Blíží se sobotní výlov rybníka Datlík

KDY: 23. října

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: zdarma

Už tuto sobotu pořádají Městské lesy Hradec Králové výlov rybníka Datlík. Návštěvníci se mohou podívat na průběh výlovu, seznámit se s rybářským řemeslem a koupit si čerstvou rybu, právě vytaženou z vody. Výlov začíná v 8 hodin ráno, prodej čerstvých ryb je pak plánován od 9 hodin na sádkách Datlík. V nabídce bude Hradecký kapr, ale i další druhy ryb. Během celého dopoledne nebude chybět ani občerstvení.

Chlumec ožije posvícením. Chovatelé vystaví až 500 zvířat

KDY: 23. a 24. října

KDE: Chlumec nad Cidlinou

ZA KOLIK: zdarma



Český svaz chovatelů v Chlumci nad Cidlinou pořádá tradiční výstavu drobného domácího zvířectva a exotického ptactva. Chovatelé o víkendu 23. a 24. října vždy od 8 hodin u chlumeckého koupaliště představí na 500 kusů zvířat, včetně možnosti zakoupení. Součástí expozice bude soutěž o zajímavé ceny, např. rodinná vstupenka do Fajnparku, poukázka do zámecké restaurace a další. Na akci bude k dostání i domácí med, prodej chovatelských potřeb a návštěvníky pobaví králičí Hop. Před koupalištěm budou také posvícenské atrakce.

Koncert ve Třebši pro lidi v nouzi

KDY: 23. října

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

V sobotu od 17 hodin se ve sportovní hale v Hradci Králové – Třebši uskuteční benefiční akce pro hradeckou Potravinovou banku. Její součástí bude mimo jiné koncert kapely Nadoraz. Vstupné je dobrovolné, peníze získá Potravinová banka, která pomáhá lidem v nouzi.

Jizerská padesátka na fotografiích

KDY: do konce října

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: zdarma



V Informačním centru Hučák je k vidění výstava Jizerská 50 | Viděna šesti. Své snímky do expozice propůjčili významní fotografové: Markéta Navrátilová, Jiří Langpaul, Jan Šibík, Daniel Hušták, Lukáš Dvořák a Tomáš Vocelka.

Továrna na utopii

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: zdarma

V říjnu se pro návštěvníky Labyrintu Divadla Drak otevřela nová autorská interaktivní rodinná výstava zabývající se utopickými motivy v díle Karla Čapka. Ta navazuje na inscenaci R.U.R. 2.0 vytvořenou u příležitosti stoletého výročí prvního uvedení legendárního Čapkova dramatu, která měla v Draku premiéru v červnu 2021. Výstava nese název Továrna na utopii a vychází z Čapkových děl Továrna na absolutno, Krakatit, Válka s mloky, R.U.R. a Věc Makropulos.

„Bělení oblaků“ zakončí výstavní sezónu v galerii

KDY: 22. října

KDE: Rychnov nad Kněžnou

ZA KOLIK: zdarma



Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou připravuje rozloučení s výstavní sezónou v Orlické galerii. „Bělení oblaků“ se uskuteční v pátek 22. října od 9 do 20 hodin v Orlické galerii (II. patro Kolowratského zámku). Program akce: Haiku / moje obrazová báseň, od 9 do 20 hodin – samoobslužný výtvarný program pro děti i s pra/rodiči, žáky, studenty i dospělé inspirovaný tvorbou Vladimíra Hanuše, Piju čaj – vyrobte si ozdobný dárkový sáček na svůj vlastní sypaný čaj. Výtvarná aktivita pro všechny, kteří mají chuť tvořit, Bělení oblaků, od 17 hodin – komponovaný program s přednesem básní Vladimíra Hanuše ze stejnojmenné sbírky a veršů Louisy Glückové ze sbírky Divoký kosatec, Prohlídka výstavy Vladimíra Hanuše / Před stavy za účasti autora. Po celý den vstup do Orlické galerie a expozic muzea volný. Událost proběhne za dodržení protiepidemických nařízení vlády ČR.

Dobrušské vlastivědné muzeum zve do sklípku

KDY: v těchto dnech

KDE: Dobruška

Dobrušský sklep rodného domu F. L. Věka se oblékl do podzimního hávu, přijďte si ho s dětmi prohlédnout. Do konce října bude součástí výstavy také Melivák z archeologického skanzenu Villa Nova Uhřínov – kopie kamenného ručního mlýnku neboli žernovu, na kterém si sami můžete do papírového kornoutku namlít svou trošku mouky.

Neratov láká na novou výstavu v infocentru

KDY: Neratov

KDE: v těchto dnech

ZA KOLIK: zdarma



Nejen za informacemi a zajímavými tipy můžete vyrazit do nedávno otevřeného Informačního centra v Neratově. V pátek 15. října se tu otevřela výstava. Představuje malbu Lenky Přívratské ze Žamberka a fotografie Petra Zámečníka, které zdobí i kostel svatého Jana Nepomuckého na Vrchní Orlici.

Četnická stanice nejen za první republiky

KDY: v těchto dnech

KDE: Rychnov nad Kněžnou

Expozice Muzea a galerie Orlických hor v Rychnověnad Kněžnou zahrnuje vytvořenou expozici k četnické stanici, která představuje fungování četnictva v rychnovském regionu, jeho poslání, vybavení a výstroj a seznamuje návštěvníky s konkrétními případy, které četnictvo řešilo na základě zajímavých dobových kronik a novinových zpráv.

Příznivci piva, zavítejte do vamberského muzea

KDY: do konce října

KDE: Vamberk



Na podzim byla v Muzeu krajky Vamberk slavnostně zahájena výstava Pivovary a hospody ve Vamberku. Expozice Spolku přátel historie Vamberka vznikla ve spolupráci s Muzeem krajky Vamberk. Bohatou textovou část doplnila celá řada trojrozměrných předmětů ze sbírek Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou iz těch soukromých, historické fotografie, mapy se zakreslenými hospodami či stavební plány. Velkou zajímavostí je také soubor pivovarských odznaků Reného Kolečka, který je jeden z největších v České republice. Expozici můžete navštívit do 14. listopadu.

Na koncert kapely Kryštof ve Vamberku s expres testováním

KDY: 22. října

KDE: Vamberk

Už tento pátek od 19 hodin začne ve Vamberku koncert kapely Kryštof. Pro fanoušky, kteří se chtějí zúčastnit, je připraveno expresní testování s online registrací na www.festtest.cz, při splnění podmínek úhrady zdravotní pojišťovnou. Nemáte-li platný certifikát o testování nebo ukončeném očkování (minimálně 14 dnů po poslední dávce), nemusíte kvůli testu nikam jezdit. Stačí se jednoduše předem zaregistrovat na www.festtest.cz. V předsálí Městského klubu Sokolovna pak sdělíte testujícím své registrační číslo, samotný test zabere jen pár minut.

Orlické Záhoří otevřelo malé muzeum

KDY: po celý říjen

KDE: Orlické Záhoří

ZA KOLIK: zdarma



Ve veřejných prostorách obecního úřadu jsou nově umístěny sbírky historických předmětů a fotografií z obce a blízkého okolí. K vidění je tu například historický oděv, jídelní servis, sbírky zápalek, expozice představuje i ruční práce, tkalcovství, práci s dřevem či sklářství. A v současné době jsou zde umístěny fotografie z partnerského projektu gminy Międzylesie s názvem Prolínání příhraničních kultur v obcích Międzylesie a Orlické Záhoří.