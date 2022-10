Vydejte se do Bradavic. Kino Bio Central Hradec Králové láká na dvoudenní maraton všech 8 filmů Harryho Pottera. Kouzelná vstupenka za 800 korun vám zajistí místo na všechny projekce v rámci obou dní. Lze sehnat vstupenky i na jednotlivé filmy za 150 korun.

Sobota 8. října

10:00 – Harry Potter a Kámen mudrců

12:50 – Harry Potter a Tajemná komnata15:50 – Harry Potter a vězeň z Azkabanu

18:30 – Harry Pottera Ohnivý pohár

21:30 – Harry Potter a Fénixův řád

Neděle 9. října

13:30 – Harry Potter a Princ dvojí krve

16:30 – Harry Pottera Relikvie smrti – část 1

19:15 – Harry Potter a Relikvie smrti – část 2

Galerie zahájí cyklus podzimních výstav

KDY: od 6. října

KDE: Hradec Králové



Galerie moderního umění Hradec Králové ve čtvrtek v 18.00 hodin otevírá hlavní výstavu s názvem Naťuknout špičku vejce: Kolumbus jindy a dnes, která se zaměřuje na zobrazování a prezentaci Kryštofa Kolumba v české kultuře, převážně od poloviny 19. století do současnosti. Galerie zároveň také odstartuje dvě výstavy věnované dílům současných autorů – Světlany Pavlíčkové a Martina Zeta.

Třebechovičtí skauti slaví výročí

KDY: v těchto dnech

KDE: Třebechovice pod Orebem

Skauti v Třebechovicích slaví letos 110 let od svého založení. Ve spolupráci s místním muzeem připravili výstavu 110 let skautingu v Třebechovicích pod Orebem, která se koná od 2. do 23. října v 1. patře muzea. Oddíl byl založen mezi prvními na území Čech a Moravy schvalovací listinou s datem 5. listopadu 1912.

„Ve výstava nečerpáte mnoho zajímavých informací o skautingu, můžete si sami vyzkoušet vázání uzlů, zkusit si stavění ohňů, nahlédnout do stanu s podsadou, otestovat svůj čich atd,“ uvádí Petra Jahnová, vedoucí muzea.

Na neděli 9. října muzeum připravilo celodenní program se vstupem zdarma. Dopoledne se budou plést paracordové náramky, od 14 hodin zavzpomínají pamětníci a po celý den můžete se skauty vázat uzle, stavět ohně, poznávat druhy dřev a otestovat své znalosti v pracovních listech.

Evropská jižní observatoř očima fotoambasadora ESO

KDY: od 6. října

KDE: Hradec Králové



Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové zve na unikátní výstavu fotografií představující výročí založení nejprestižnější astronomické organizace světa – Evropské jižní observatoře (ESO). Byla založena v roce 1962 a dnes je jejím členem 16 evropských států. Česká republika je řádným členem od roku 2007. ESO provozuje několik pozemských observatoří v chilské poušti Atacama. Jsou to observatoře Cerro Armazones, Paranal, La Silla a ALMA. A právě na tato místa a na dalekohledy patřící k největším na světě se podíváte očima a objektivem Zdenka Bardona, člena Východočeské pobočky České astronomické společnosti a fotoambasadora ESO. Vernisáž se koná v konferenčním sále v 5. NP 6. října od 17:00.

Památný den sokolstva

KDY: 7. a 8. října

KDE: Hradec Králové

Při příležitosti 100 let trvání našeho novodobého státu byl 8. říjen – Památný den sokolstva uznán i jako Významný den ČR. Každý rok 8. října si členové Sokola připomínají padlé bratry a sestry během tří domácích odbojů. Krojovaní sokolové se po celé republice setkávají u pomníků a památníků, aby uctili památku tragicky zesnulých členů Sokola.

Pietní akt se vztyčením sokolské vlajky 7. října v 9.15 hodin, Královéhradecký kraj (Pivovarské náměstí), Pietní akt se vztyčením sokolské vlajky 7. října v 17 hodin, před budovou TJ Sokol Pražské Předměstí, HK, Pietní shromáždění k uctění památky sokolských obětí 8. října po celý den.

Netradiční umění na stomických pytlíčcích

KDY: do 29. října

KDE: Hradec Králové



V rámci osvěty o životě lidí s vývodem České ILCO připravilo projekt PytlíkART, malování na stomické sáčky. Výstavou uměleckých děl na stomických pomůckách spolu s příběhy jejich autorů nejen z řad stomiků ukazujeme veřejnosti, co je stomie a jak vypadá stomický sáček. Výstava netradičního umění se koná v Turistickém informačním centru na Eliščině nábřeží od 3. do 29. října.

Rychnovskou osmičku bude moderovat Martin Růža

KDY: 7. až 9. října

KDE: Rychnov nad Kněžnou

Soutěž neprofesionálních filmů a filmů studentů filmových škol s mezinárodní účastí Rychnovská osmička se uskuteční od 7. do 9. října. 64. ročníkem festivalu amatérského filmu bude provázet zpěvák a moderátor Martin Růža. Rychnovská osmička je mezinárodní soutěž neprofesionálních filmů s více než šedesátiletou tradicí. Žánrově událost není omezena. Mezi soutěžní kategorie patří dokumenty, reportáže, hrané a animované filmy.

55. Národní sokolnické setkání zamířilo do Opočna

KDY: 5. až 8. října

KDE: Opočno



Klub sokolníků a Českomoravská myslivecká jednota připravila 55. Národní sokolnické setkání s mezinárodní účastí. Událost odstartovala tuto středu a potrvá až do soboty. Veškeré informace na webu pořadatele Klubu sokolníků ČMMJ.

Zahrada v Častolovicích rozkvetla do krásy

KDY: 6. až 9. října

KDE: Častolovice

Po dvouleté přestávce se ve dnech 6. až 9. října v novém výstavním areálu v Častolovicích koná již dvacátá druhá zahrádkářská výstava s názvem Zahrada východních Čech a s logem Radost – Krása – Užitek. Výstava bude otevřena od 9 do 17 hodin, v neděli do 16 hodin.

Co všechno bude k zhlédnutí? Spousta ovoce, zeleniny a květin. Také včelaři, drobní chovatelé, kaktusáři, ornitologové, bylinkáři, mykologové a další si přijdou na své. Vše v krásném aranžmá, doplněné zurčícím potůčkem, jezírkem s vodní kaskádou a světelnými efekty. Proběhne i tradiční soutěž o nejlepší misku ovoce, opět bude fungovat i odborná poradna. Návštěvníci budou moci nahlédnou do kuchyně výrobců skleníků, zahradního nábytku a nářadí. Mlsné jazýčky přivítají pekárenské a cukrářské výrobky, včetně ochutnávek různých salátů. Děti jistě uvítají v části expozice s názvem Selský dvoreček živou domácí drůbež, milovníci dobrého vína mohou posedět ve sklípku s možností ochutnávky. Doprovodný program, stánkový prodej a bohaté občerstvení bude zajištěno. Ve dnech výstavy můžete navštívit i renesanční zámek v Častolovicích, Galerii Antonína Hudečka nebo zajímavou výstavu Od Vrchů až po Orlici aneb Četníci z Častolovic (7. až 9. října ) v místním muzeu. Pořadatelé zvou na tuto výstavu všechny milovníky přírody a krásy. Zváni jsou jak odborníci, tak široká veřejnost.

Výstava přibližuje Aloise Kareše

KDY: do 30. října

KDE: Vamberk



Spolek přátel historie Vamberka ve spolupráci s partnery připravily v Muzeu krajky Vamberk výstavu rodáka Vamberka Alois Kareš a vystěhovatelství z Vamberka a Orlických hor. Expozice je přístupná do 30. října.