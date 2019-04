V pátek večer můžete zajít na koncert do hradeckého klubu BB69. Cirkus Blues, trochu jiný blues a ne vždy jen blues - hradecká kapela s přímými texty o nekompromisním životě s nadhledem zkušeného konzumenta kvalitní nakouřené whisky, zahrají v 19:30 hodin. Druhá kapela, Three Wild Guns, vás se svojí show pomyslně teleportuje do undergroundového baru v Tennessee na tu nejlepší rock'n'rollovou párty.