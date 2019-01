Trápí vás, v jakém stavu je naše planeta a přepadá pocit bezmoci? Pojďte se společně podívat na to, jak i malé krůčky mohou vést k velké změně. Všichni můžeme začít ve své domácnosti. Kterak chemický minimalismus a bezodpadovou domácnost uvést do praxe a ještě si to užít? Přijďte na přednášku Nataši Foltánové, zakladatelky společnosti Tierra Verde a dozvíte se, jak na to. Přednáška se bude konat v obchůdku Bazalka Ve Dvorku od 18 hodin.