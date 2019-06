Brain & Breakfast: Co potřebují mladí lidé pro splnění svých snů

Samotný vzdělávací systém nepřipravuje naše a děti a mladé lidi obecně na to, co je v životě čeká. Aby v životě uspěli, potřebují si budovat a rozvíjet základní schopnosti a návyky, které ve školních lavicích nezískají. K tomu potřebují možnost vyzkoušet nové věci, mít možnost jít mimo komfortní zónu, zkušené mentory. Nadace vévody z Edinburghu prostřednictvím svých programů podporuje

mladé lidi na celém světě v rozvoji těchto schopností. V čem může tento program pomoci, jaká byla cesta k zapojení do práce této organizace a jaký byl jeho příběh k nalezení vlastního smyslu života ve snídani přiblíží v mezinárodním měřítku úspěšný manažer, investor a filantrop Jiří Zrůst, řídící partner pro Evropu jednoho z největších infrastrukturních investičních fondů Macquarie. Snídaně se bude konat od 8:30 hodin v Technologickém centru Hradec Králové.