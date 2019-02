Přijďte si zpestřit poslední únorovou sobotu exotickými chutěmi a přenést se tak do teplých krajin. Vyzkoušíte čerstvé ovoce, které bude přivezeno expres přímo z Ugandy a ještě podpoříte místní drobné farmáře. Co na trhu najdete? Čerstvé i sušené ovoce, koření ze Zanzibaru, čokoládu, kakaové boby i kávu. Nezapomenutelný street food v podobě jackfruitových burgerů a šťávy z cukrové třtiny. Trh začne v 10 hodin v Novákových garážích a potrvá do 16 hodin.