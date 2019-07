Africké trhy v Hradci Králové

Ani přes léto Virunga.cz nezahálí a vyráží do Hradce Králové s čerstvou várkou exotiky. Africké zahrádky farmářů plodí skvělé ovoce, tak by byla škoda ho neochutnat. Jaké dobroty budou na trhu k dostání? Čerstvé ovoce, jako je třeba obří jackfruit, to nejmáslovější avokádo na světě, spousta druhů banánů, mango, několik druhů mučenky, sladký ananas, voňavá papája nebo nádherně barevné dračí ovoce. Dále pak božské koření ze Zanzibaru, čokoláda, kakao a dokonce čerstvé kakaové boby a mnoho dalšího. Africký trh proběhne v Hradci na náměstí 5. května před kavárnou Náplavka od 10 hodin.