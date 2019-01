Barbra Streisand a Ella Fitzgerald slaví narozeniny

Unikátní premiérový koncert v Hradci Králové k příležitosti výročí narozenin dvou největších zpěvaček všech dob. Nejslavnější písně Barbry Streisand a Elly Fitzgerald jako Papa Can You Hear Me, Memory The Lady Is a Tramp, Summertime, How High the Moon, písně z West Side Story a další nezapomenutelné melodie zazní v předvánočním čase v hradecké Filharmonii. Barbra i Ella byly nenapodobitelné zpěvačky, proto je koncert dramaturgicky postaven na různorodosti jejich repertoáru a nových aranžích. V podání Bohemia Voice, jedinečný vokální kvartet, který smývá hranice mezi klasickou a populární hudbou. Bohemia Voice klade důraz na vysokou kvalitu hudebního i pěveckého provedení. Obohaťte svůj předvánoční čas o tento skvělý koncert, který se dotkne srdce.