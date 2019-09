KDY: úterý až neděle od 9 do 18 hodin, krmení každý čtvrtek 13 až 15 hodin

KDE: Baarova Hradec Kradec Králové

Nenechte si ujít krmení těchto ryb, které v akváriu provádí potápěči. To se koná každý čtvrtek od 13 do 15 hod. Obří akvárium skýtá jedinečnou možnost zhlédnutí flóry a fauny Jižní a Střední Ameriky. Žije zde přes 40 druhů ryb a celkový objem výstavní nádrže činí 130 000 l vody. Obří akvárium se nachází v ulici Baarova v Hradci Králové a otevřeno má od úterý do neděle od 9 do 18 hodin.

Zajímavostí, kterou můžete v akváriu zažít je i individuální relaxační večery pro 2-6 osob přímo v podvodním tunelu od 18:30 hodin po předchozí rezervaci a domluvě.