Hradecká paroplavební společnost vznikla v roce 1998. Jejími zakladateli jsou Jaroslav Kostkan a Zdeněk Balský, kteří společně postavili parní člun „Hradec“ . Ten se stal novou turistickou atrakcí pro obyvatele i návštěvníky Hradce Králové.

Parníky, motorové lodě, ale i malé pramice. To vše je současná "flotila" na hradeckém nábřeží. | Foto: Deník/ Pavel Nedbal

KDY: do konce října, v týdnu od 14 do 18 hodin a o víkendu od 10 do 17 hodin

KDE: Smetanovo nábřeží Hradec Králové

ZA KOLIK: 100 korun