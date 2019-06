Fotbalové soutěže už jsou sice uzavřeny, pokud vám ale fandění chybí a rádi přispějete na dobrou věc, v sobotu máte jedinečnou šanci. Na hřišti ve Všechovicích se uskuteční benefiční turnaj na podporu Mobilního hospicu Strom života.

„Tato nezisková organizace pomáhá nevyléčitelně nemocným dětem a dospělým. Umožňuje jim poslední dny a týdny strávit v rodinném kruhu. Věříme, že se akce vydaří a povede se nám vybrat co největší částku, která bude nadaci předána,“ uvedl jeden z pořadatelů Radek Mikuš.

Kromě startovného z kapes zúčastněných týmů bude přímo v areálu hřiště kasička pro dobrovolné příspěvky z řad návštěvníků. Výtěžek kompletně poputuje na konto Stromu života. Letos akci podpořilo hned několik regionálních sponzorů.

„Prvotně to byl jen turnaj naší firmy, ale nyní jsme jej otevřeli pro veřejnost, zapojilo se do něj více subjektů,“ přiblížil Radek Mikuš s tím, že v minulosti se díky turnajům podařilo na charitativní účely vybrat 250 000 korun.

Jaký bude letošní příspěvek? Přijdete podpořit dobrou věc? Sobotní turnaj startuje v 11 hodin. (něm)