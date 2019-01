Charitativní malování na kamínky

V prostorách Oblastní charity Hradce Králové budete mít 9. června možnost pomalovat kamínky, které se budou prodávat v rámci mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů, a to ve dnech 27. až 28. června v Žižkových sadech. V loňském roce vynesl prodej kamínků částku 15 477 Kč a ve Středisku rané péče Sluníčko si zakoupili didaktické a psychomotorické pomůcky. Výtvarná akce bude probíhat od 9 do 12 hodin, pokud nemáte čas v daný termín, je možné kamínky namalovat doma a do charity donést hotové, každý kamínek pomáhá.