Každá z nich přitom představuje jiný ostrov či mořský svět. Za jediný den tak můžete společně uskutečnit dobrodružnou cestu oceánem. Tongo přínaší dětem možnost prožít za každého počasí den plný zábavy, pohybu a nejrůznějších opičáren. Na společných výpravách si najdou nové kamarády, při překonávání rozmanitých překážek si zvýší své sebevědomí. Na své si zde přijdou i dospělí. Kromě koutku s občerstvením je zde WiFi připojení zdarma a nebo třeba čtenářský koutek.

Zábavní park Tongo se nachází v Hradci Králové v ulici Kutnohorská, užít si den plný zábavy můžete od pondělí do pátku od 14 do 19 hodin a o víkendu od 10 do 19 hodin.