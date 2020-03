Talkshow VM

KDY: 7. března, 19.00

KDE: U Stolu

ZA KOLIK: 250 Kč

Další díl talkshow mladého moderátora Vítka Martince. Prvním hostem bude kapitán hokejového Mountfieldu HK Radek Smoleňák. Třiatřicetiletý útočník působil ve Švédsku, Finsku, Rusku a pár startů si připsal také ve slovutné NHL. Dlouhá léta hrál také v české reprezentaci, nastoupil za ní celkem do 150 zápasů, zahrál si i na mistrovství světa. V talkshow dále vystoupí Ivana Korolová – herečka známá ze seriálu Krejzovi, dabérka Lízy Simpsonové a také budoucí maminka. Vstupenky stojí 250 korun.

Retro výstava 100 československých NEJ

KDY: 7. března, 14.00

KDE: Orlice Park

ZA KOLIK: Zdarma



Zahájení unikátní výstavy, která přináší to nejlepší pod hlavičkou „Made in Czechoslovakia“. Výstava je rozčleněna do deseti kategorií, z nichž každá obsahuje deset tematických exponátů, jež proběhly nebo vznikly v průběhu let 1918 až 2018 v Česku a na Slovensku. K vidění tak budou vynálezy, knihy, sportovní výkony, ale i předměty denní spotřeby. Expozice má rovněž edukační přesah, především pro žáky základních a středních škol. Zahájení bude doprovázeno zábavným programem, které si pro návštěvníky připravili moderátoři. Součástí bude i vystoupení zpěváka Adama Hobzy. Výstava potrvá až do 28. března.

FCHK – SK Líšeň

KDY: 8. března, 14.30

KDE: Všesportovní stadion

ZA KOLIK: 80 Kč/ pro studenty a důchodce 40 Kč



Hradečtí fotbalisté přivítají v prvním kole jarní části Fotbalové národní ligy SK Líšeň. FCHK přivedl v zimní pauze několik posil, mezi nimiž vyčnívá zkušený Jakub Rada, který si dokonce zahrál i za českou reprezentaci. Na podzim se oba soupeři rozešli smírně 3:3. Hradec je v průběžné tabulce pátý, Líšeň je na osmé příčce. Cena vstupenek je 80 korun, pro studenty a důchodce za polovinu.

Muzejní neděle – Turnaj královny Elišky

KDY: 8. března, 10.00, 13.00

KDE: Muzeum východních Čech

ZA KOLIK: 80 Kč děti/ 30 Kč dospělí



Další z řady tematických muzejních nedělí bude patřit připomínce časů české královny Elišky Rejčky. Návštěvníci se dozví mnohé o středověké módě, ale také především o životě na královském dvoře, a to jak u stolu, tak na kolbišti. Bude možno si zblízka prohlédnout šaty bohatého velmože i zbroj chrabrého rytíře. Součástí programu bude dětský turnaj a výroba vlastního erbu. Akce je vhodná pro děti od šesti let. Program proběhne během dne dvakrát, nejprve od 10 hodin, podruhé pak od 13 hodin. Vstupné činí 80 korun pro děti a 30 korun pro dospělé.