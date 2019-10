Katedrální kostel sv. Ducha stojí na náměstí v Hradci Králové již od roku 1307, kdy ho dala založit královna Eliška Rejčka.

Mše v královéhradecké katedrále sv. Ducha, v místě uložení relikvie s ostatky papeže Jana Pavla II. | Foto: Deník/ Michal Fanta

KDY: Otevřená je od úterý do pátku a to od 9 do 15 hodin a v neděli od 13 do 15 hodin.

KDE: Velké náměstí Hradec Králové