zahájíte velkolepou akcí! Podařilo se zajistit několik vzácných děl, ze kterých bude vypálena slavnostní salva, která odstartuje letošní slavnosti. Nenechte si ujít tuto výjimečnou událost!

Dětský průvod O našem lese10:05 hod. před budovou ČSOB

Vyrobte si lesní zvířata v podobě kostýmů, škrabošek nebo třeba jen vystřihovánku z papíru na špejli. Fantazii se meze nekladou. Nestyďte se a tvořte! Společně s Pánem lesa poté projdete pěší zónou na travnaté prostranství pod muzeem, kde začne celodenní hraní na téma les.

Divadýlko Trdýlko:

10:30 – Houbo neplač – dětské divadlo Tmel

14:00 – Dáša Váňová (Elniaz) – přednáška a koncert

16:00 – BAF Hostinné – divadlo pro dospělé

Hlavní scéna – náměstí:

10:15 – 10:35 – Peregrin

10:50 – 11:20 – Zhor

11:30 – 11:55 – Bandiere e Spade (praporečníci)

přestávka – Lovesong Orchestra, Marta a Rasputin (pouliční hraní)

13:30 – 15:00 – KLÍČ

15:15 – 15:30 – Siderea

15:45 – 16:05 – Grál

16:20 – 17:20 – Josef Lábus a Trutnoforte

17:30 – 17:55 – Bandiere e Spade (praporečníci)

Scéna tržnice:

10:15 – 10:45 – Lovesong Orchestra

11:00 – 11:45 – 100 opic - Hadráček a létající svetr – divadlo

12:00 – 12:20 – Grál

12:35 – 12:55 – Peregrin

13:10 – 13:25 – Siderea

13:40 – 14:00 – Grál

14:15 – 15:15 – 100 opic - Chytej ušima

15:30 – 16:00 – Lovesong Orchestra

16:15 – 16:35 – Peregrin

16:50 – 17:05 – Siderea

17:15 – 18:15 – 100 opic - Chytej ušima

Všechny časy jsou pouze orientační a změna programu je vyhrazena!

Pozvánka:



20. Motorkářské požehnání & FMX show

Kdy: sobota 6. května

Kde: náměstí, Vrchlabí

Proč přijít: Symbolické zahájení motorkářské sezóny s exkluzivní FMX exhibicí Petra Piláta.

Sraz na náměstí je v 9.00 hodin, celý den hraje kapela Alibi Rock, v 11.00 je na programu uvítání starostou města Janem Sobotkou, o hodinu později začne motorkářské požehnání v kostele Sv. Vavřince. Ve 13.00 vyjede spanilá jízda směr Krkonoše. V 15.00 začne exkluzivní FMX exhibice Petra Piláta, ve třech blocích.

Pozvánka:

Pochod Babička

Kdy: sobota 6. května

Kde: start je z hřiště ve Velkých Svatoňovicích

Proč přijít: 46.ročník turistického pochodu a cyklojízdy s názvem "Babička" krajem Boženy Němcové a Aloise Jiráska. Pořadatel akce je TJ Sokol Velké Svatoňovice. Startuje se z místního hřiště od 7.00, přihlašovat se je možné až do 10:30 hodin. Vybrat si lze pěší trasu 25 km s cílem u muzea v České Skalici nebo 50 km zpět do Velkých Svatoňovic. Cyklotrasy jsou dlouhé 30, 50 a 70 km. Pro náročnější účastníky s horskými koly je připravena trasa Jestřebími horami v délce 70 km. Nejmladší turisté se vydají okolím Velkých Svatoňovic, kde pro ně zdejší hasiči připraví různá zábavná zastavení, ukončená opékáním buřtů na ohni. Na kontrolách se budete moci občerstvit, poslechnout si country kapelu, případně si i nechat prohlédnout kolo odborným pracovníkem. V cíli každý účastník s vyplněným startovacím průkazem obdrží pamětní diplom.