Burza vinylů

KDY: 11. ledna, 10.00

KDE: Továrna

ZA KOLIK: Zdarma

Burza vinylů, CD a dalších nosičů – gramofonové desky, kompaktní disky, audiokazety, hudební DVD, knihy a časopisy o hudbě, plakáty a fotky, gramofony a jejich příslušenství, zkrátka nabídka všeho, co se hudby týká. Pro kupující je vstup zdarma. Vítáni jsou všichni prodejci. Kdo bude mít pár desek v ruce nebo v tašce, zaplatí symbolický poplatek, který pak může proměnit zpět na baru za občerstvení.

Královéhradecký městský ples

KDY: 11. ledna, 20.00

KDE: Kongresové centrum Aldis

ZA KOLIK: 400 Kč



Již 20. ročník královéhradeckého městského plesu. Po slavnostním zahájení otevře plesové dění již tradičně hradecká Filharmonie. V průběhu večera dále vystoupí Moondance Orchestra Martina Kumžáka, Yvetta Blanarovičová, Petr Kotvald a další. Lístky stojí 400 korun.

Malý, hubený a jednooký

KDY: 12. ledna, 16.00

KDE: Kavárna Artičok

ZA KOLIK: 80 Kč



Veselé pohádkové divadelní představení.

Pohádka je vhodná pro děti od 5 let. Na jevišti se dětem představí senilní král, stará princezna, bezzubý drak, nebo kouzelný dědeček, který už nemá, co by komu kouzelného dal. A především hlavní hrdina – malý, hubený, jednooký Honza. A také Ignác Urvinitka, ošklivý zbohatlík, který se už roky marně uchází o ruku princezny. Vstupenky se prodávají od 15 hodin na místě, jejich cena je 80 korun.

Nedělní ateliér – Dračí animace

KDY: 12. ledna, 14.00

KDE: Divadlo Drak

ZA KOLIK: 90 Kč



Unikátní možnost vyrobit si ploškovou loutku a naučte se ji animovat jako praví filmaři. Z dílny vznikne krátké video, díky kterému se pak zájemci mohou vydat do vlastní pohádky, kdykoliv se jim zachce. Cena vstupenky je 90 korun, vstupné zahrnuje materiál na výrobu a práci s lektory. Součástí je rovněž vstup na aktuální výstavy a do Dračí laboratoře.