Královéhradecký Octoberfest nabídne 24 druhů piv

KDY: 30. září až 2. října

KDE: Hradec Králové

Dnes začíná na Kavčím plácku 2. ročník Octoberfestu v M(ni)echově. Čekají vás tři dny plné hudby, jídla a piva. Z 24 výčepních kohoutů poteče 24 druhů piv ať už z Bavorska a nebo Čech. Muzika od bigbeatu po blues a jídlo od chleba se škvarky přes hamburgery až po bavorská kolena. To vše po tři dny bez vstupného.

Hudbou k duševní pohodě

KDY: 1. října

KDE: Hradec Králové



Začátek Týdnů pro duševní zdraví v Hradci Králové nabídne akci plnou muziky, která vás osvěží a dobije energií na celý festivalový týden. V Lodivadle vystoupí hned několik místních rockových kapel.



Program:

17:00 - Alice Rain: hradubická alternativní rocková kapela s osobitými texty.

18:00 - Na tři kusy: přímočarý big beat trojice hradeckých muzikantů se smyslem pro humor, který se dobře promítá v jejich textech.

19:00 - On the Roof: alternativní rocková skupina z Jablonného nad Orlicí, jejíž hudba je založená na nápaditých kytarových riffech s podporou syntezátorů a melodickém zpěvu.

Festival netradiční chutí

KDY: 2. října

KDE: Hradec Králové

Festival netradičních chutí přinese nejen netradiční gastronomické zážitky, ale i skvělé a netradiční zážitky kulturní a hudební. Přijďte ochutnat sushi, kimchi, chilli výrobky, krevety, ústřice, červíky, minidonuts bez oleje, belgické vafle z Liege, slané vafle, ale i klasiku v podobě burčáku, kávy i piva.

Hudební i doprovodný program bude také pestrý. Vystoupí skupina Zooblasters a program završí Wiliam Valerián. Lukáš Neckář z Color Sushi vám představí sushi od A do Z a taneční skupina T-BASS si připravila workshop nejen pro děti.

Akce se koná před OC Futurum 2. října od 10 do 18 hodin.

Galerie moderního umění zve na novou výstavu

KDY: od 30. září

KDE: Hradec Králové



Hradecká galerie dnes v 18.30 hodin zahajuje vernisáží novou expozici s názvem Originál? Umění napodobit umění. Výstava naučně-populární formou představuje fenomén originálu uměleckého díla a jeho nejrůznější napodobeniny od kopií až po záměrná falza. Zkoumané období je vymezeno od první poloviny 20. století do současnosti. Výstava je metodicky rozdělena do šesti hlavních částí, a to dle zvolené techniky, postupu či způsobu vytváření falz. Jednotlivé oddíly jsou zastoupeny soubory obrazů, kreseb, grafických listů a plastik, ale také fotografiemi, konceptuálními díly a novými médii. Jelikož falza potřebují pro svůj „život“ systém obchodu, jsou kromě uměno-historického hlediska ve výstavě nahlížena také z legislativní stránky, čímž je samotná problematika zobrazena v širších celo-společenských souvislostech.



Mimo hlavní oddíly se zvolenému tématu věnují i dvě speciální části výstavy. První představí strategii současného umění – apropriaci, kdy si autoři přivlastňují styl či konkrétní díla pro vytvoření vlastních, originálních prací. Nová díla mohou citovat části díla, jeho rukopis, nebo být skutečnou kopií 1: 1, u níž spočívá význam v přenesení kontextu původního díla do jiných souvislostí, a tím i jiného myšlenkového rámce.



Mechanismům a souvislostem obchodu s výtvarným uměním se věnuje další speciální sekce výstavy – Trh s uměním. Seznámí návštěvníky například s šířením padělků pomocí anonymity virtuálního světa internetu, online aukcí a bazarů, které často nabízejí zprostředkování prodeje uměleckých děl z neověřených zdrojů.

Farmářské trhy plné kvalitních potravin a výrobků

KDY: 2. října

KDE: Hradec Králové

V sobotu 2. října můžete u Obchodního centra Atrium mezi 8. a 12. hodinou ochutnávat a nakupovat kvalitní a čerstvé potravinářské výrobky nejen z hradeckého regionu. Na trzích najdete řadu stánků s širokým sortimentem jakostních domácích produktů.

Své výpěstky a výrobky budou prezentovat sami producenti, kteří kladou ve své činnosti důraz především na kvalitní suroviny, ekologický způsob zemědělství a tradiční způsoby zpracování zdravotně nezávadných surovin bez použití konzervantů a jiných aditiv.

Spolek Chloumek a obec Habřina připravují Svatováclavský koncert

KDY: 2. října

KDE: Habřina



Spolek pro obnovu kostela sv. Václava na Chloumku a obec Habřina zvou veřejnost na Svatováclavský koncert, a to v sobotu 2. října od 10.00 hodin. Výtěžek z koncertu bude použit na podporu realizace projektu obnovy kostela. Habřinským kostelem zazní skladby například Johanna Sebastiana Bacha, Bedřicha Smetany i Antonína Dvořáka. Více informací o projektu a možnostech podpory najdete na webových stránkách www.spolekchloumek.cz. Speciální poděkování za organizaci projektu patří Lubošovi Janhubovi a společnosti Becker a Poliakoff.



Areál kostela sv. Václava na vrchu Chloumek u obce Habřina byl v minulosti vždy součástí duchovního a společenského života a historie místních obyvatel. Konaly se zde velké bohoslužby, svatováclavské poutě, oslavovala se zde památka svatého Václava, patrona České země. V průběhu minulého režimu byl význam tohoto místa potlačován a upadal. V současné době návrší není využíváno s takovou intenzitou, jak kdysi bývalo. Dnes je tu sporadicky využívaný kostel, obklopený poloopuštěným hřbitovem a jediným více navštěvovaným místem je nový hřbitov z první poloviny 20. století.



Snahou Spolku na obnovu areálu kostela sv. Václava je obnova tohoto tradičního pietního místa, oživení jeho duchovních tradic v propojení s moderním kulturním a společenským životem a zařazení na mapu kulturních míst Královéhradeckého kraje. Projekt spolku zahrnuje obnovu památkově chráněných objektů a jejich bezprostředního okolí a výstavbu moderního víceúčelového objektu sloužícího jako galerie a zázemí pro konání kulturních a společenských akcí.

Výstava na stromech bojuje za důstojnou práci

KDY: od 2. října

KDE: Hradec Králové

Hradecká zdravotnická škola je v letošním roce organizátorem Výstavy na stromech, což je celorepublikový happening na podporu důstojné práce. Akce se koná každý rok v říjnu během Týdne důstojné práce.

V letošním roce připadá výstava na 2. až 9. října, její téma je Život v bavlně a informuje o podmínkách jejího pěstování v zemích globálního jihu. Expozici je možné zhlédnout na plotě a v zahradě domova mládeže zdravotnické školy, Hradecká 868, kde ji v pátek 1. října společně nainstalují hradecké fairtradové školy.

Tento týden do rychnovské knihovny nejen pro knížky

KDY: od 30. září

KDE: Rychnov nad Kněžnou



Ve čtvrteční podvečer, v 17 hodin, zahájí rychnovská knihovna a organizace Péče o duševní zdraví, z.s.v rámci Týdne pro duševní zdraví svůj podvečerní program vernisáží dvou umělců – Vojtěcha Mansfelda a Michala Jirouška.Vojtěch Mansfeld je mladý, talentovaný fotograf věnující se ojedinělému typu fotografování nazývanému „Urban Exploration, neboli urbex. Jeho výstava Krása v rozkladu ukazuje místa, která zůstala opuštěná, ale stále mají svůj půvab. Přivádí nás k zamyšlení, kdo a jak na místě žila působil ještě předtím, než zůstala opuštěná v postupném rozkladu.



Fotograf Michal Jiroušek představí své fotografie pod názvem Kostelecké postřehy. Fotografie ranních mlh v blízkosti řeky Orlice focené v tzv. zlaté hodince vás zavedou do kouzelného světa přírodních krás a klidu. Navodí příjemnou až mystickou atmosféru z místa domoviny autora. Podvečer bude završen promítáním úsměvného snímku Elling, který je citlivým pohledem do života dvou přátel Ellinga a Kjella, kteří spolu sdílejí nejen byt, ale i jejich duševní potíže. Po filmu bude následovat beseda s lidmi, kteří mají osobní zkušenost s duševní nemocí.

Benefiční koncert v čele s Pavlem Šporclem

KDY: 1. října

KDE: Solnice

Benefiční koncert na podporu terénní osobní asistence pro rychnovské Centrum Orion s názvem „Láska a nenávist“ se uskuteční 1. října od 19.00 hodin ve Společenském domě v Solnici. Vstupné je 480 korun.

"Hurá do galerie"

KDY: 1. října

KDE: Rychnov nad Kněžnou



Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou pořádá akci „Hurá do galerie“, která se uskuteční v pátek 1. října od 9 do 20 hodin v Orlické galerii (II. patro Kolowratského zámku).



Program akce:

10:00 a 15:30 - Komentovaná prohlídka k právě probíhajícím výstavám v OG.

19:00 - Filmový večer III. - Valerie a týden divů - vstup od 15 let.

Celodenní výtvarné aktivity inspirované výstavami "3 x Vendula Chalánková" a "Vladimír Hanuš: Před stavy".

Objevování tajných prostor galerie s Liškou Bystrouškou.



Akce proběhne v rámci Mezinárodního dne muzeí a galerií. Vstup do všech expozic po celý den zdarma.

Orlické Záhoří zve do malého muzea

KDY: v těchto dnech

KDE: Orlické Záhoří

Ve veřejných prostorách obecního úřadu v Orlickém Záhoří jsou nově umístěny sbírky historických předmětů a fotografií z obce a blízkého okolí. K vidění je tu například historický oděv, jídelní servis, sbírky zápalek, expozice představuje i ruční práce, tkalcovství, práci s dřevem či sklářství. A v současné době jsou zde umístěny fotografie z partnerského projektu gminy Międzylesie s názvem Prolínání příhraničních kultur v obcích Międzylesie a Orlické Záhoří.

Toulky po památkách Jana Kotěry

KDY: od 1. do 7. října

KDE: Královéhradecko



Den architektury nabídne pohledy na minulost i současnost architektury v Královéhradeckém kraji, a to jak v měřítku celých urbanistických celků a dopravních sítí, tak i drobných staveb v přírodě. Program v krajském městě představí všechny realizované i nerealizované projekty slavného Jana Kotěry.



Festival se koná od 1. do 7. října a uskuteční se v několika městech. Zve na výpravy za architekturou známou i neznámou, pěšky, na kole, vlakem či lodí, a to s odborným výkladem. Více na webu festivalu.

Staročeský výlov láká na rybí pochoutky

KDY: 2. října

KDE: Týniště nad Orlicí

V sobotu 2. října na chovných rybnících u Týniště nad Orlicí pořádá místní rybářská organizace staročeský výlov pro širokou veřejnost s prodejem ryb. Zájemci se mohou těšit také na výtečné rybí speciality.