Automat Drak otevře své brány

Noc divadel je součástí evropského projektu European Theatre Night, který prezentuje divadlo tvořivým způsobem v netradiční formě již od roku 2008. Noc divadel nabízí nevšední zážitky, jako jsou workshopy pro děti i dospělé, prohlídky divadelních zákulisí, diskuze s herci, scénografy a režiséry a další formáty divadelních setkání, které v běžném programu nenajdete. V Noci divadel se většina divadel otevře svým věrným divákům i těm, kteří do divadla běžně nechodí. Své brány otevře i hradecké Divadlo Drak. V tu jednu magickou noc mohou všichni nahlédnout do míst, kam normálně divák nemůže, nebo dokonce nesmí. Vstupte do Automatu Drak a uvidíte utajovaný divadelní život, o kterém se vám nesnilo. Ať už se cítíte být dítětem, nebo spíš dospělým, Automat Drak je pro vás to pravé.