Hradecká galerie zve na novou výstavu

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové

Výstava s názvem „Originál?“ chce poukázat na skrytý fenomén, kdy se odhaduje, že se v českých galeriích či soukromých rukách pohybuje odhadem až 40 procent padělků. Své o tom ví i samotná hradecká výstavní instituce, která návštěvníkům nabízí více jak 100 děl, kdy se hodnota falz vyšplhala až na 200 miliónů korun.

„Nebýt této výstavy, tak nevíme, že jsme měli v depozitáři na 20 padělaných děl,“ řekl k výstavě ředitel galerie František Zachoval. Tato díla, která se dlouhá léta považovala za originály, se sem dostala v 60. a 70. letech minulého století, kdy byla do galerií distribuována centrálně a nebyly prostředky ani vůle je jakkoliv zkoumat. „Ale podezření tu byla. Například u Zátiší od Emila Filly či Dívčí hlava z profilu od Jana Zrzavého. Ostatně právě Zrzavý patří k jedněm z nejpadělanějších autorů. A právě dílo Jana Zrzavého stálo nejenom u zrodu výstavy, ale i samotného názvu.

Hravá výstava plná robotů a božské energie

KDY: od 5. října

KDE: Hradec Králové



Divadlo Drak otevřelo vernisáží v úterý 5. října novou rodinnou interaktivní expozici s názvem Továrna na utopii. Výstava věnovaná utopickým motivům v díle Karla Čapka volně navazuje na autorskou inscenaci R.U.R 2.0, která vznikla u příležitosti stoletého výročí uvedení legendárního Čapkova dramatu R.U.R. právě v Hradci Králové. Expozice vychází z děl Továrna na absolutno, Krakatit, Válka s mloky, R.U.R. a Věc Makropulos. Expozici ocení dospělí i děti.

Hradec zkrášlila nová galerie

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové

Uplynulou sobotu 2. října byla na Velkém náměstí v Hradci Králové zpřístupněna nová galerie Na Parkány soubornou výstavou s názvem NEKONKRÉTNO 9.

„Nově otevřená galerie Na parkány v centru krajského města představuje po sobotní vernisáži soubornou výstavu uměleckého spolku NEKONKRÉTNO 9, který má za sebou již 9 let svého působení. Samostatně tvořící výtvarníci uvádí různorodou paletu svých děl nejrůznějších technik. Zhlédnout je lze až do konce roku,“ informovala za galerii Alexandra Hrubešová.

Muzeum zdobí originální šperky

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové



V Muzeu východních Čech v Hradci Králové můžete do 24. října navštívit výstavu autorských šperků Sylvie Majerové. Tvorbu šperkařky charakterizuje originalita a návrat k přírodě. Její šperky vznikají v malých sériích, většina z nich jsou neopakovatelnými originály, a to zejména díky drahým kamenům, které bývají k dispozici po jednom kusu. Při celém procesu výroby šperků je brán ohled na životní prostředí.



Na expozici je prezentován průřez napříč jednotlivými kolekcemi, některé jsou stále doplňovány novými šperky, jiné obsahují již jen několik málo kusů. Jako novinka je připravena série šperků s českými vltavíny, které byly broušené v dílně brusiče Davida Kempného.

V sobotu startují operní přenosy

KDY: 9. října

KDE: Hradec Králové

Živé přenosy z Metropolitní opery v New Yorku se vrací zpátky do kina Bio Central. První přenos opery skladatele Musorgského výpravné dílo Boris Godunov si diváci vychutnají 9. října od 18:45. Představení diváky zavede do carského Ruska.

Výstava podporuje důstojnou práci

KDY: do 9. října

KDE: Hradec Králové



Hradecká zdravotnická škola je v letošním roce organizátorem Výstavy na stromech, což je celorepublikový happening na podporu důstojné práce. Akce se koná každý rok v říjnu během Týdne důstojné práce. V letošním roce připadá výstava na 2. až 9. října, její téma je Život v bavlně a informuje o podmínkách jejího pěstování v zemích globálního jihu. Expozici je možné zhlédnout na plotě a v zahradě domova mládeže zdravotnické školy, Hradecká 868.

Jizerská padesátka na fotografiích

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové

V Informačním centru Hučák je k vidění výstava Jizerská 50 | Viděna šesti. Své snímky do expozice propůjčili významní fotografové: Markéta Navrátilová, Jiří Langpaul, Jan Šibík, Daniel Hušták, Lukáš Dvořák a Tomáš Vocelka.

Památný den sokolstva

KDY: 8. října

KDE: Hradec Králové



Památný den sokolstva byl usnesením parlamentu a senátu zařazen od roku 2019 mezi významné dny České republiky. Sokolové si tak opět připomenou 8. říjen 1941, nejtemnější datum ve 159leté historii této nejstarší tělocvičné organizace. Letos je to připomenutí již osmdesáté.



Dopravní podnik města Hradce Králové bude po celý den vozit na autobusech a trolejbusech MHD (115 vozů) sokolské vlaječky.



Sokolskou vlajku slavnostně vyvěsí v 8.00 hodin před budovou Magistrátu města Hradce Králové zástupci sokolských jednot z Hradce Králové společně s představiteli města.



Sokolská vlajka letos podruhé zavlaje i před budovou Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na Pivovarském náměstí, kde ji jeho představitelé slavnostně vyvěsí spolu se zástupci sokolských žup a jednot v kraji v 9.15 hodin.



Památný den sokolstva si ve svých městech a obcích připomenou ve většině z 86 sokolských jednot v Královéhradeckém kraji. Mnohé jednoty se také přidají k tzv Večeru sokolských světel, kdy budou po řekách a rybnících posílat lodičky za sokolské duše popravených a umučených sokolů.