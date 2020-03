Agrippina

KDY: 29. února, 18.45

KDE: Bio Central

ZA KOLIK: 390 Kč

Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Agrippina od Georga Friedricha Händela je satirické dílo pojednávající o vztahu sexu, moci a politiky. Ukazuje divákům děsivý svět, v němž nikdy nedošlo k rozpadu Římské říše, která se tím pádem udržela do dnešní doby a nastavuje tak zrcadlo současné společnosti. Inscenace odhaluje korupční praktiky vládnoucí třídy, kterou ztělesňuje Joyce DiDonato v roli titulní postavy, mocichtivé císařovny Agrippiny. Orchestr bude řídit známý mistr barokního repertoáru, maestro Harry Bicket. Lístky stojí 390 korun, představení zahrnuje přestávku.

Masopust na Malém Růžku

KDY: 29. února, 10.00

KDE: Hostinec Malý Růžek



Masopustní veselí v hostinci Malý Růžek. Od ranních hodin budou ke koupi jitrnice, jelita, tlačenka a koláče. V průběhu dne bude nabídka postupně rozšířena o prejt, kroupy, zabijačkový guláš a další teplá jídla. Vše doplní masopustní pivní speciály. Ve 13 hodin započne tradiční masopustní maškarní průvod a od 14 hodin zahraje cimbálová kapela. Masopust s neopakovatelnou atmosférou potrvá až do pozdně večerních hodin. Celá akce se koná ve spolupráci s Chilli Tátou, kuchyní na kolech.

A neříkej to ve škole…

KDY: 1. března, 15.00

KDE: Labyrint Divadla Drak

ZA KOLIK: 90 Kč



Komentovaná prohlídka výstavy A neříkej to ve škole… s její autorkou Martinou Markovou. Výstava se dotýká tématu stísněné atmosféry normalizace. Omezování lidských a občanským práv, vyvíjení tlaku na rodiče přes jejich lidi, omezování studia, cestování a svobody slova. Neexistoval svobodný tisk, který by přinášel objektivní informace, nebyla možnost demokratických voleb. Autorka připomíná obtížnou dobu prostřednictvím mnoha artefaktů z tehdejších let. Věcí denní potřeby, denního tisku, oblečení a mnoha dalších předmětů.

Prohlídka začíná v 15 hodin, vstupné je 90 korun.

Violoncellistka & Tance ve skupinách

KDY: 1. března, 20.15

KDE: Bio Central

ZA KOLIK: 250 Kč



Světová premiéra baletního představení Královského baletu v Londýně. Inscenace proslulé choreografky Cathy Marston je rozdělena do dvou částí. Inspirací k první se staly život a kariéra violoncellistky Jacqueline du Pré. Druhou část programu tvoří dnes už klasická elegantní a elegická choreografie Jeroma Robbinse pro pět párů na hudbu skladatele Fryderyka Chopina. Základní vstupné činí 250 korun, pros studenty a seniory pouze 200 korun.