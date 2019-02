A do třetice všeho...

Inscenace vychází z klasických pohádek, jak je zaznamenali Karel Jaromír Erben, Božena Němcová a další. Inspiruje se slavnou tradicí lidového loutkového a jarmarečního divadla či fenoménem kramářské písně a hledá pro ně nové, současné výrazové prostředky. O tom, jak to dopadlo s princem Nosáčem, se třemi zakletými psy a co znamená zvolání "Obuchu, hýbej se!", tak to budou vyprávět herci divadla Drak, podobně, jak to lidoví loutkáři dělají už po staletí. A přece jinak. Pro děti od 3 let. Představení hradeckéh divadla Drak začne v 16 hodin.