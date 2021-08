Rock for People Hope přivítá umělce z osmi zemí

KDY: 13. - 14. srpna (Od čtvrtečního večera bude probíhat v prostorech kempu také večírek pro nedočkavé.)

KDE: ve Festivalparku v Hradci Králové

ZA KOLIK: 1490 - 1590 korun

Na třech podiích nově upraveného areálu královéhradeckého Festivalparku se vystřídá nejen třicet hudebních projektů z České republiky, Itálie, Švédska, Německa, Francie, Švýcarska, Holandska a USA, ale také řečníci, divadelníci, stand up komici, tanečníci a akrobaté, prezentovat se budou neziskové organizace. Unikátem je využití vodíkového generátoru H2BASE v pohánění jednoho z pódií.

Pátečnímu programu budou jistě kralovat vítěz Eurovision Song Contest, italští Måneskin, švédští rockeři Mando Diao nebo čeští zástupci John Wolfhooker, YouTube Music stage rozehraje francouzský metalcore LANDMVRKS nebo duo hudebnic Ikan Hyu.

Sobota 14. 8. bude patřit texaským Missio, rockové legendě The Hives nebo holandským rockerům De Staat, na O CO2 JDE stagi budou diskutovat bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík i hudebník a vrcholový sportovec Ben Cristovao, talkshow silný řeči přivítá novináře a politického komentátora Jindřicha Šídla a režiséra a kameramana Markuse Kruga.

Dále vystoupí Imminence, Redzed, Skynd, I Love You Honey Bunny, Venues, PSH, Vanessa, Annabelle, Deaf Heart, Domi, Evelynne a mnozí další.

V rámci festivalu Rock for People Hope budou oznámena další jména line-upu festivalu Rock for People 2022, který proběhne ve dnech 16. - 18. června.

Dvoudenní vstupenky na Rock for People Hope zakoupíte v prodejní síti GoOut za 1490 Kč nebo na místě konání za 1590 Kč.

Krkonošské pivní slavnosti

KDY: 14. srpna

KDE: Vrchlabí

ZA KOLIK: V předprodeji 280 Kč, na místě: 340 Kč. Děti do 130 cm zdarma.



Krkonošské pivní slavnosti ve Vrchlabí, které patří mezi tradiční a nejvíce navštěvované společenské a kulturní akce, se v roce 2020 kvůli vládním omezením v rámci boje proti coronaviru neuskutečnily. Zakoupené vstupenky platí na další ročník Krkonošských pivních slavností ve Vrchlabí v sobotu 14. srpna 2021. Vzhledem k letní rekonstrukci Krkonošské ulice a náměstí T. G. Masaryka se akce uskuteční na parkovišti u fotbalového stadionu ve Vrchlabí. Vystoupí legendární Ivan Mládek se svým Banjo bandem, dále rocková ikona Turbo, Vaťák, Cann a místní jistoty. Nebudou opět chybět lahodná piva různých pivovarů, místní chuťovky a spousta skvělé zábavy… Vstupenky zakoupíte: Informační centrum Vrchlabí, nebo online na sms ticket.

EXPLOZE běss rock… 40 let od výbuchu!!!

KDY: 14. srpna od 16 hodin

KDE: letní parket Výrava

ZA KOLIK:

Na letním parketu ve Výravě tentokrát vystoupí Prasečí Farma, rocková legenda BRUTUS, VÍTKOVO KVARTETO&VETERÁNI STUDENÉ VÁLKY a EXPLOZE, která slaví už 40 let!

Svoz a rozvoz autobusy zdarma, parkovaní i stanování je také zdarma. Více info na www.vyrava-letniparket.cz

Železnické hudební léto

KDY: 14. srpna

KDE: Železnice

ZA KOLIK: 200 - 250 korun



V sobotu od 18 hodin se můžete těšit na největší hudební těleso, které v Café Terasy kdy hrálo. Desetičlenný Old stars dixieland z Liberce zahraje dvouhodinový koncert melodií z 20. - 30. let.

Krkonošský parní víkend

KDY: 13. - 16. srpna

KDE: Krkonoše

ZA KOLIK:

Klub přátel železnic Českého ráje pořádá další oblíbené jízdy parních vlaků romantickým údolím řeky Jizery, kde se natáčel film „Jak vytrhnout velrybě stoličku“. Při stoupání k Martinicím v Krkonoších vás zaujmou krásné výhledy na Krkonoše. V pátek pojede parní vlak v relaci Turnov - Martinice v Krkonoších. V sobotu a neděli ve směru Vrchlabí - Rokytnice nad Jizerou - Vrchlabí, a to jeden pár vlaků dopoledne, druhý odpoledne. V pondělí vlak zamíří z Vrchlabí přes Martinice v Krkonoších do Turnova. Jízdní řád najdete na webu Klubu přátel železnic Českého ráje.

Světový pohár v běhu do vrchu

KDY: 14. - 15. srpna

KDE: Janské Lázně

ZA KOLIK:



Janské Lázně pod organizátorstvím TJ Maratonstav Úpice, z.s. se stanou 14.-15. srpna poprvé v zemích bývalého východního bloku dějištěm Světového poháru v běhu do vrchu. „Krkonošský půlmaratón“ který se poběží na trati z Janských Lázní přes Černou horu a zpět bude mít délku 22 km s převýšením 1050m. Start a cíl bude přímo na kolonádě v Janských Lázních. Závod se stal součástí TOP 16 závodů světa ve které jsou např. závody Broken Arrow Skyrace v USA,Sierre Zinal ve Švýcarsku a Grossglockner Berglauf v Rakousku. Toto je asi největší vyznamenání pro Českou republiku a pořadatele. Závod je současně mistrovstvím České republiky juniorů, juniorek, mužů a žen a MČR vet. ve všech věkových kategoriích.

Program doplňkových akcí:

Sobota od 10:00 turistický pochod po trase závodu Janské Lázně Černá hora.

Ve 12:00 začne Běh kolonádou na 1km pro všechny děti, maminky s kočárky,hendikepované.

Ve 13:00 bude odstartován tradiční závod Janské Lázně Černá hora

Od 14:00 bude koncert Úpické hudby spojený s vyhlášením výsledků a v 16:00 zahájíme

Světový pohár včetně představování zahraničních účastníků.

V neděli v 9:00 bude odstartován Světový pohár. Od 14:00 se můžete těšit na promenádní koncert se slavnostním zakončením v 15:00 hodin.

Na letní scéně Štěrbovy vily zazpívá Tomáš Klus

KDY: 14. srpna od 19:30 hodin

KDE: Bílá Třemešná

ZA KOLIK: 490 korun

Kulturní léto na Štěrbově vile na Přehradě Les Království pokračuje! V sobotu večer se můžete těšit na Tomáše Kluse s kompletní kapelou. Tomáš Klus je folkový zpěvák a herec. Narodil se 15. května roku 1986. Zpočátku se věnoval modernímu pětiboji, v němž také roku 2002 na dorosteneckém mistrovství Evropy vyhrál v soutěži družstev zlatou medaili. Kvůli sportu tehdy přesídlil z rodného Třince do Prahy. Zde se dostal k hudbě prostřednictvím klubových vystoupení a snad díky tomu u něj převážila touha věnovat se umělecké tvorbě. Na Štěrbově vile se představí s novým albem a svou Cílovou skupinou. „Bude to show,“ slibují pořadatelé. Vstupenky jsou k dostání na smsticket.cz, v informačních centrech a také na místě.

Po pašeráckých stopách ve Rtyni v Podkrkonoší

KDY: 14. srpna od 9 do 14 hodin

KDE: Rtyně v Podkrkonoší

ZA KOLIK: zdarma



Městské muzeum ve Rtyni v Podkrkonoší vás zve na akci, při které se vydáte po pašeráckých stopách. Čeká vás kostýmovaný průvodce, výstavka o pašerácích i soutěž „O nejlepšího pašeráka“. Vstupné se neplatí.

Rozmarné léto. Zapojte se do olympiády v Meziměstí

KDY: 14. srpna od 13 do 17 hodin

KDE:Meziměstí

ZA KOLIK:

Soutěžíte rádi? Sestavte pětičlenný tým a dorazte v sobotu na 2. ročník Rozmarného léta olympiády sportovních aktivit. Startuje se ve 13 hodin na víceúčelovém hřišti v Meziměstí.

Členové v týmu:

1 člen do 12 let

1 člen 50+

3 členové bez omezení

Registrace je možná do 12. srpna na emailu sportovniodpoledne@gmail.com

Vstupné se neplatí organizátoři slibují, že občerstvení bude zajištěné.

Vysmáté léto. Nenechte si ujít 2. ročník festivalu hudby

KDY: 14. srpna od 17 hodin

KDE: Meziměstí

ZA KOLIK:



Rok se s rokem sešel a pořadatelé zvou na 2. ročník hudebního festivalu „Vysmáté léto 2021“. Společně s festivalem se na stejném místě uskuteční také sportovní akce Rozmarné léto. Těšit se můžete na živá vystoupení regionálních kapel jako Vivian, Warowání a Ironick. Novinkou letošního ročníku bude vystoupení Djů, kteří předvedou svůj um na mixážních pultech s různými styly taneční hudby od 90. let až po současnost (Disco, Oldies, Dance, EDM DnB). O taneční zábavu se tak postarají DJs: Hektor a Matty (Nuclear Factory Crew) a partnerské duo Maneki a Neko. Připraven bude bar s různými druhy alkoholických či nealkoholických nápojů a samozřejmostí bude také bohaté občerstvení.

Novoměstský zámek zve na prohlídku i výstavy

KDY: v těchto dnech

KDE: Nové Město nad Metují

ZA KOLIK:

V srpnu je zámek otevřený denně od 9 do 17 hodin. Zpřístupněné jsou oba prohlídkové okruhy, a to „Zámecké interiéry“ a „Od půdy po sklep“, dále věž Máselnice a také zámecká zahrada s lipovou alejí. Až do 18. září můžete v zámecké Galerii Pod Žebrovkou navštívit výstavu Hravý svět kostiček. V zámecké arkádě si přijďte prohlédnout výstavu nazvanou „Plechová abstrakce“ fotografa Martina Veselého a fotograf Jiří Chadima prezentuje v zámecké Galerii Za Pokladnou svou autorskou výstavu „PORTRÉTY OSOBNOSTÍ Z VERNISÁŽÍ A HOSPOD“. Obě výstavy potrvají do konce prázdnin.

58. ročník 300 zatáček Gustava Havla

KDY: 14. - 15. srpna

KDE: Hořice

ZA KOLIK:



O nadcházejícím víkendu se na hořickém legendárním okruhu budou opět prohánět závodní motocykly. 58. ročník závodů 300 zatáček Gustava Havla slibují zajímavou a dramatickou podívanou, a to nejen v rámci evropského šampionátu IRRC. Nechybí ostřílení domácí jezdci ani kvalita ze zahraničí.

Hrubá pouť nabídne atrakce i doprovodný program

KDY: 13. - 15. srpna

KDE: Nová Paka

ZA KOLIK:

Do Nové Paky přijela pouť! Tradiční doprovodný program se uskuteční v Jírových sadech i na dvorku městského kulturního střediska (MKS).

Pátek - Jírovy sady:

16:00 Táboranka

19:00 Country legends pohodový večer s country muzikou

21:00 Matylda Oblíbená novopacká kapela

Sobota - dvorek MKS:

14:0018:00 dílničky pro děti

Divadlo Na cestě Liberec zahraje od 14:30 Perníkovou chaloupku a od 16:30 pohádku Jak šel Honza do světa

Jírovy sady:

13:30 Podkrkonošská dechovka

16:00 Evergreen Dixieland Band Kapela z Nové Paky

17:30 Gorale Čechomor revival z Lomnice nad Popelkou.

19:30 Širokko Pop-rocková kapela z Českého ráje.

22:30 Žold Tradiční rock z Krkonoš

Neděle - dvorek MKS:

10:30 Kouzelnické vystoupení pro děti Duo Radek a Simona

Kudy prošel císařpán

KDY: 14. srpna v 17 hodin

KDE: Prachovské skály

ZA KOLIK:



Vydejte se v sobotu do Prachovských skal, koná se tam vycházka s průvodcem a vyprávěním o příbězích, které se ve zdejších skalách odehrály od druhohor po současnost. Doprovodí vás členové tradičních vojenských jednotek a v plánu je i posezení u táboráku.

KOMenský v KOMiksu

KDY: do 31. prosince

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK:

Muzeum východních Čech v Hradci Králové zve na jedinečnou výstavu, která komiksovým způsobem představuje životní příběh a dílo J. A. Komenského (1592-1670). Toto zpracování zdaleka není určené jen dětem a mladé generaci. Objevně zpřístupňuje historické události vztahující se k životu i dílu Učitele národů, představuje jeho potomky, soutěž Zlatý Amos a další události, o kterých by se Komenskému nemohlo v té době ani zdát.

Hradecké sportovní hry

KDY: 14. srpna

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: zdarma



Na Smetanově nábřeží v Hradci Králové se v sobotu konají Hradecké sportovní hry. Můžete přijít jako divák nebo jako aktivní účastník se svým týmem. Uskuteční se několika turnajů v různých sportovních disciplínách. Jednotlivé sporty jsou organizovány ve své „pouliční, městské“ variantě jako např. streetball, pouliční fotbal, pétanque nebo stolní fotbálek. Pro děti je připraven sportovní den. Vstup na akci je zdarma. Více se na webu hradeckesportovnihry.cz.

Vamberecký den kamene

KDY: 14. srpna

KDE: Vamberk

ZA KOLIK:

V sobotu od 13 hodin proběhne na zahradě Muzea krajky Vamberecký den kamene. Půldenní akce je věnovaná historii výroby mlýnských kamenů na Vamberecku. Na účastníky čeká komentovaná prohlídka s Bohumírem Dragounem a Bohumilem Jindrou v lesích v okolí Vamberka a ukázky práce s kamenem či výroby mouky ručním mletím. V 17 hodin začíná volná zábava s kapelou Stará Vesta. Pro děti je připraven celoodpolední program. Vstupné zdarma.

Neratovské poutní slavnosti

KDY: 13. - 15. srpna

KDE: Neratov v Orlických horách

ZA KOLIK:



Neratovské poutní slavnosti nabídnou duchovní i kulturní program, řemeslný jarmark či program pro děti. O občerstvení se tradičně postará zdejší jídelna a hospoda. Pivovar navaří dostatečné množství piva a v bistru se budete moci osvěžit točenou zmrzlinou.

Africký víkend

KDY: 14. a 15. srpna

KDE: Dvůr Králové nad Labem

ZA KOLIK:

V Safari Parku Dvůr Králové se 14. a 15. srpna koná velký Africký víkend. Během něj ožije africké tržiště barvami a vůněmi Afriky. Přehlídka africké kultury bude trvat až do 19. srpna. Návštěvníci se mohou těšit na koncerty, taneční vystoupení, autentické africké nákupy, výběrovou africkou čokoládu, lahodné ovoce nebo čtení z nové knížky pohádek sepsaných v Africe Josefem Vágnerem „Želva vypravuje“, která vyšla v červenci.

„Otec během svých výprav naslouchal desítkám svých afrických spolupracovníků a schraňoval příběhy mnoha etnik a národů. Když jsem zápisky v jeho archivu objevila, bylo mi jasné, že je chci vydat,“ vysvětluje příběh vzniku knihy Lenka Vágnerová, dcera legendárního ředitele dvorské zoo Josefa Vágnera. .

Desítky dalších spoluorganizátorů a účinkujících z oblasti gastronomie, kultury a neziskových organizací se postarají o to, aby to v safari parku celý víkend vonělo a žilo Afrikou. Milovníky gastronomie potěší prezentace degustátorky čokolády Šárky Robinson Pomahačové, která přiveze exkluzivní výběr afrických čokolád. Labužníci se dočkají i tržnice s africkým ovocem nebo řady stánků s africkými pokrmy. Stanoviště súdánského honorárního konzulátu nabídne lahodnou čerstvě praženou kávu nebo tradiční malování hennou na kůži. Neziskové organizace, jež se zabývají podporou dětí v Africe, si pro malé i velké připravily bohatý program plný aktivit. Kulturu zastoupí ukázky moderní i tradiční africké hudby v podání zimbabwské kapely Mamozi, exkluzivně sestavené vystoupení Scotta Ibexe s kapelou, působivé vystoupení orientálních tanečnic a víkend prodlouží performance Futurelova Sibandy.

Kočí v Chotči

KDY: 13. - 14. srpna

KDE: Choteč u Jičína

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné



Kočí v Chotči je hudebně-divadelní festival pořádaný od roku 1996 ve vesnici Choteč u Jičína. Od 21. ročníku dostává festival určité téma. Letos nese podtitul M Y C E L Ý U M, takže se můžete těšit nejen na kulturní podhoubí, ale také na opravdové choroše, houby, žampiónový průvod. A taky tematické koncerty, divadla, dílny i přednášky.

Program se děje na různých místech ve vesnici: v hospodě, na dvoře, na dětském hřišti, na hnojišti, u rybníka, na louce, v lese, na stromě i na dně bývalého rybníka. "V rámci festivalu pracujeme s tím, co je. Český venkov neidealizujeme, ale snažíme se vytvořit sváteční chvíli pro všechny zúčastněné, místní obyvatele i přespolní návštěvníky," uvádějí pořadatelé.

Program:

PÁTEK 13/8

16:00_ŽAMPIÓN LAMPIÓN

Pojďte si vyrobit vlastní žampión, teda vlastně lampión! Dílny budou otevřené v pátek odpoledne a v sobotu na dětském hřišti.

17:00_MARTIN CHIK (blues)

Martin Chik vzdává poctu blues v Chotči již posedmé. Houby zde Chik sice ještě nesbíral, ale jednou tu vybíral brambory. Hrál nám k tomu pěkné písně k práci. Hlavně ty o polích s bavlnou.

18:00_ENTOMOLOGIOUS (loutkové divadlo)

Musaši Entertainment Company vytvořilo nonvenbárlní inscenaci, meditativní vyprávění o pánovi a broucích. Brouci mají v krovkách chitin, stejně jako houby v klobouku. Brouci jsou tak trochu houby.

19:00 NAHÁ SESTRA (garage rock)

Poprvé tato kapela v Chotči hrála, když mnozí letošní účastníci ještě dávno chodili po houbách. Letos se na prkna, která znamenají Choteč, vrací podvacáté, odhodlaná ukázat, co to znamená mít bigbítové podhoubí.

20:15 DER ŠENSTER GOB (klezmer / gypsy swing)

Lidé z Der Šenster Gob při tour rádi zajdou na houby a potom je jedí. Co se týče hudby, hrají od starých klezmerových melodií až po novější cikánské jazzové písně. Hrají s energií, s invencí a také s úctou k tradici.

21:45 BÁJEČNÝ SVĚT HUB (autorské čtení)

Jiří Kamen má první vzpomínku na houby z doby, kdy byl ještě malý kluk. Táta ho brzo ráno vytáhnul z postele, nosil ho spícího po lese a vždy ho probudil před vzrostlou houbou, kterou malý Jiří mohl utrhnout. Pak zas usnul. Autor non-fiction knihy Báječný svět hub z ní bude číst na poetickém hnojišti. Hudbou proloží Žofie Kašparová.

22:45 NAUZEA ORCHESTRA (indie rock)

Po pozření hřiba satana se obvykle objeví lehká či těžká nauzea. Někomu se dělá nevolno v první a poslední fázi zamilovanosti, někomu i v průběhu. O nevolnostech různého druhu ví své Nauzea, která letos vydala album Láska.

00:00 KDO JE KDO V MYKOLOGII (film)

Kdo je kdo v mykologii je krátký česko-americký film režisérky Marie Dvořákové z roku 2016 oceněný Studentským Oscarem. Film vypráví o mladém trombonistovi, který se ocitne v pokoji plném bující plísně. Ve filmu hraje Bára Purmová.

00:20 PRÁDELNA (jazz na dobrou noc)

„Léčení, uspávání a meditování s houbama je taky fajn.“ Na dobrou noc na saxofon a kytaru zahraje kapela z nedalekých Chodovic.



SOBOTA 14/8

8:30-10:30 MYKOLA Z LESA (procházka po lese)

Mýkés - řecky houba. Mykola je výtvarnice, absolventka AVU, milovnice hub, lesa, krajiny a přírody. Nabízí společné popovídání, sběr hub a procházku po přilehlém lese. Zájemci, rezervujte si místa v pátek u Mykoly ve stánku!

10:30 MALÝ PÁN (loutkové divadlo)

Možná stejně jako Malý pán zjistíte, že když vám něco schází, najdete to po trmácení světem a bojích s obludami docela blízko. Vlastně za rohem. VAROVÁNÍ: Kdyby se vám loutky zdály povědomé, asi jste byli v kině. Hraje Divadlo b (40 min)

12:30 O ČEPCÍCH Z CHOROŠŮ (přednáška s výstavou)

Výtvarnici a muzikantku Marii Ladrovou zajímá a inspiruje nejen život hub, jejich léčivé schopnosti, ale také houby jako materiál. Marie nám představí starou techniku „hubkaření“. Pantofle z choroše přinese ukázat i Tereza Havlová.

13:30 3 LYRY (folk)

Lyrický koncert na lyry z košíku vlastní i folklórní tvorby. Již po čtvrté vystoupí lyristky z Č. Budějovic a z Liberce. Tentokrát inspirované bedlou jedlou. Naslouchejte bedlivě.

14:00 – 16:00 MEDVÍDCI (loutkové představení)

Máte doma nějaké plyšáky? Pak jistě víte, co všechno dovedou… Nenechte si ujít cirkusové dovádění v podání scénografa, loutkáře a pedagoga DAMU Roberta Smolíka. (8 min)

14:30 PŘEDSTAVY POSTAVY (alternative jazz)

Nastupující generace rozervaných vypravěčů poškrábaných od smrkového klestí s jazykem fialovým od borůvek pohne duší nejednoho sběrače hub. Zpívá a hraje na klavír, bicí, saxofon a basu.

15:30 divadlo LMML (improvizační divadlo)

Pýchavky humoru, klouzci slovních zkratek, nadopovaní masáci vzletných jevištních metafor již po sedmnácté vstoupí na chotečská prkna, připraveni nesplnit ani jedno z vašich očekávání. Vladislav Kracík a Martin Pařízek.

16:30 FILTR (pop)

Obývákový pop pro celou i neúplnou rodinu. Chtěli hrát před Hm.., ti ale v srpnu nekoncertují. Smůla. Jedle. Hřib. Na jejich hubdě si ale jistě pochutnáte.

18:00 DOTmy (folk / šanson)

Texty inspirované útržky pouličních rozhovorů, slovy uvízlými v paměti, obrazy zahlédnutými z tramvaje, dysfunkcemi nezpůsobených houbami a občas i kanadskou poezií a 60. let.

19:30 MARIE LADROVÁ (folk budoucnosti)

Výtvarnice a muzikantka podává nevšední pohled na svět hub také textem a hudbou. To, co se skrývá pod zemí, může být poodkryto jen vnořením do minulosti. „Kosti, stromy jsou bytosti“ – v textových kolážích se potkávají vlastní verše s úryvky z lidovek nebo knih Chalíla Džibrána, Ericha Fromma, Olgy Togarczuk či Platóna.

20:30 ŽAMPIONOVÝ PRŮVOD (průvod)

Máte již připravené lampióny? Teda žampióny? Vydejme se na louku, kde jich kdysi rostl les. Buďme žampióny! We are the žampions!

21:30 DECHOVKA JAVORKA (dechovka)

Dechová hudba Javorka z Lázních Bělohradu přijede s celým ensemblem. Nablýskejte střevíce, bude se tančit! Žampiónová volenka.

23:00 URGOB (klezmer / gypsy jazz)

Urgob je původní sestava kapely Der Šenster Gob, která byla před několika lety znovu vzkříšena. Klezmerové trio s flétnou, akordeonem a kontrabasem učiní juchandu. Držte si klobouky!

00:00 jam session



>>>PŘEDNÁŠKY 12.-14. SRPEN <<<

12/8 KANADOU NA HOUBY

Daniel Sýkora, Matěj Jindrák, Jan Fišer vyprávějí o dobrodružné honbě za kanadským pokladem

14/8 O ČEPICÍCH Z CHOROŠŮ

výtvarnice a muzikantka Marie Ladrová podává nevšední pohled na svět hub a jejich využití



Dá se přespat? Ano, ve stanovém městečku.

Vstupné? Ano, ale dobrovolné.

Africké trhy v Náchodě

KDY: 15. srpna

KDE: Náchod

ZA KOLIK:

Do Náchoda se v neděli 15. srpna vrátí to nejlepší přímo ze Afriky! Přijďte od 9 hodin na Masarykovo náměstí ochutnat skvělé tropické ovoce, které pro vás pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie. Akci pořádá Virunga a bude se nabízet: čerstvé ovoce z Afriky, sušené ovoce, koření ze Zanzibaru, extra kvalitní čaj, džemy a mnoho dalšího. Africké dobroty si budete moci zanedlouho nakoupit také v Jaroměři, a to v sobotu 4. září na Dožínkovém dni.

Spanilá jízda vojenské historické techniky

KDY: 14. srpna od 8:00 hodin

KDE: východní Čechy

ZA KOLIK:



V sobotu vyrazí převážně „zelená" historická vozidla po východních Čechách na trasu dlouhou cca 130 km. Můžete potkat kolonu motocyklů, osobních, štábních i nákladních vozidel. Akcí organizátoři připomenou 76. výročí konce 2. světové války, naše předky, hrdinství i jejich um. Některá zařazená vozidla připomenou také 30. výročí vzniku Policie České republiky. Jde také o jednu (první) z několika pořádaných aktivit, namísto zrušené Akce Cihelna 2021. Od Vojenského muzea Králíky vyjede kolona v 8:00 hodin a zamíří přes Žamberk, Vamberk, Kostelec, Rychnov nad Kněžnou, Solnici, Deštné v Orlických horách, Rokytnici v Orlických horách, Bartošovice a České Petrovice. Ukončení jízdy bude opět u Vojenského muzea Králíky, a to přibližně v 18:40 hodin. Kolona bude poměrně dlouhá a průběh jízdy může ovlivnit počasí, stav komunikací a dopravní situace.