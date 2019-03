Člověk krve ✚ koncert / transfúzní večírek

Jeden hlas, jedna kytara, jeden člověk, jedna krev. Působivé texty jako intimní básnické obrazy každodenní reality. Pocta písničkářství pro všechny krevní skupiny. "Člověk krve", hudebník a skladatel, vlastním jménem Jan Senft, působivě spojuje nesmělé intimní přiznání se silnou výpovědí o vlastní generaci. Jeho texty jsou směsí bohatých básnických obrazů, do kterých na místech prosakují trefné popisy každodenní reality. Svou hudbou plynule navazuje na to nejlepší z tradice zahraničního i českého písničkářství, všechny své vlivy však dokáže přirozeně přetavit do zcela svébytného a originálního vesmíru. Koncert se bude konat u sauny a osvěžovny NUUK u slepého ramene Labe v Hradci od 19 hodin.