Víkend 20. a 21. května nabídne mnoho zajímavých akcí a událostí. Vyberte si z nabídky, kterou vám pravidelně přinášíme. Rádi fotografujete a natáčíte videa? Pokud kamkoliv zavítáte, napište nám o tom a pošlete snímky i krátké záznamy, rádi vše zveřejníme v rubrice Čtenář reportér.

Sraz vojenské techniky u dělostřelecké tvrze Stachelberg. | Foto: Jan Bartoš

HRADECKO

Královéhradecká muzejní noc

Kdy: pátek 19. května od 18 do 24 hodin

Kde: muzea a galerie v Hradci Králové a okolí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Královéhradecká muzejní noc bude letos už 16. ročníkem, kterým se muzea a galerie v Hradci Králové a okolí připojují do celorepublikového cyklu muzejních nocí. Letošní ročník se v Hradci Králové a okolí uskuteční tentokrát 19. května 2023 od 18 do 24 hodin. Programy zapojených muzeí i galerie budou návštěvníkům přístupné zdarma. Do muzejní noci se zapojily tyto instituce: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Muzeum války 1866, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Labyrint Divadla Drak, Informační centrum a Malá vodní elektrárna Hučák, Muzeum parních strojů v Malšovicích, Muzeum bednářství Jaroslava Tománka v Praskačce, Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové. Více informací najdete například na webu Muzea východních Čech: https://www.muzeumhk.cz/program/muzejninoc.html





MINT Market

Kdy: sobota 20. května od 10 do 17 hodin

Kde: Smetanovo nábřeží, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: MINT Market - to jsou moderně pojaté trhy se svěží módou, šperky, designem, delikatesami, kosmetikou a dalšími poctivě zpracovanými výrobky, které poskytují prostor menším a začínajícím návrhářům, tvůrcům a všem nadšencům, kteří se zkouší postavit na vlastní nohy. V sobotu 20. května se po více než půl roce vrací do Hradce Králové na Smetanovo nábřeží. Představí se tu více než 60 českých, slovenských a ukrajinských tvůrců. Pro návštěvníky bude otevřeno v sobotu od 10 do 17 hodin. Vstup je jako vždy zdarma, bez bariér a vítání jsou také vaši čtyřnozí miláčci. Zároveň se tu bude konat food festival Nábřeží žije jídlem, takže o důvod víc dorazit.

Pivní pohoda v Chlumci

Kdy: sobota 20. května od 12 do 22 hodin

Kde: Městské koupaliště, Chlumec nad Cidlinou

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Druhý ročník Pivní pohody v Chlumci nad Cidlinou na koupališti je tu! Čeká vás šest řemeslných pivovarů, street food a samozřejmě živá hudba. Událost si můžete užít zdarma, vstupné se neplatí. Těšit se můžeme na tyto pivovary: Pivovar Trautenberg, Pivovar Ovipistán, Pivovar Rampušák, Hradecký Klenot, Pivovar Tambor, Pivovar Mordýř. Akci doprovodí i hudba, na pódiu se představí kapela Olin Black a další.

Sousedání na Malém náměstí

Kdy: neděle 21. května od 14 do 18 hodin

Kde: Malé náměstí, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Sousedské setkání na Malém náměstí s názvem Sousedání, které se chystá na nedělní odpoledne 21. května, opět zve obyvatele Hradce Králové k přátelskému posezení, hrám a zábavě. Organizátoři z akční skupiny Divá bába tentokrát připravili mimo pojízdné knihovny, výtvarných aktivit a malování na chodníku také dvě vystoupení místních umělkyň – písničkářky Nessie a básnířky Michaely Horynové. Prezentovat se budou také lokální projekty – třeba Komunitní zahrada Střelák nebo cykloservis a kavárna Bajkazyl, součástí akce bude také bleší trh. Aktuální novinkou na Sousedání bude tančírna, která přislíbila lekci tance. Začne v 17 hodin a uzavře odpolední program akce. Akce je pro příchozí zdarma, materiál na výtvarné aktivity bude připraven na místě.

JIČÍNSKO

Zahájení nové lázeňské sezóny

Kdy: sobota 20. května od 10.00 do 20.30 hodin

Kde: Lázně Bělohrad

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na hlavním pódiu bude požehnáno léčivým zdrojům, poslechnete si skupinu Laura a její tygři.

Můžete se těšit také na food festival a jarmark s různorodou nabídkou a bohatý program pro nejmenší.

Loutkobraní - pohádkový festival pro děti

Kdy: sobota 20. května od 13.30 do 17.00 hodin

Kde: Jírovy sady, Nová Paka

Za kolik: dospělí 100 korun, děti 70 korun, rodinné (2 dospělí a 2 děti) 250 korun

Proč přijít: MKS Nová Paka pořádá celodenní dětský festival plný pohádek, dílniček a hraní. Doprovodný program ve spolupráci s LS Rolnička, DDM Stonožka Nová Paka, Rodinným centrem AlPaka a SOŠPg Nová Paka bude probíhat od 13:30 do 17:00 hodin .

Program:

13:30 – Špílmachr – Jenovéfa – Studio Damúza

15:00 – Ptačí pohádka – Divadlo PUK

16:30 – Sněhurka a sedm trpaslíků – Divadlo Víti Marčíka

Veteránem okolo Pecky

Kdy: neděle 21. května od 9.00 do 14.00 hodin

Kde: Pecka

Proč přijít: Akce je určena pro majitele historických osobních automobilů a motocyklů do roku výroby 1985, výjimečně mladší. Skládá se z vystavení vozidla a nenáročné jízdy podle jednoduchého itineráře, ale je možné veterána pouze vystavit na náměstí.

NÁCHODSKO

6. Charitativní běh na Špince

Kdy: sobota 20. května od 9.00 hodin

Kde: tábořiště Špinka u Červeného Kostelce

Proč přijít Těšit se můžete na tratě 0,6; 2; 5; 10 km. Nejrychlejší běžkyně a běžec na 10 km vyhrají koloběžku. Online registrace na www.BehNaSpince.cz. Součást seriálu závodů Primator Cup. Běží se pro Stacionář NONA v Novém Městě nad Metují, který se snaží pomoci lidem s mentálním postižením zapojit do normálního života. Jejich cílem je co největší samostatnost tamních klientů, rozvíjí jejich sociální dovednosti a zručnost. Klienti se aktivně zapojují do sportovních aktivit, exkurzí a různých výletů. Zatímco stacionář se těmto lidem několik hodin denně věnuje, může si jejich rodina odpočinout.

Otevření lázeňské sezóny v Malých lázních Běloves

Kdy: sobota 20. května ve 14.00 hodin

Kde: Náchod-Běloves

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: V bohatém programu si přijdou na své všichni bez rozdílu věku. Nejmladší návštěvníky jistě potěší dětské zpívánky, muzikál, anebo sportovní a pohodové sportovní aktivity s Déčkem Náchod. Pro dospělé je připravený hudební program nebo možnost nahlédnout do úpravny vody a vrtu Běla. Občerstvení zajištěno.

Běh o Běloveské bublinky

Kdy: neděle 21. května od 10.00 do 13.00 hodin

Kde: Malé lázně, Náchod-Běloves

Za kolik: Dětské kategorie mají startovné zdarma.

Proč přijít: Běžecký závod pro každého. Trasy pro dětské kategorie od 300 m do 2 km. Pro dospělé je připravená trasa 5 km. Každý účastník získá účastnickou medaili, věcné ceny pro první tři v každé kategorii, ceny pro dětské závodníky. Více informací na: https://www.deckonachod.cz/akce/2374-beh-o-beloveske-bublinky?fbclid=IwAR1XIujiyUT2VAEFvuWsdS9jHWxV-vygS3hEEX2DjXGEto_9BwbnXuMG0-U

RYCHNOVSKO

Potštejnská pouť

Kdy: pátek 19. až neděle 21. května

Kde: Potštejn

Proč přijít: Tradiční a jedna z největších akcí svého druhu v regionu láká na pouťové atrakce, bohatý výběr stánkového prodeje, ale i na duchovní část programu. V sobotu v 17 hodin začne v kostele svatého Vavřince představení Svět hudby, v neděli v 7.30 je u téhož kostela sraz pro účastníky pobožnosti Křížové cesty. V 9 hodin bude následovat mše svatá v hradní kapli svatého Jana Nepomuckého a v 11 hodin mše svatá v kostele svatého Vavřince.

Květnová výstava stavebnic

Kdy: čtvrtek 18. až pondělí 29. května

Kde: Hotel Dobruška (v prostorách jídelny v zadní části)

Za kolik: dospělí 60 korun, děti do 15 let a ZTP 30 korun

Proč přijít: Na výstavě stavebnic v Dobrušce se můžete těšit na více než 700 lego modelů a historických setů, středověká diorama, realistická městečka a koho stavebnice zaujmout natolik, že by si je chtěl pořídit, budou i k prodeji. Připraven je také kvíz o ceny.

Harrachovské letohrádky

Kdy: sobota 20. května od 10 do 15 hodin

Kde: v horní části zámeckého parku před letohrádkem

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Správa opočenského zámku zve na první dětský den. Bude plný soutěží a nabídne doprovodný program, děti i dospělé přenese do doby raného baroka. Vyzkoušíte si na jednotlivých stanovištích různé disciplíny zaměřené na období, kdy byl v zámeckém parku vybudován letohrádek, který k zábavám šlechty i šlechtických dětí sloužil.

TRUTNOVSKO

Sraz vojenské techniky na Stachelbergu

Kdy: sobota 20. května od 9.00 hodin

Kde: Tvrz Stachelberg, nad vesnicí Babí mezi Trutnovem a Žacléřem

Za kolik: vstupné na akci dobrovolné, do pevnosti dle ceníku muzea

Proč přijít: Spolek Vojenská vozidla Trutnov pořádá už poosmé sraz vojenské techniky. Těšit se můžete na jízdy historickými vojenskými vozidly i let vrtulníkem. Kromě toho si také můžete zkusit paintball, dát si guláš z polní kuchyně, prohlédnout si tatry z Rallye Dakar, představí se složky integrovaného záchranného systému a mnoho dalšího. Zdejší muzeum bude otevřené.

Pozvánka:

Den Městyse Černý Důl

Kdy: 20. května od 10.00 hodin

Kde: Černý Důl

Proč přijít: Na programu je hudební divadlo pro děti, vystoupení žáků ZŠ, tanečnice Sultánky, zahrají vám The Backwards – Beatles revival, Elvis Presley revival, Suffering souls, Černohorský štěk, dechovka Krakonošanka… Nebudou chybět vyhlídkové jízdy vláčkem, malování na obličej a výtvarné dílny, ukázky zásahů hasičů a záchranářů. Připraveno bude posezení, občerstvení, pamlsky a cukrovinky. V sobotu můžete od 13:00 do 16:00 bezplatně navštívit Muzeum Podzemí Krkonoš.

Pozvánka:

Pozvánka: