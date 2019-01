CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Své letecké umění na hradeckém letišti 1. září předvedou vojenští i civilní piloti, vojenská letectva i akrobatické skupiny už po pětadvacáté. Přehlídka začíná v osm ráno a potrvá do 17 hodin. Vstupné pro dospělého činí 300 korun, děti do patnácti let mají vstup na akci zdarma.