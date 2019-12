Mountfield HK – Sparta Praha

KDY: 28. prosince, 16.00

KDE: ČPP Aréna

V zápase 31. kola hokejové Tipsport Extraligy zavítá do Hradce Králové pražská Sparta. Zatímco Mountfield se nachází ve středu tabulky a v posledních zápasech se mu příliš nedařilo, Sparta, hrající ve skvělé formě, momentálně celou ligu vede. Hradecké hokejisty tak čeká velmi těžké utkání. Vstupenky lze koupit online v předprodeji.

Lokálka v Lucii

KDY: 28. prosince, 19.30

KDE: Country Club Lucie



Tradiční koncert kapely Lokálky, který uzavře její jubilejní 45. sezónu. Koncert začíná v 19.30 v Country Clubu Lucie na Novém Hradci.

Tenkrát podruhé

KDY: 29. prosince, 20.00

KDE: Bio Central

ZA KOLIK: 130 Kč



Oceňovaný francouzský film o stárnoucím Victorovi, který dostane poukaz do zážitkové agentury, která dokáže svým klientům pomocí kulis a herců zinscenovat jakoukoliv historickou epochu. Victor touží vrátit se do nespoutaných sedmdesátých let a ještě jednou prožít první rande se svou ženou. Projekce začíná ve 20 hodin, vstupné je 130 korun.

Loutkové divadlo – Jak šel kozlík do světa

KDY: 28. prosince, 15.00

KDE: Orlice Park

ZA KOLIK: Zdarma



Další představení z pravidelného cyklu loutkových divadel pro návštěvníky obchodního centra Orlice park. Tentokrát vystoupí Sváťovo dividlo s hrou nazvanou Jak šel kozlík do světa. Představení začíná v 15 hodin v relaxační zóně ve druhém patře.