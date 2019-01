Americký fotbal v Hradci Králové

Doražte v sobotu na všesportovní stadion fandit k poslednímu ligovému utkání hradeckých Draků a zároveň na historicky první zápas ženského amerického fotbalu v Hradci Králové.

PROGRAM: 11:30 - Zahájení a vystoupení Cheeky cheerky - Hradec Králové 12:00 - Hradec Králové Dragons vs. Prague Mustangs 16:00 - Prague Harpies vs. Warsaw Sirens (přátelské mezistátní utkání) 20:00 - Vystoupení Glad for today 21:30 - Ukončení programu a zároveň celé sezóny Hradec Králové Dragons