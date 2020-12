KDY: do 3. ledna 2021

KDE: v okolí Horního Maršova

ZA KOLIK: zdarma

Až do 3. ledna 2021 zve Středisko ekologické výchovy SEVER rodiny s dětmi na Vánoční putování do betléma.

Jde o nenáročnou vycházku v okolí Horního Maršova. Děti se vžijí do role pastýřů, kteří v dáli spatří jasnou hvězdu, a vydají se poklonit právě narozenému Ježíškovi. Čeká je tajemná cesta zimní přírodou, drobné úkoly a na závěr malé překvapení. Putovat může i ten, kdo chce třeba jen klidně rozjímat…

Vycházka trvá asi 2 hodiny (dohromady tam i zpět), půlhodinku je potřeba počítat na úvodní vytvoření malého dárku. Cesta není vhodná pro kočárky.

Informace a průvodní list s mapkou získáte v Infokoloniále DOTEK (Dům obnovy tradic, ekologie a kultury) v Horním Maršově. Otevřeno je denně od 9 do 17 hodin. Zkrácená otevírací doba je ve dnech 24. 12. (10 – 14) 25.12. (13 – 17) 31.12. (9 – 15) a 1.1. (10 – 17).

V případě, že by v důsledku vládních opatření bylo infocentrum uzavřené, najdete na dvoře DOTEKu dřevěnou truhlu s veškerými potřebnými informacemi a materiálem.