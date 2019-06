Antonio Banderas v roli filmového režiséra, který už není schopen tvořit. Příčinu tvůrčí prázdnoty musí hledat ve svém životě. Ve vzpomínkách se vrací se do dětství, ke své první dospělé lásce i k bolesti z jejího rozpadu. Jak to s životem režiséra dopadne se dozvíte, když přijdete do kina Centrál v úterý dopoledne od 10 hodin.