Baby bio zve na promítání rodiče s dětmi

Hradecký Bio Central myslí i na rodiče, kteří by rádi vyrazili do kina, ale nemají hlídání. Ve středu 15. srpna budou v kině vítány maminky i s dětmi. Zatímco si dospělí návštěvníci vychutnají film na velkém plátně, děti si mohu hrát nebo odpočívat v kočárku či šátku za mírně rozsvíceného světla a zvuku poloviční hlasitosti. Vstupné činí 130 korun, zaplatí jen rodiče. Na programu je tento týden film od brazilského režiséra Gustava Pizzia, v hlavní roli zde ztvánuje Karim Teles, dojímá, baví, zahřívá a slibuje, že život má spoustu barev a nových začátků. To je film Mama Brasil, promítání začne v deset hodin. Akce se koná jednou za měsíc.