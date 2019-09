KDY: do konce října o víkendu od 9 do 17 hodin

KDE: Všestary

Projekt „Archeopark pravěku ve Všestarech“ byl realizován s cílem vybudovat komplexní areál archeoparku, který nabídne návštěvníkům jedinečnou expozici pravěku s názornými ukázkami dobových zvyků, řemesel a obyčejů. V rámci Archeoparku byla stávající „pravěká vesnice“ rozšířena na komplexní areál s novou budovou hlavní expozice pravěku, budovou venkovní expozice a ukázkami pravěkých staveb, jako je neolitický dům, eneolitický dům a expozice domácího zvířectva. Součástí areálu je také sklad archeologického materiálu. Součástí projektu je vyznačení nové cyklotrasy, která symbolicky spojí Archeopark Všestary a sídlo Královéhradeckého kraje. „Archeocyklotrasa“ v délce 12 km vede z Hradce Králové do Všestar po místních archeologicky význačných lokalitách, kde byly umístěny naučné tabule informující o archeologických zajímavostech dané lokality. Navštívit Archeopark můžete do konce října o víkendu od 9 do 17 hodin.